«Ростелеком» поздравил пенсионеров с началом учебного года

Алтайский филиал «Ростелекома» в рамках месячника пожилого человека поздравил с началом учебного года слушателей школы компьютерной грамотности для старшего поколения и подарил педагогам для обучения популярное пособие «Азбука Интернета».

Компания не первый год сотрудничает со школой компьютерной грамотности, организованной в Барнауле на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. В новом учебному году, который начался в октябре, к обучению приступила первая группа из 16 человек.

«Ростелеком» традиционно приветствовал новичков и презентовал популярное среди пенсионеров учебное пособие «Азбука Интернета» и его интернет-версию www.azbukainterneta.ru. Обучающее пособие и интернет-портал были разработаны в 2014 году в рамках Соглашения, подписанного между «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России.

К новому учебному году базовый курс «Азбуки Интернета» значительно обновлен. Теперь он состоит из 14 уроков. Две новые главы посвящены электронным услугам, доступным на сайте Пенсионного фонда России, а также поиску работы через Интернет. Обновилась глава издания, посвященная первым шагам в освоении компьютера: теперь в учебнике подробно разобраны две версии операционной системы Windows, седьмая и десятая. Преподаватель может подробно разобрать использование той версии, которая установлена на компьютерах большинства учеников его группы. Рекомендации и методические материалы для преподавателей также приведены в соответствие с содержанием новой версии издания.

На встрече с первой в этом году группой слушателей представители компании поздравили учеников и педагогов-волонтеров с началом учебного года и вручили каждому футболки с фирменным роботом «Максом», ручки и блокноты. «Люди за пятьдесят, которые нашли в себе смелость прийти на курсы и снова, как в школьные года, сесть за парты, заслуживают уважения. Подарками и поздравлениями мы стараемся их подбодрить и настроить на изучение Интернета, который впоследствии поможет им оставаться на волне современной жизни», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.