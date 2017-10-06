Вольеры барнаульского приюта «Ласка» приглянулись либерал-демократам

Либерал-демократы на акции

Алтайские «жириновцы» решили взять шефство над барнаульским приютом «Ласка». Об этом они заявили на официальном сайте реготделения. 8 октября молодежная организация ЛДПР при участии координаторов первичных отделений Барнаула совершила свой первый визит к бездомным животным.

Как уточнил активист краевой молодежной организации ЛДПР Захар Торычев, на протяжении четырех часов они укрепляли вольеры шлакоблоками, делали заграждения, чистили конюшню и гуляли с собаками. Кроме того, молодые либерал-демократы убрали мусор на прилегающей территории – им пришлось вывезти более 25 мешков с отходами. «Хвостатым обитателям приюта мы привезли мясистые кости, а сотрудникам-волонтерам – упаковку медицинских перчаток для ухода за животными», - заявил активист. Он также добавил, что подобные акции они планируют проводить и в дальнейшем.

Напомним, что на данный момент барнаульский приют для бездомных животных остро нуждается в материальной помощи. Буквально несколько дней назад волонтеры приюта объявляли на своей официальной странице «ВКонтакте» о сборе средств на лечение измученной живодерами собаки. Они поясняли, что изможденному животному требуется профессиональная медицинская помощь, однако у «Ласки» есть крупная задолженность перед ветеринарной клиникой, которая оказывает им услуги по лечению и стерилизации животных. Общая сумма долга составляла почти 300 тысяч рублей. Как следует из отчета представителей приюта от 4 октября, сразу после официального обращения на счет приюта стали активно поступать средства от неравнодушных горожан. В результате за несколько дней удалось собрать более 70 тысяч рублей, которые сразу перевели клинике. По состоянию на 4 октября долг составлял 215 815 рублей.