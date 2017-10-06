Иван Лоор попросит у барнаульских чиновников разрешения «приобщиться» к буддизму

10.10.2017 12:30
Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор пообещал помощь барнаульскому архитектору Николаю Звонкову в восстановлении памятника японским военнопленным. Информация выложена на офсайте реготделения «Единой России». Скульптура ранее располагалась в краевом центре рядом с больницей «СтройГАЗ».
Депутат Госдумы Иван Лоор провел личный прием в общественной приемной партии «Единая Россия» в рамках региональной недели. Большинство поступивших вопросов было связано с развитием культуры. В частности 81-летний архитектор Николай Звонков попросил народного избранника помочь восстановить памятник японским военнопленным в Барнауле. Утверждается, что монумент в 1990-е годы был разрушен, а на его месте построена городская поликлиника. На самом деле памятник был открыт в 1996 году, за горбольницей № 4. В дальнейшем он был частично растащен вандалами. Любопытно, что в сквере рядом со скульптурой находится памятный камень в честь встречи председателя ВЦИК Михаила Калинина с жителями Барнаула.
Г-н Звонков рассказал парламентарию, что у него уже более 20 лет в мастерской хранится скульптура Будды, вылитая из бронзы в человеческий рост. Правда, обнадеживать посетителя Иван Лоор не стал. По словам думца, этот вопрос помимо финансовых вложений требует детальной проработки со всех сторон. «Давайте к следующему приезду договоримся с вами о встрече на том месте, где был установлен предыдущий памятник, пригласим архитектора города и главу администрации района, чтобы всем вместе обсудить перспективу возрождения монумента», - подытожил депутат. Таким образом «рандеву» с участием главного архитектора Барнаула Сергея Боженко и главы администрации Ленинского района Александра Михалдыкина ориентировочно состоится в начале ноября.
Добавим, первые группы японских военнопленных (14 тысяч человек) прибыли в Барнаул в декабре 1945 года. Непосредственно на территории города находилось пять лаготделений. Точное месторасположение некоторых из них до сих пор неизвестно. Чаще всего пленные жили там же, где и работали — это стройки и заводы Барнаула. Два лагеря находились в восточной части города и обслуживали станкостроительный завод. Еще один располагался в 500 м от Барнаульского вагоноремонтного завода. Всего в Алтайском крае скончались от ран около 2500 японских военнопленных. В результате проводившихся в 1990-ые годы работ по поиску захоронений, были эксгумированы и отправлены в Японию останки 81 солдата. В настоящее время на месте барнаульского кладбища расположены парк, больница, жилые дома и гаражный кооператив.
Около больницы «СтройГАЗ» на Юрина в середине 1990-х годов установили памятник по проекту архитектора Николая Звонкова. Художником выступил Виталий Полукаров, спонсором проекта стал Александр Кудашов. Монумент представлял собой три стелы, схваченные кольцом, что символизировало людей, рвущихся из неволи. Будда у подножия мемориала охранял покой умерших, а скорбные колокола должны были напоминать живым о прошлом. Памятник стоял как раз в том месте, где находилось старое японское кладбище. Спустя десятилетие многие элементы памятника, сделанные из бронзы, были украдены. Единственное, что сохранилось из скульптурной композиции - фигура Будды.
Фото: barnaul.fm, электронный справочник 2ГИС
10.10.2017 12:36
10.10.2017 12:39
Китайцам из города Нанкин расскажите ещё об этих "гуманистах"...
Конечно, памятник имеет место быть, но вот о "рвущихся из неволи" говорить здесь неуместно. Японский милитаризм официально осужден за военные преступления.
10.10.2017 12:40
10.10.2017 12:42
у нас и не планируется ставить . рвутся они из неволи .... а сколь наших бойцов они убили скажем только
в отряде 731 ? коллаборантам этого не надо .
10.10.2017 13:03
10.10.2017 13:11
...Депутат Госдумы Иван Лоор провел личный прием в общественной приемной партии «Единая Россия» в рамках региональной недели...
что ж Вы полагаю неуважаемый Славгородцами
не провели приём избирателей в Славгороде, когда приехали попиариться 06 10 17г и разрезать ленточку на столе детской поликлиники, в которой инициировали долгожданный капремонт.
чувствовали Вы себя рядом с казнокрадом депутат ГД РФ Лоор И И и его оруженосец депутат АКЗС Диркс И И комфортно, но по ЦТ их вроде ...отсекли... при показе
Начал своё выступление И И ...уважаемый, дорогой дважды коронованный казнокрад в законе ... а потом уже жители г Славгорода
Конечно и без Ивана жители Славгорода знают, что ....дорогой дважды коронованный казнокрад в законе.... дорого обошёлся бюджету города, она ПУСТА!
Вопрос: И И Лоор. Вы и ранее не афишировали приезд в Славгород, всё делали тайком и втихушку. Когда Вы будете вести приём в Славгороде, прошу сообщить в СМИ. Полагаю будут назначенные желающие повалить Вас за ...огромный вклад, ну я я спрошу если Вы допустите - КОГДА, ДОКЕЛЕ в Славгороде будут процветать казнокрадство назначенных Вами глав МО в т.ч в Славгороде и г Яровое??? Когда это прекратится!
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
P.S. Кстати, пошлите депутатский запрос в СУ СК РФ по АК по закрытому уголовному делу №355512 от 19 01 15г по признакам преступления предусмотренные УК РФ ст 258 "Незаконная охота" п.2, как такое могла быть в наше тов время? В ходе длительной / более 1год 3 месяца 5дней / мне не юристу без высшего образования не понятно? А Вы полагаю в т.ч юридическое имеете его? Или мы живём в не залежной, как утверждают СМИ РФ, только там такая безнадёга.
Посмотрим, как эффективно работает хваленая российская правоохранительная и судебная система...делалось это явно в такой хамской манере...Трудно вести диалог с людьми, Путин
10.10.2017 13:39
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