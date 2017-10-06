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Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Эксперты отнесли автопарк «двух Алтаев» к самым грязным в стране

Эксперты отнесли автопарк «двух Алтаев» к самым грязным в стране

09.10.2017 09:52

Самые «грязные» автопарки страны
Самые «грязные» автопарки страны

Алтайский край и Республика Алтай оказались в числе лидеров среди регионов России по количеству легковых автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту «Евро-4». Результаты исследования приводит аналитическое агентство «Автостат». Так, в Алтайском крае лишь около 20 % автомобилей могут считаться «экологически чистыми».

«Автостат» провел исследование парка легковых автомобилей в России с учетом экологических стандартов зарегистрированных машин. Обзор сделан по состоянию на 1 июля 2017 года. В результате составлен рейтинг самых «чистых» и самых «грязных» региональных парков. В качестве основного критерия был выбран экологический стандарт «Евро-4», который был введен в РФ 1 января 2013 года (спустя три года стал действовать «Евро-5»).

В Топ-10 наиболее «грязных» автопарков находятся только дальневосточные и сибирские регионы. В частности, на четвертом с конца месте располагается Республика Алтай. Парк легковых автомобилей здесь насчитывает 48,2 тысячи машин, из них к классу «Евро-4» либо «Евро-5» относятся только 7,9 тысяч авто (16,3 %). На девятом с конца месте в рейтинге находится Алтайский край. Здесь аналитики насчитали 635,9 тысяч автомобилей. К «экологически чистым» эксперты отнесли 127,8 тысяч машин (20,1 %).

Наиболее экологичные автопарки
Наиболее экологичные автопарки

Самая высокая доля «экологичной» техники отмечена в столичных городах. Лидирует Москва (62,5 %), на втором месте располагается Санкт-Петербург (60,1 %). В Подмосковье, Ханты-Мансийском АО и Татарстане данный показатель превышает 50 %. Всего же в стране насчитывается 23 региона, в которых доля легковых автомобилей экологических стандартов не ниже «Евро-4» оказывается выше общероссийского уровня.

Правда, в большинстве территорий данный показатель меньше, чем в среднем по стране. Причем наиболее характерно это для Дальнего Востока и Сибири. Так, целый ряд субъектов ДФО и СФО входит в Топ-10 регионов с наименьшей долей легковых автомобилей, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4» и выше. Например, в Амурской области, Якутии, Алтайском и Приморском краях только каждый пятый автомобиль имеет экологический стандарт не ниже «Евро-4». А в Бурятии, Тыве, Республике Алтай и Еврейской АО таковым и вовсе является каждый шестой. Наименьший же показатель в стране зафиксирован в Магаданской области – 15,3 %.

Фото: autostat.ru

Справка:

На середину 2017 года на территории РФ числилось около 17 млн машин, удовлетворяющих экологическим стандартам «Евро-4» и выше. Это соответствует 40 % всего парка легковых автомобилей в стране.

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