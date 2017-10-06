Оперативники задержали молодую бийчанку, выбросившую новорожденного в мусорный бак

В Бийске установили личность женщины, которую подозревают в убийстве своего новорожденного ребенка. Сейчас с матерью работает следственная группа, информирует пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Подозреваемую удалось установить в ходе совместных действий следователей и сотрудников полиции. Ею оказалась 28-летняя местная жительница. В отношении нее уже возбудили дело по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). В настоящее время с подозреваемой проводят следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Кроме того, следователям предстоит выяснить мотив совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, тело младенца обнаружили утром 5 октября на территории одного из многоэтажных жилых домов по улице Петра Мерлина в Бийске. Оно было завернуто в полиэтиленовый пакет. В связи с этим сотрудники ГУ МВД по Алтайскому краю и регионального следкома объявили о розыске матери новорожденного.