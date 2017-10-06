Вольеры барнаульского приюта «Ласка» приглянулись либерал-демократам

10.10.2017 09:22
Алтайские «жириновцы» решили взять шефство над барнаульским приютом «Ласка». Об этом они заявили на официальном сайте реготделения. 8 октября молодежная организация ЛДПР при участии координаторов первичных отделений Барнаула совершила свой первый визит к бездомным животным.
Как уточнил активист краевой молодежной организации ЛДПР Захар Торычев, на протяжении четырех часов они укрепляли вольеры шлакоблоками, делали заграждения, чистили конюшню и гуляли с собаками. Кроме того, молодые либерал-демократы убрали мусор на прилегающей территории – им пришлось вывезти более 25 мешков с отходами. «Хвостатым обитателям приюта мы привезли мясистые кости, а сотрудникам-волонтерам – упаковку медицинских перчаток для ухода за животными», - заявил активист. Он также добавил, что подобные акции они планируют проводить и в дальнейшем.
Напомним, что на данный момент барнаульский приют для бездомных животных остро нуждается в материальной помощи. Буквально несколько дней назад волонтеры приюта объявляли на своей официальной странице «ВКонтакте» о сборе средств на лечение измученной живодерами собаки. Они поясняли, что изможденному животному требуется профессиональная медицинская помощь, однако у «Ласки» есть крупная задолженность перед ветеринарной клиникой, которая оказывает им услуги по лечению и стерилизации животных. Общая сумма долга составляла почти 300 тысяч рублей. Как следует из отчета представителей приюта от 4 октября, сразу после официального обращения на счет приюта стали активно поступать средства от неравнодушных горожан. В результате за несколько дней удалось собрать более 70 тысяч рублей, которые сразу перевели клинике. По состоянию на 4 октября долг составлял 215 815 рублей.
Фото: алтайское реготделение ЛДПР
10.10.2017 09:57
10.10.2017 10:28
10.10.2017 10:35
Коммунисты заботяться не о зверях, а о людях!
10.10.2017 10:50
10.10.2017 11:10
Ежели,чем Вас оскорбил-прошу прощения!
10.10.2017 11:18
10.10.2017 13:07
10.10.2017 13:54
10.10.2017 14:21
10.10.2017 15:01
А если кто с ними не согласен - значит, на тебя сразу они навешают ярлык "живодера" или еще в какой-нибудь мерзости обвинят. У них эмоции зашкаливают, к серьезной дискуссии они совершенно не готовы. Сразу раздражаются, начинают обвинять собеседника.
Вообще, это очень опасная философия, которая с каждым годом только набирает обороты. Некоторые увлекаются этой философией по дурости, а для хозяев "Ласки" и подобных приютов - это бизнес.
Поэтому давать бой "зоозащитникам", разоблачать их лживую философию, вести с ними непримиримую борьбу!
10.10.2017 15:35