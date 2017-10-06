Сына знаменитого алтайского мецената признали банкротом за «энергетические» долги

«Алтайэнергосбыт» добился признания банкротом в качестве физлица гендиректора ООО «Новоалтайский завод ЖБИ» (НЗЖБИ), совладельца нескольких фирм Дениса Хачатуряна, сына известного в крае промышленника и мецената Сергея Хачатуряна, внезапно скончавшегося в 2012-м году. Хачатуряна-младшему обязали рассчитываться по долгам, следует из документов на сайте арбитража.

Иск о банкротстве Дениса Хачатуряна был подан еще в начале июля. «Алтайэнергосбыт» мотивировал требование признать предпринимателя банкротом наличием у него неисполненных обязательств на сумму более 4,6 млн рублей. Г-н Хачатурян пытался выйти на мировое соглашение, однако по не указанным в карточке дела причинам его заключить так и не удалось.

В итоге г-на Хачатуряна признали банкротом, в его отношении на полгода введена процедура реструктуризации задолженности. Финансовым управляющим назначен член «Межрегиональной саморегулируемой организации арбитражных управляющих «Содействие» Евгений Федоров. План реструктуризации должен быть представлен в апреле 2018 года.

Решение суда стало основанием для приостановления всех исполнительных производств, возбужденных в отношении Хачатуряна-младшего. Сейчас Евгений Федоров изучает материалы дела, к середине октября он должен начать формировать реестр кредиторов.

Отметим, что пока опубликована лишь резолютивная часть решения, в которой не указана причина возникновения долга. Судя по датам, иск связан с делом о банкротстве ООО «Стройиндустрия», кредиторами которого являются как раз «Алтайэнергосбыт» и «Русэнергосбыт». Из документов следует, что в 2014 году г-н Хачатурян прокредитовал предприятие на 5,6 млн рублей. В качестве залога «Стройиндустрия» предоставила турбогенератор, ноутбук, трансформатор и другие имущество, а также, что важно, линию электропередач на 35 кВ от объекта НЗЖБИ до одной из опор.

Впоследствии был заключен договор об отступном: стороны снимали друг с друга часть обязательств, залог перешел в собственность г-на Хачатуряна. Однако после банкротства «Стройиндустрии» конкурсный управляющий компании добился частичного признания этой сделки недействительной. Дениса Хачатуряна обязали вернуть линию электропередач в конкурсную массу, причем стоимость имущества, указанная в договоре, была признана заниженной почти в 10 раз.

Напомним, что в апреле все производственные линии НЗЖБИ были заморожены, работники отправлены менеджментом в неоплачиваемый отпуск и уже получили уведомления о сокращении. НЗЖБИ уже тогда находился на грани банкротства, однако Денис Хачатурян уверял, что ищет заказы и не намерен опускать руки. Тем не менее эксперты сомневаются, что завод удастся удержать на плаву. После вмешательства прокуратуры более 150 работников многострадального НЗЖБИ впервые за последние полгода получили зарплату. Руководству предприятия пришлось в принудительном порядке гасить задолженность в размере более 5 млн рублей.

Ранее существовавшее ОАО «Новоалтайский завод ЖБИ им. Г.С. Иванова» уже было признано банкротом в 2012 году. В 2014 году имущество ушло с молотка. Администрация города как кредитор III очереди тогда не смогла взыскать с банкрота 7,5 млн рублей — долг за аренду земли под предприятием. Нынешний завод ЖБИ работает на тех же площадях и под той же вывеской, но как ООО.