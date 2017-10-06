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Главная Лента новостей «Грузовик-перевертыш» «посеял» несколько тонн гречихи на алтайской трассе

«Грузовик-перевертыш» «посеял» несколько тонн гречихи на алтайской трассе

10.10.2017 10:58

Развеянное зерно
Развеянное зерно

9 октября вечером в Калманском районе Алтайского края перевернулся «КамАЗ», перевозивший гречиху. В результате большая часть груза оказалась на трассе, перегородив дорогу другим участникам движения, рассказали участники сообщества Barnaul22 «ВКонтакте».

Как утверждают свидетели происшествия в Сети, водитель многотонника передвигался с прицепом, который, как и кузов машины, был загружен. В районе села Шадрино мужчина на «КамАЗе» не справился с управлением и допустил опрокидывание прицепа, откуда на проезжую часть высыпалась большая часть крупы. Со слов очевидцев ДТП, сам водитель не пострадал, однако машина оставалась лежать на дороге в течение нескольких часов.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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