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Главная Лента новостей Юные единороссы посоветовали барнаульской молодежи «не сходить с ума» из-за смартфонов

Юные единороссы посоветовали барнаульской молодежи «не сходить с ума» из-за смартфонов

06.10.2017 16:28

Барнаульские молодогвардейцы выяснили, что уведомления в смартфонах приводят молодежь к агрессии. Лежащий на поверхности вывод, отчего-то касающийся только юного поколения, дал повод представителям МГЕР написать целый релиз на офсайт «старших товарищей» по партии.

4 октября активисты барнаульского отделения «Молодой гвардии» провели соцопрос на тему: «Уведомления в смартфонах сводят людей с ума, или это единственный способ всегда быть в курсе?» Точное количество опрошенных, равно как их возраст и пол при этом почему-то юными активистами не разглашается. В итоге выяснилось: более половины респондентов (72 %) считают, что уведомления надоедают и отвлекают. Около 16 % признались, что не отключают никакие уведомления, поскольку те помогают узнавать много интересных вещей, а еще 10 % верят в то, что постоянно всплывающая на экране смартфона информация повышает эффективность работы.

«В конце опроса мы всем молодым людям пожелали настроить уведомления на смартфоне так, чтобы уведомления появлялись только о крайне важных событиях. Потому что обновления в ленте незнакомых людей или очередное напоминание о какой-либо давно забытой игре будут только лишь ухудшать их эмоциональное состояние, а толку от них никакого нет», - сообщила замруководителя барнаульского отделения «Молодой гвардии» Ирина Кобзева.

Первые уведомления были использованы в начале 2000-х годов на устройствах Blackberry. Владельцы гаджетов получали оповещения о новых письмах и срочных новостях. Постепенно технологию доставки срочной информации прямо на экран смартфона или компьютера переняли абсолютно все компании, которые имеют отношение к Интернету. Теперь любое приложение может несколько раз за день призывать пользователей вернуться в программу.

Добавим, что барнаульские молодогвардейцы и ранее были склонны к экстравагантному выражению собственной гражданской активности. Так, например, в конце сентября мгеровцы провели опрос на тему «Досуг современной молодежи». В исследовании приняли участие 235 респондентов в возрасте от 18 до 30 лет. Выводы, которое содержало «исследовние», оказались банальными. В частности, констатировалась полная удовлетворенность молодежи предлагаемыми формами досуга.

До этого молодогвардейцы решили проявить себя на ниве семейных ценностей. Вместе с советом отцов Центрального района партийцы «взяли под контроль» досуг детей. За лето представители МГЕР побывали в нескольких микрорайонах Барнаула и провели игровые мероприятия. Цель «подзатянувшегося» флешмоба - отвлечь подрастающее поколение от компьютеров, амбициозно заявляли активисты.

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Комментарий

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Комментариев 10
Завсегдатай

06.10.2017 16:44

Кам и любые ЕРовцы дурью маются. Нет бы взять в руки метлу и грабли, и привести в порядок город или мусор в лесу убрать.
ФигВам

06.10.2017 16:51

Завсегдатай писал(а):
взять в руки метлу и грабли

Хм... А если ещё за Завсегдатаем побегать... Ваще класс!
Чучмек

06.10.2017 17:14

Как же я живу без уведомлений и без смартфона?
а это

06.10.2017 18:27

не жизнь, а прозябание. Жизнь она в виртуальности.
Навигатор

06.10.2017 19:05

Я бы посоветовал юным единороссам идти на хуй
кум

06.10.2017 19:58

обычные карьеристы. в совке такие комсомольцы были. теперь они трофимовы, осиповы, и пр.....
Гость

06.10.2017 20:58

Когда коту делать нечего, он....
Гость

07.10.2017 11:46

МГЕР больше делать нечего?
czuzczman

07.10.2017 17:50


Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
кум

07.10.2017 19:36

Да, раньнше, я тоже, МГЕРОВЦем был ярым, пока Лёху Орального не встретил, у него отсосал и прозрел!