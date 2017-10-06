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Главная Лента новостей Вольеры барнаульского приюта «Ласка» приглянулись либерал-демократам

Вольеры барнаульского приюта «Ласка» приглянулись либерал-демократам

10.10.2017 09:22

Либерал-демократы на акции
Либерал-демократы на акции

Алтайские «жириновцы» решили взять шефство над барнаульским приютом «Ласка». Об этом они заявили на официальном сайте реготделения. 8 октября молодежная организация ЛДПР при участии координаторов первичных отделений Барнаула совершила свой первый визит к бездомным животным.

Как уточнил активист краевой молодежной организации ЛДПР Захар Торычев, на протяжении четырех часов они укрепляли вольеры шлакоблоками, делали заграждения, чистили конюшню и гуляли с собаками. Кроме того, молодые либерал-демократы убрали мусор на прилегающей территории – им пришлось вывезти более 25 мешков с отходами. «Хвостатым обитателям приюта мы привезли мясистые кости, а сотрудникам-волонтерам – упаковку медицинских перчаток для ухода за животными», - заявил активист. Он также добавил, что подобные акции они планируют проводить и в дальнейшем.

Напомним, что на данный момент барнаульский приют для бездомных животных остро нуждается в материальной помощи. Буквально несколько дней назад волонтеры приюта объявляли на своей официальной странице «ВКонтакте» о сборе средств на лечение измученной живодерами собаки. Они поясняли, что изможденному животному требуется профессиональная медицинская помощь, однако у «Ласки» есть крупная задолженность перед ветеринарной клиникой, которая оказывает им услуги по лечению и стерилизации животных. Общая сумма долга составляла почти 300 тысяч рублей. Как следует из отчета представителей приюта от 4 октября, сразу после официального обращения на счет приюта стали активно поступать средства от неравнодушных горожан. В результате за несколько дней удалось собрать более 70 тысяч рублей, которые сразу перевели клинике. По состоянию на 4 октября долг составлял 215 815 рублей.

Фото: алтайское реготделение ЛДПР


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Комментарий

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Комментариев 11
Горыныч

10.10.2017 09:57

Молодцы, в следующий раз голосую за вас
Читатель

10.10.2017 10:28

Молодцы. Я тоже поддерживаю вас за такой поступок. Только надо ужесточить требования и спрос к живодерам. А еще помню как Жириновский призывал всех бездомных собак убивать. После этого у меня к нему отношение изменилось в худшую сторону. Так что у вас есть возможность собрать очки за счет добрых дел по отношению к животным. Продолжайте шефствовать. Еще бы такое шефство взяли и другие партии, например, в Рубцовске тоже есть приют, но что-то никто не берет шефство.
Гонец из пензы

10.10.2017 10:35

Звери к зверям!
Коммунисты заботяться не о зверях, а о людях!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

10.10.2017 10:50

Для гонца из Пензы. Ты кого зверью называешь .сам тупорылый.Люди помогли чем смогли. а ты чмо сиди и молчи такие как ты равнодушные в Администрации края довели приют до этого состояния позор.
Гонец из Пензы

10.10.2017 11:10

Ваня,вопрос не в Ласке,а в приоритетах,когда граждане моей страны недоедают,грех выносить на первое место животных!
Ежели,чем Вас оскорбил-прошу прощения!
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

10.10.2017 11:18

Гонцу Прощение принял спасибо.
А МОЖЕТ ГАЛЬЧЕНКО НАЗНАЧИТЬ ЗАМ,ПОЛИТОМ ЛДПР НА ПЕНСИИ ПРИ ??

10.10.2017 13:07

ПРИЮТЕ ЛАСКА??
Гонец, звери тоже кушать хотят!

10.10.2017 13:54

И не вина их, а беда, что люди их сначала приручили, а потом выбросили на улицу. Выбрасывают, кстати, люди обеспеченные, а кормят-лечат - бабушки-пенсионерки, студенты и волонтеры, которые делятся с животными своими скудными доходами. Что же касается недоедающих людей, о которых ты так печешься, то предлагаю кормить их не за счет обездоленных животных, а за счет депутатов и чиновников всех мастей. А то у них ряхи уже в телевизор не влезают и глазки-щелочки, жиром заплывшие. А ведь это - слуги того самого недоедающего народа. Посчитай, сколько недоедающих один такой слуга может прокормить на свою нехилую зарплату, причем без ущерба для собственного здоровья. Вот пусть и возьмут на себя такие публичные обязательства - столовки для малоимущих откроют на свои средства или хлеб бесплатный проспонсируют. СлабО?
Трезвый взгляд

10.10.2017 14:21

Действительно, лучше бы помогли бездомным людям.
Трезвый взгляд

10.10.2017 15:01

Философия так называемых "зоозащитников" по сути своей является экстремистской и человеконенавистнической. Они поставили собак и кошек на божничку и навязывают всем обществу своих божков. Хотя, если разобраться, почему из всего разнообразия животного мира они выбрали именно собак и кошек? И почему мы должны на них молиться? Ведь что самое мерзкое, они ставят интересы собак и кошек выше интересов Человека. Вот сегодня многие люди живут в очень трудных условиях, но они требуют создавать приюты не для людей, а именно для собак и кошек.
А если кто с ними не согласен - значит, на тебя сразу они навешают ярлык "живодера" или еще в какой-нибудь мерзости обвинят. У них эмоции зашкаливают, к серьезной дискуссии они совершенно не готовы. Сразу раздражаются, начинают обвинять собеседника.
Вообще, это очень опасная философия, которая с каждым годом только набирает обороты. Некоторые увлекаются этой философией по дурости, а для хозяев "Ласки" и подобных приютов - это бизнес.
Поэтому давать бой "зоозащитникам", разоблачать их лживую философию, вести с ними непримиримую борьбу!
Трезвому взгляду

10.10.2017 15:35

Вас никто не просит молиться на животных.))) Не утрируйте. И никто Вам ничего не навязывает. Есть люди, которые помогают бездомным животным, есть люди, которые помогают бездомным людям. И даже есть люди, которые люто ненавидят и тех, и других. И если лично Вас беспокоит отсутствие приютов для бездомных людей, действуйте. Обращайтесь в соответствующие социальные службы, обращайтесь через соцсети к людям. Ходите по инстанциям и т.д. Поверьте, Вас услышат, Вам помогут, Вас поддержат. Проявите инициативу, а не разводите разглагольствования на тему. Каждый делает то, что считает нужным. Главное, не во вред другим.