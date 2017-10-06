Поминальный крест на опасной бийской дороге попал в немилость к властям

09.10.2017 11:56
Управление муниципальным имуществом администрации Бийска выявило несколько нестационарных объектов, от которых срочно необходимо избавить наукоград. Данную информацию чиновники опубликовали на официальном сайте города. Примечательно, что среди мозолящих глаз объектов оказался и двухметровый поминальный крест, который давно установили на улице Кожзаводской.
Как уточнили представители администрации, в первую очередь речь идет о торговых павильонах вблизи жилого дома № 63 по улице Воинов-Интернационалистов, дома № 129 по улице Мухачева, а также о металлическом киоске северо-восточнее дома № 73 по улице Разина. На всех перечисленных объектах ведется торговля, однако установлены они незаконно. Владельцам павильонов необходимо до 21 октября освободить земельные участки. В противном случае этим займутся городские власти.
Данное распоряжение коснулось и самовольно установленного металлического поминального креста, который расположен напротив дома № 89 по улице Кожзаводской. Общая площадь памятника - почти 2 кв. м. По всей вероятности, его установили родственники одного из погибших на указанном участке дороги бийчан. Согласно данным Госавтоинспекции, участок отличается повышенной аварийной опасностью, о чем предупреждают дорожные знаки. Так, в 2012 году в страшном ДТП здесь погиб 51-летний горожанин. В темное время суток его сбила движущаяся попутно машина. Помимо данной аварии имели место и другие происшествия, в том числе с пострадавшими.
Стоит отметить, что жители наукограда неоднозначно восприняли опубликованное распоряжение властей. Одни подхватили идею чиновников очистить город от объектов, которые его «захламляют». Другие в Сети выразили недовольство тем, что павильоны, в которых много лет вели торговлю продуктами и цветами в тех же самых местах, вдруг стали неугодны, как и поминальный крест, который стоит на обочине и «по сути никому не мешает».
Фото: PrintScreen «Яндекс. Карты», офсайт Бийска
09.10.2017 12:19
09.10.2017 12:42
Только этого Ональнышам и надо,под видом типо борьбы с каррупцией!
А другана СИСИ 20!8,в вашем вонючем Алтайском крае сколько адептов поддерживают?
09.10.2017 14:31
Да и вообще непонятен сам факт установки памятника на дороге где убился человеке. По аналогии тогда нужно ставить памятники на всех местах где погиб человек - выпал из окна многоэтажки - ставьте памятник, зарезали в подворотне человека - ставьте памятник, помер в больнице - ставьте памятник под окном больницы.
09.10.2017 15:27
09.10.2017 19:07
09.10.2017 20:02
А кому они мешают? Считаю, что от них больше пользы. Сразу видно опасные места. Да и желание ехать побыстрее сразу пропадает.
09.10.2017 21:28