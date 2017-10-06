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Главная Лента новостей «Ростелеком» поздравил пенсионеров с началом учебного года

«Ростелеком» поздравил пенсионеров с началом учебного года

09.10.2017 14:30

Алтайский филиал «Ростелекома» в рамках месячника пожилого человека поздравил с началом учебного года слушателей школы компьютерной грамотности для старшего поколения и подарил педагогам для обучения популярное пособие «Азбука Интернета».

Компания не первый год сотрудничает со школой компьютерной грамотности, организованной в Барнауле на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В.Я. Шишкова. В новом учебному году, который начался в октябре, к обучению приступила первая группа из 16 человек.

«Ростелеком» традиционно приветствовал новичков и презентовал популярное среди пенсионеров учебное пособие «Азбука Интернета» и его интернет-версию www.azbukainterneta.ru. Обучающее пособие и интернет-портал были разработаны в 2014 году в рамках Соглашения, подписанного между «Ростелекомом» и Пенсионным фондом России.

К новому учебному году базовый курс «Азбуки Интернета» значительно обновлен. Теперь он состоит из 14 уроков. Две новые главы посвящены электронным услугам, доступным на сайте Пенсионного фонда России, а также поиску работы через Интернет. Обновилась глава издания, посвященная первым шагам в освоении компьютера: теперь в учебнике подробно разобраны две версии операционной системы Windows, седьмая и десятая. Преподаватель может подробно разобрать использование той версии, которая установлена на компьютерах большинства учеников его группы. Рекомендации и методические материалы для преподавателей также приведены в соответствие с содержанием новой версии издания.

На встрече с первой в этом году группой слушателей представители компании поздравили учеников и педагогов-волонтеров с началом учебного года и вручили каждому футболки с фирменным роботом «Максом», ручки и блокноты. «Люди за пятьдесят, которые нашли в себе смелость прийти на курсы и снова, как в школьные года, сесть за парты, заслуживают уважения. Подарками и поздравлениями мы стараемся их подбодрить и настроить на изучение Интернета, который впоследствии поможет им оставаться на волне современной жизни», – сообщил директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Лавренюк.

Справка:

Алтайский филиал «Ростелекома» организует и поддерживает курсы по повышению компьютерной грамотности среди пенсионеров с 2009 года. Компания выступала генеральным партнером социального проектов «Снова в школу», «Связь поколений онлайн», «Бабушки онлайн, дедушки онлайн». В 2014 году «Ростелеком» и Отделение Пенсионного фонда России по Алтайскому краю в рамках заключенного Соглашения о сотрудничестве презентовали совместный продукт – учебное пособие «Азбука Интернета» и специально разработанный портал www.azbukainterneta.ru. Компания ежегодно поддерживает региональный этап чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров.

Школа компьютерной грамотности образована на базе Алтайской краевой универсальной научной библиотеки им. В. Я. Шишкова в 2010 году. Преподавателями школы являются сотрудники библиотеки, которые обучают пенсионеров на добровольной основе. Школа тесно сотрудничает с «Союзом пенсионеров России» по Алтайскому краю. За семь лет в ней прошли обучение около тысячи барнаульских пенсионеров. Сегодня на базе школы работает клуб «Азбука компьютера», открыта аналогичная веб-страница в «Одноклассниках», действует несколько тематических мастер-классов.

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