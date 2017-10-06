«Грузовик-перевертыш» «посеял» несколько тонн гречихи на алтайской трассе

Развеянное зерно

9 октября вечером в Калманском районе Алтайского края перевернулся «КамАЗ», перевозивший гречиху. В результате большая часть груза оказалась на трассе, перегородив дорогу другим участникам движения, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Как утверждают свидетели происшествия в Сети, водитель многотонника передвигался с прицепом, который, как и кузов машины, был загружен. В районе села Шадрино мужчина на «КамАЗе» не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа, откуда на проезжую часть высыпалась большая часть крупы. Со слов очевидцев ДТП, сам водитель не пострадал, однако машина оставалась лежать на дороге в течение нескольких часов.