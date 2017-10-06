Запрещенный прием: барнаульский парень вербовал юных друзей и знакомых в экстремистское подполье

Ленинский районный суд Барнаула вынес обвинительный приговор в отношении молодого барнаульца, который разными способами уговаривал своих товарищей вступить в ряды запрещенной экстремистской организации. Поскольку парень был несовершеннолетним и признал вину, ему дали условный срок, следует из сообщения на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как было установлено в суде, с 1 августа 2016 года до 7 февраля 2017 года на территории Барнаула, а после и всего Алтайского края несовершеннолетний парень склонял своих товарищей, также не достигших 18-летнего возраста, вступить в ряды запрещенной экстремистской организации, название которой не указывается. Противоправную «агитацию» он вел путем восхваления, оправдания и одобрения деятельности этой организации через свою страницу в соцсети.

Также он лично уговаривал знакомых и демонстрировал на странице изображения и тексты экстремисткой направленности, публиковал интернет-ссылки к материалам экстремистского содержания. Скольких он успел завербовать, в сообщении не указывается.

Суд во время вынесения приговора учел юный возраст подсудимого на момент совершения преступления, признание вины и раскаяние. В итоге ему назначено наказание по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) в виде двух лет лишения свободы условно.