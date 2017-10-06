Волна «минирований» докатилась до ТЦ алтайской «Мария-Ра» на Кузбассе

В Кемеровской области задержали подозреваемого, который сделал ложное сообщение о минировании ТЦ «Радуга» (принадлежит ООО «Первый» алтайской бизнес-империи Ракшиных). Известно, что телефонного террориста ранее судили за убийство и за умышленное уничтожение чужого имущества, сообщает «Комсомольская правда — Кемерово».

Звонок о минировании ТЦ, площадь которого составляет 28 тысяч кв. м, поступил полицейским 6 октября в 21:47. Неизвестный сказал, что в торговом центре в магазине «Мария-Ра» заложена бомба. Об этом изданию сообщил и. о. заместителя губернатора Кемеровской области по координации работы правоохранительных органов и органов военного управления Алексей Кожевин. «Прежде всего, правоохранительные органы эвакуировали 156 человек. Весь торговый центр проверил полицейский-кинолог. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Подозреваемый задержан, дал признательные показания», — рассказал г-н Кожевин.

По его словам, у подозреваемого изъяли сотовый телефон и другие вещественные доказательства. Также вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).

Отметим, что ранее по всей России прокатилась волна анонимных звонков о минировании школ, больниц, магазинов и торговых центров, в том числе эвакуация проводилась в Кемерово, Новосибирске и административных центрах других регионов Сибири. Директор ФСБ Александр Бортников заявил «Русской служба ВВС», что организаторами серии ложных звонков о минировании зданий, которые вызвали волну массовых эвакуаций по всей России, были четыре россиянина, которые сейчас находятся за границей. «Поскольку они использовали IР-технологию, определить место дислокации сложно. Это признаем не только мы, но и наши партнеры, с которыми мы сейчас работаем», — добавил глава ФСБ.

Г-н Бортников не стал называть имена подозреваемых и не привел о них никакой дополнительной информации, сказав лишь, что, по мнению ФСБ, у организаторов волны эвакуаций есть сообщники и на территории России. Нанесенный ущерб только за три первых дня эвакуаций он оценил в 300 млн рублей.

С начала сентября в России в более 50 городах России прошли массовые эвакуации в школах, магазинах, вокзалах, ТЦ и других людных местах. Причиной этому стали звонки с сообщениями о минировании зданий. 13 сентября волна эвакуаций докатилась и до Москвы. По данным «Коммерсанта», телефонная атака была организована с помощью IP-телефонии, которая позволяет скрыть место, откуда был совершен звонок. Издание также сообщало, что такая спланированная акция могла быть осуществлена из-за рубежа. До того, как г-н Бортников сообщил, что предполагаемые организаторы звонков — россияне, некоторые СМИ утверждали, что ответственными за случившееся могли быть экстремисты с Ближнего Востока или выходцы с Украины.