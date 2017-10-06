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Главная Лента новостей Грузовик с битумом «растянулся» на алтайской трассе после встречи с суетливым таксистом

Грузовик с битумом «растянулся» на алтайской трассе после встречи с суетливым таксистом

09.10.2017 10:28

Спасатели и очевидцы на месте аварии
Спасатели и очевидцы на месте аварии

7 октября на трассе направлением Рубцовск - Барнаул столкнулись груженый битумом многотонник и легковое авто. В результате грузовик опрокинулся и на несколько часов перекрыл дорогу для движения, сообщают свидетели ДТП в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

По имеющимся данным, авария произошла в районе села Поспелиха около 18:30. Водитель автомобиля «ВАЗ», который отправлялся на вызов в качестве сотрудника службы такси, возле автозаправки решил развернуться. Он не заметил движущийся на него грузовик Volvo и угодил многотоннику под колеса. Водитель большегруза попытался уйти от столкновения, однако машину занесло, она перевернулась и легла поперек проезжей части. Никто из участников аварии серьезно не пострадал. Однако из-за случившегося образовалась большая автомобильная «пробка» - другие участники движения в течение трех часов были вынуждены объезжать место аварии по полям.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

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Комментарий

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Комментариев 2
дауж

09.10.2017 11:45

Не заголовок а просто песня....чудо журналистского мастерства ...
ну да

09.10.2017 19:19

бывают заголовки интересней, чем сама новость