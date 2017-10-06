Поминальный крест на опасной бийской дороге попал в немилость к властям

Павильон на улице Разина

Управление муниципальным имуществом администрации Бийска выявило несколько нестационарных объектов, от которых срочно необходимо избавить наукоград. Данную информацию чиновники опубликовали на официальном сайте города. Примечательно, что среди мозолящих глаз объектов оказался и двухметровый поминальный крест, который давно установили на улице Кожзаводской.

Как уточнили представители администрации, в первую очередь речь идет о торговых павильонах вблизи жилого дома № 63 по улице Воинов-Интернационалистов, дома № 129 по улице Мухачева, а также о металлическом киоске северо-восточнее дома № 73 по улице Разина. На всех перечисленных объектах ведется торговля, однако установлены они незаконно. Владельцам павильонов необходимо до 21 октября освободить земельные участки. В противном случае этим займутся городские власти.

Поминальный крест на улице Кожзаводской

Данное распоряжение коснулось и самовольно установленного металлического поминального креста, который расположен напротив дома № 89 по улице Кожзаводской. Общая площадь памятника - почти 2 кв. м. По всей вероятности, его установили родственники одного из погибших на указанном участке дороги бийчан. Согласно данным Госавтоинспекции, участок отличается повышенной аварийной опасностью, о чем предупреждают дорожные знаки. Так, в 2012 году в страшном ДТП здесь погиб 51-летний горожанин. В темное время суток его сбила движущаяся попутно машина. Помимо данной аварии имели место и другие происшествия, в том числе с пострадавшими.

Стоит отметить, что жители наукограда неоднозначно восприняли опубликованное распоряжение властей. Одни подхватили идею чиновников очистить город от объектов, которые его «захламляют». Другие в Сети выразили недовольство тем, что павильоны, в которых много лет вели торговлю продуктами и цветами в тех же самых местах, вдруг стали неугодны, как и поминальный крест, который стоит на обочине и «по сути никому не мешает».