Грузовик с битумом «растянулся» на алтайской трассе после встречи с суетливым таксистом

Спасатели и очевидцы на месте аварии

7 октября на трассе направлением Рубцовск - Барнаул столкнулись груженый битумом многотонник и легковое авто. В результате грузовик опрокинулся и на несколько часов перекрыл дорогу для движения, сообщают свидетели ДТП в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

По имеющимся данным, авария произошла в районе села Поспелиха около 18:30. Водитель автомобиля «ВАЗ», который отправлялся на вызов в качестве сотрудника службы такси, возле автозаправки решил развернуться. Он не заметил движущийся на него грузовик Volvo и угодил многотоннику под колеса. Водитель большегруза попытался уйти от столкновения, однако машину занесло, она перевернулась и легла поперек проезжей части. Никто из участников аварии серьезно не пострадал. Однако из-за случившегося образовалась большая автомобильная «пробка» - другие участники движения в течение трех часов были вынуждены объезжать место аварии по полям.