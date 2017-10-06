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Главная Лента новостей Запрещенный прием: барнаульский парень вербовал юных друзей и знакомых в экстремистское подполье

Запрещенный прием: барнаульский парень вербовал юных друзей и знакомых в экстремистское подполье

09.10.2017 17:32

Ленинский районный суд Барнаула вынес обвинительный приговор в отношении молодого барнаульца, который разными способами уговаривал своих товарищей вступить в ряды запрещенной экстремистской организации. Поскольку парень был несовершеннолетним и признал вину, ему дали условный срок, следует из сообщения на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как было установлено в суде, с 1 августа 2016 года до 7 февраля 2017 года на территории Барнаула, а после и всего Алтайского края несовершеннолетний парень склонял своих товарищей, также не достигших 18-летнего возраста, вступить в ряды запрещенной экстремистской организации, название которой не указывается. Противоправную «агитацию» он вел путем восхваления, оправдания и одобрения деятельности этой организации через свою страницу в соцсети.

Также он лично уговаривал знакомых и демонстрировал на странице изображения и тексты экстремисткой направленности, публиковал интернет-ссылки к материалам экстремистского содержания. Скольких он успел завербовать, в сообщении не указывается.

Суд во время вынесения приговора учел юный возраст подсудимого на момент совершения преступления, признание вины и раскаяние. В итоге ему назначено наказание по ч. 1.1 ст. 282.2 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение лица в деятельность экстремистской организации) в виде двух лет лишения свободы условно.


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Комментарий

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Комментариев 4
Завсегдатай

09.10.2017 19:53

Зачем это публиковать? Какой-то неизвестный парень за вербовку неизвестных лиц в неизвестную организацию получил 2 года условно. И что?
что за секта?

09.10.2017 20:43

Завсегдатай писал(а):
неизвестный парень за вербовку неизвестных лиц в неизвестную организацию ... И что?

уж пишите так, чтобы было понятно, куда нельзя вступать
кум

09.10.2017 21:10

На кол гада, дабы остальным овальнышам неповадно было!
гость

09.10.2017 22:24

Завсегдатай писал(а):
Зачем это публиковать?

Замаскированное предупреждение всем парням.