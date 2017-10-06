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Главная Лента новостей Поминальный крест на опасной бийской дороге попал в немилость к властям

Поминальный крест на опасной бийской дороге попал в немилость к властям

09.10.2017 11:56

Павильон на улице Разина
Павильон на улице Разина

Управление муниципальным имуществом администрации Бийска выявило несколько нестационарных объектов, от которых срочно необходимо избавить наукоград. Данную информацию чиновники опубликовали на официальном сайте города. Примечательно, что среди мозолящих глаз объектов оказался и двухметровый поминальный крест, который давно установили на улице Кожзаводской.

Как уточнили представители администрации, в первую очередь речь идет о торговых павильонах вблизи жилого дома № 63 по улице Воинов-Интернационалистов, дома № 129 по улице Мухачева, а также о металлическом киоске северо-восточнее дома № 73 по улице Разина. На всех перечисленных объектах ведется торговля, однако установлены они незаконно. Владельцам павильонов необходимо до 21 октября освободить земельные участки. В противном случае этим займутся городские власти.

Поминальный крест на улице Кожзаводской
Поминальный крест на улице Кожзаводской

Данное распоряжение коснулось и самовольно установленного металлического поминального креста, который расположен напротив дома № 89 по улице Кожзаводской. Общая площадь памятника - почти 2 кв. м. По всей вероятности, его установили родственники одного из погибших на указанном участке дороги бийчан. Согласно данным Госавтоинспекции, участок отличается повышенной аварийной опасностью, о чем предупреждают дорожные знаки. Так, в 2012 году в страшном ДТП здесь погиб 51-летний горожанин. В темное время суток его сбила движущаяся попутно машина. Помимо данной аварии имели место и другие происшествия, в том числе с пострадавшими.

Стоит отметить, что жители наукограда неоднозначно восприняли опубликованное распоряжение властей. Одни подхватили идею чиновников очистить город от объектов, которые его «захламляют». Другие в Сети выразили недовольство тем, что павильоны, в которых много лет вели торговлю продуктами и цветами в тех же самых местах, вдруг стали неугодны, как и поминальный крест, который стоит на обочине и «по сути никому не мешает».

Фото: PrintScreen «Яндекс. Карты», офсайт Бийска

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Комментарий

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Комментариев 7
Наукоград

09.10.2017 12:19

лучше бы дорогу у 46 шараги отремонтировали. и еще вопрос: кому мешал старый асфальт от Сбербанка до Коммунарского? у нас там проезжая часть или люди спотыкались?
Массаж мозга

09.10.2017 12:42

Давайте вообще от своей памяти , всё почистим,своих отцов,защитивших нас от фашизма,Победы,которой мы ждали и приблежали,как могли!
Только этого Ональнышам и надо,под видом типо борьбы с каррупцией!
А другана СИСИ 20!8,в вашем вонючем Алтайском крае сколько адептов поддерживают?
гость

09.10.2017 14:31

Необходимо убрать все поминальные памятники расположенные вне кладбищ. Со всех дорог и улиц. Для этого и существует кладбище. А то скоро вдоль дорог между городами будем ездить как по кладбищу. Кстати при советах это было запрещено делать.
Да и вообще непонятен сам факт установки памятника на дороге где убился человеке. По аналогии тогда нужно ставить памятники на всех местах где погиб человек - выпал из окна многоэтажки - ставьте памятник, зарезали в подворотне человека - ставьте памятник, помер в больнице - ставьте памятник под окном больницы.
Наукоград

09.10.2017 15:27

Это самая большая проблема Бийска?
гость

09.10.2017 19:07

Ну по павильонам можно подумать,что прикормленные торговые точки заинтересовали кого то из властьпридержащих. Эти точки уберут, а на их месте официально,с "разрешениями" власти построят презентабельно смотрящиеся павильоны "своих" людей.
Завсегдатай

09.10.2017 20:02

гость писал(а):
Необходимо убрать все поминальные памятники расположенные вне кладбищ. Со всех дорог и улиц. Для этого и существует кладбище. А то скоро вдоль дорог между городами будем ездить как по кладбищу.

А кому они мешают? Считаю, что от них больше пользы. Сразу видно опасные места. Да и желание ехать побыстрее сразу пропадает.
Ъ!

09.10.2017 21:28

Нечисть креста боится!