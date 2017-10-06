×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Студенты вышли за ВВП

12 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
14
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

21

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Жильцы соседних домов уже несколько лет борются за существование сквера
Десятый пошел: Путин отправил в отставку главу Ивановской области
Реальное кино этой осени
Мамы бывших пациентов детского инфекционного отделения 12-й горбольницы шокированы условиями содержания


Резонанс
Темы недели
В администрации президента России прокомментировали слухи о грядущих отставках глав «двух Алтаев»
56
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края
43
В блогах
Александр Романенко

06.10.2017

Александр Романенко

председатель Алтайского Заксобрания

А чем вам запомнился прошедший год?

27
Анна Якушева

23.09.2017

Анна Якушева

руководитель пресс-службы Алтайского Заксобрания

О ситуации с Вадимом Жигульским

42
Анна Адамайтес

22.09.2017

Анна Адамайтес

заместитель главного редактора «Комсомольская правда Барнаул»

Кто сможет дочитать до конца...

39
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Волна «минирований» докатилась до ТЦ алтайской «Мария-Ра» на Кузбассе

Волна «минирований» докатилась до ТЦ алтайской «Мария-Ра» на Кузбассе

10.10.2017 09:53

В Кемеровской области задержали подозреваемого, который сделал ложное сообщение о минировании ТЦ «Радуга» (принадлежит ООО «Первый» алтайской бизнес-империи Ракшиных). Известно, что телефонного террориста ранее судили за убийство и за умышленное уничтожение чужого имущества, сообщает «Комсомольская правда — Кемерово».

Звонок о минировании ТЦ, площадь которого составляет 28 тысяч кв. м, поступил полицейским 6 октября в 21:47. Неизвестный сказал, что в торговом центре в магазине «Мария-Ра» заложена бомба. Об этом изданию сообщил и. о. заместителя губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин. «Прежде всего, правоохранительные органы эвакуировали 156 человек. Весь торговый центр проверил полицейский-кинолог. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Подозреваемый задержан, дал признательные показания», — рассказал г-н Кожевин.

По его словам, у подозреваемого изъяли сотовый телефон и другие вещественные доказательства. Также вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Отметим, что ранее по всей России прокатилась волна анонимных звонков о минировании школ, больниц, магазинов и торговых центров, в том числе эвакуация проводилась в Кемерово, Новосибирске и административных центрах других регионов Сибири. Директор ФСБ Александр Бортников заявил «Русской служба ВВС», что организаторами серии ложных звонков о минировании зданий, которые вызвали волну массовых эвакуаций по всей России, были четыре россиянина, которые сейчас находятся за границей. «Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — добавил глава ФСБ.

Г-н Бортников не стал называть имена подозреваемых и не привел о них никакой дополнительной информации, сказав лишь, что, по мнению ФСБ, у организаторов волны эвакуаций есть сообщники и на территории России. Нанесенный ущерб только за три первых дня эвакуаций он оценил в 300 млн рублей.

С начала сентября в России в более 50 городах России прошли массовые эвакуации в школах, магазинах, вокзалах, ТЦ и других людных местах. Причиной этому стали звонки с сообщениями о минировании зданий. 13 сентября волна эвакуаций докатилась и до Москвы. По данным «Коммерсанта», телефонная атака была организована с помощью IP-телефонии, которая позволяет скрыть место, откуда был совершен звонок. Издание также сообщало, что такая спланированная акция могла быть осуществлена из-за рубежа. До того, как г-н Бортников сообщил, что предполагаемые организаторы звонков — россияне, некоторые СМИ утверждали, что ответственными за случившееся могли быть экстремисты с Ближнего Востока или выходцы с Украины.


Другие новости по этой теме:

 Чай — бомба: торговый центр на главном проспекте Барнаула оцепили из-за «минирования» термосом

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0