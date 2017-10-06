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Главная Лента новостей Сына знаменитого алтайского мецената признали банкротом за «энергетические» долги

Сына знаменитого алтайского мецената признали банкротом за «энергетические» долги

09.10.2017 11:33

«Алтайэнергосбыт» добился признания банкротом в качестве физлица гендиректора ООО «Новоалтайский завод ЖБИ» (НЗЖБИ), совладельца нескольких фирм Дениса Хачатуряна, сына известного в крае промышленника и мецената Сергея Хачатуряна, внезапно скончавшегося в 2012-м году. Хачатуряна-младшему обязали рассчитываться по долгам, следует из документов на сайте арбитража.

Иск о банкротстве Дениса Хачатуряна был подан еще в начале июля. «Алтайэнергосбыт» мотивировал требование признать предпринимателя банкротом наличием у него неисполненных обязательств на сумму более 4,6 млн рублей. Г-н Хачатурян пытался выйти на мировое соглашение, однако по не указанным в карточке дела причинам его заключить так и не удалось.

В итоге г-на Хачатуряна признали банкротом, в его отношении на полгода введена процедура реструктуризации задолженности. Финансовым управляющим назначен член «Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие» Евгений Федоров. План реструктуризации должен быть представлен в апреле 2018 года.

Решение суда стало основанием для приостановления всех исполнительных производств, возбужденных в отношении Хачатуряна-младшего. Сейчас Евгений Федоров изучает материалы дела, к середине октября он должен начать формировать реестр кредиторов.

Отметим, что пока опубликована лишь резолютивная часть решения, в которой не указана причина возникновения долга. Судя по датам, иск связан с делом о банкротстве ООО «Стройиндустрия», кредиторами которого являются как раз «Алтайэнергосбыт» и «Русэнергосбыт». Из документов следует, что в 2014 году г-н Хачатурян прокредитовал предприятие на 5,6 млн рублей. В качестве залога «Стройиндустрия» предоставила турбогенератор, ноутбук, трансформатор и другие имущество, а также, что важно, линию электропередач на 35 кВ от объекта НЗЖБИ до одной из опор.

Впоследствии был заключен договор об отступном: стороны снимали друг с друга часть обязательств, залог перешел в собственность г-на Хачатуряна. Однако после банкротства «Стройиндустрии» конкурсный управляющий компании добился частичного признания этой сделки недействительной. Дениса Хачатуряна обязали вернуть линию электропередач в конкурсную массу, причем стоимость имущества, указанная в договоре, была признана заниженной почти в 10 раз.

Напомним, что в апреле все производственные линии НЗЖБИ были заморожены, работники отправлены менеджментом в неоплачиваемый отпуск и уже получили уведомления о сокращении. НЗЖБИ уже тогда находился на грани банкротства, однако Денис Хачатурян уверял, что ищет заказы и не намерен опускать руки. Тем не менее эксперты сомневаются, что завод удастся удержать на плаву. После вмешательства прокуратуры более 150 работников многострадального НЗЖБИ впервые за последние полгода получили зарплату. Руководству предприятия пришлось в принудительном порядке гасить задолженность в размере более 5 млн рублей.

Ранее существовавшее ОАО «Новоалтайский завод ЖБИ им. Г.С. Иванова» уже было признано банкротом в 2012 году. В 2014 году имущество ушло с молотка. Администрация города как кредитор III очереди тогда не смогла взыскать с банкрота 7,5 млн рублей — долг за аренду земли под предприятием. Нынешний завод ЖБИ работает на тех же площадях и под той же вывеской, но как ООО.


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Комментарий

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Комментариев 6
руссо туристо

09.10.2017 13:33

http://jokehub.ru/video/na-sotrudnika-gai-zaveli-ugolovnoe-delo-za-chestnuyu-i-spravedlivuyu-rabotu/
НА ТРУДОВУЮ ВАХТУ ЗАСТУПИЛИ ДЕТКИ ЭФФЕКТИВНЫХ !??

09.10.2017 16:09

СОБСТВЕННИКОВ....приватизации... Вот таких результатов и достигли ЯБЛО дерьмократы.
Дмитрий

09.10.2017 18:04

А что толку то его банкротить? Он ушлый и уже давно все родне раздорил. Попробуй тепер забери подарки обратно... А завод, как объек то на теще был, потом на жену перевели, с которой предусмотрительно они в разводе и фамилию она сменила... Короче говоря не светит энергетикам возврата денег. Не для этого он вам задолжал. Кому он только не должен, да всем простил! И работников завода, в лице управленческого персонала кинул с оплатой. Сначала уговорил перейти на минимальную зарплату, а остальное неофициально, а потом развел ручками, мол нет денег, ждите , может быть, когда нибудь.... Всем известен его отец был, видимо по инерции и сынку доверяли. А вот оно как вышло. На яблоньке то дуриан вырос....
Галина

09.10.2017 18:16

Да уж.... Поимел сынок завод наш, выжил из него все и загубил.... У меня аж слезы наворачиваются за родной завод. Столько лет ему отдано! Всегда есть выход, трудный и долгий, но есть. Завод не раз был на грани, но справлялся и люди от руководителя не сбегали. А с Хачатуряном младшим все не так. Не в отца. Ленивый и наглый. Третье банкротство на заводе учинил. А что, удобно, налоги платить не надо. Накопилась задолженность на очередном ООО, имущество с него увел, людей заставил переоформиться на следующее ООО и ждет, когда налоговая сама на банкртство подаст и в результате все спишется. Вот сейчас еще обанкротят его как физ. лицо и вообще чистый лист будет. И все ему не почем , ни органы его достать не могут, ни налоговая, ну или нафиг это не надо никому...
СЛАВА КПСС ГАЛИНА !! ПЕРЕДАЛА НАРОДНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ В !??

09.10.2017 19:45

НАДЁЖНЫЕ РУЧКИ ЭФФЕКТИВНЫХ СОБСТВЕННИКОВ!! УРА!!
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09.10.2017 21:56

Говорят, что этот известный меценат не мало людей по миру пустил.