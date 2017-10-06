Рейсовый автобус смял внедорожник на заснеженной алтайской трассе

Все, что осталось от внедорожника

6 октября днем на трассе направлением Алейск - Рубцовск после села Кашино белый внедорожник столкнулся с пассажирским автобусом. По словам очевидцев, виновником аварии стал водитель автомобиля Toyota Land Cruiser, пассажирка которого скончалась на месте, остальным пострадавшим помощь оказывали на месте ДТП. Информацию об этом опубликовали в сообществе Barnaul22 «ВКонтакте».

В пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю уточнили, что авария произошла в 11:15 на трассе А-322. Предварительно установлено, что 56-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser выехал на встречную полосу, где столкнулся с пассажирским автобусом «Икарус» под управлением 37-летнего мужчины. В результате аварии серьезно пострадало несколько человек — водитель и пассажир автобуса, а также водитель внедорожника серьезно травмированы. 55-летняя пассажирка Toyota Land Cruiser получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда «скорой помощи». По неподтвержденной информации, в данном ДТП есть еще один погибший.

Напомним, что из-за сильной метели 6 октября на алтайских дорогах произошло уже несколько серьезных аварий. Так, около 8:00 на трассе А-322 в районе села Топчиха с дороги снесло бензовоз. Из-за сильной метели проезжую часть занесло снегом, водитель бензовоза не справился с управлением, и машину начало водить по дороге из стороны в сторону. В результате автомобиль оказался в кювете - он получил повреждения кузова. Сам водитель, по словам свидетелей ДТП, отделался ушибами. Позже очевидцы также сообщали о смертельной аварии в районе села Голубцово. Там в столкновении «ВАЗа» и грузовика погибла пенсионерка.