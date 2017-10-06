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Главная Лента новостей В Алтайском крае «казенный» Wi-Fi запускают в вымирающих селах за сотни метров от школ

В Алтайском крае «казенный» Wi-Fi запускают в вымирающих селах за сотни метров от школ

09.10.2017 10:57

Множество проблем обнаружилось в ходе реализации госпроекта «Устранение цифрового неравенства» в Алтайском крае, в рамках которого в малых селах организуют сети Wi-Fi. Интернет «по воздуху» приходит в вымирающие населенные пункты, а точки доступа устанавливают очень далеко от школ и ФАПов. Об этом сообщает «Алтапресс» со ссылкой на начальника управления связи и массовых коммуникаций Алтайского края (Алтайкомсвязь) Максима Герасимюка, выступавшего на Алтайском ИТ-форуме 5 октября. Объем инвестиций в программу оценивается на уровне 1,6 млрд рублей.

По словам г-на Герасимюка, при составлении списка сел, где будут установлены опоры с доступом к Wi-Fi, «Ростелеком» руководствовался данными Росстата о численности населения за 2010 год. С тех пор прошло семь лет, за это время какие-то населенные пункты уменьшились, другие выросли (например, в связи с созданием крупных агрохолдингов). «Сеть доводится до населенного пункта, а там и школы уже нет, и поселкового совета. Одни пенсионеры живут, человек 200. А мы туда привели широкополосный доступ в интернет, «закопали» серьезные инвестиции. Зачем? Мы обратились с этим вопросом в Минкомсвязи и «Ростелеком». Предложили совместно пересмотреть план размещения объектов. Перенести их в те населенные пункты, которые выросли. Нам сказали: «Нет, все уже утверждено». Мы подняли этот вопрос на слушаниях по проекту УЦН в Совете Федерации. Уточнили, какой трафик идет через эту сеть. Ответа не получили. Я могу предположить, что очень маленький», — приводит издание слова чиновника.

Максим Герасимюк раскрыл еще одну проблему проекта — размещение опор в не самых оптимальных местах. Они определяются по согласованию с поселковой администрацией. И чтобы подключить к интернету школу, ФАП и сельский клуб требуются дополнительные крупные инвестиции. «Мы видим, что точка есть. Но до школы еще 350 м, а это 650 тысяч рублей инвестиций. Для поселкового совета это деньги. И предпринимателей, желающих инвестировать на этом участке, там нет», — сказал г-н Герасимюк.

Сейчас проектируется следующий этап реализации проекта — на 2018 год. В нем будут задействованы порядка 15 муниципалитетов. Ведутся переговоры с главами районов и «Ростелекомом», определяются точки, где будут установлены опоры с учетом возможности подключения соцобъектов. «Мы посмотрели точки, которые уже работают, оценили, сколько школ подключено и не подключено к Интернету. Чтобы выполнить один из указов президента по поводу подключения к качественному Интернету соцобъектов, нам необходимо от местных администраций где-то 8 млн рублей. Это проблема <...> Сейчас есть еще большие вопросы, сможем ли мы решить с «Ростелекомом» вопрос инвестирования. По итогам 2017 года у нас должно остаться 157 не подключенных сел. Это серьезный объем ресурсов. Эта тема находится в процессе обсуждения», — заявил Максим Герасимюк.

Он также отметил, что подключение к Wi-Fi слишком сложное и многоступенчатое. «Мы проехали все населенные пункты, протестировали систему. Наши специалисты 40 минут подключались. А сельскому жителю это чрезвычайно тяжело. Я приветствую решение «Ростелекома» упросить процедуру подключения до трех шагов и сделать сельский Wi-Fi бесплатным», - сказал г-н Герасимюк.

Отметим, в августе 2017 года «Ростелеком» сообщил «Ведомостям», что инфраструктура, построенная по проекту «Устранение цифрового неравенства» оказалась очень востребованной. За полтора года работы состоялось 6,2 млн интернет-сессий, а общий трафик превысил 727 Тб.

Справка:

Проект «Устранение цифрового неравенства» реализуется в Алтайском крае с 2015 года. Его цель — подключить к Интернету малые села с численностью населения 250-500 человек. Исполнитель проекта, компания «Ростелеком», заводит в такие села оптоволоконную сеть и устанавливает там опору, на которой размещен передатчик Wi-Fi. В Алтайском крае планируется подключить к Интернету таким способом 257 сел. По данным Алтайкомсвязи, по итогам 2017 года планируется подключить 100 деревень. Общий объем инвестиций в реализацию программы на территории Алтайского края — 1,6 млрд рублей.

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Комментарий

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Комментариев 4
Деньги есть

09.10.2017 14:39

их надо освоить . Другой пользы от данного мероприятия не видно . А Телеком действует уже по принципу " заставь дурака молится он и лоб расшибет " . Еще одна "черная дыра " или бездонная пропасть , как и дорожное строительство .
кость

09.10.2017 14:40

Пенсионеры, по мнению чиновника Герасимюка, уже не люди. Интернет, тем более широкополосный, им уже без надобности. Воистину, снова человеком чиновнику уже стать не суждено.
Засуньте свой интернет

09.10.2017 16:11

сами надеюсь поняли куда . Этот спрут был разработан военными для своих целей . Нашему народу воды нельзя давать досыта , а тут - интернет . Хлеба и зрелиц было актуально в древнем Риме при рабовладельческом строе .
Боря

09.10.2017 20:15

Как бестолково можно распоряжаться народными деньгами уйма примеров и вот ещё один. Село с населением 3000 не могут обеспечить платным интернетом, рядом с Барнаулом, а село с населением 200 человек, пожалуйста. Проект умственной ущербности и бесхозяйственности