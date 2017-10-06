Иван Лоор попросит у барнаульских чиновников разрешения «приобщиться» к буддизму

Памятник японским военнопленным

Депутат Госдумы от Алтайского края Иван Лоор пообещал помощь барнаульскому архитектору Николаю Звонкову в восстановлении памятника японским военнопленным. Информация выложена на офсайте реготделения «Единой России». Скульптура ранее располагалась в краевом центре рядом с больницей «СтройГАЗ».

Депутат Госдумы Иван Лоор провел личный прием в общественной приемной партии «Единая Россия» в рамках региональной недели. Большинство поступивших вопросов было связано с развитием культуры. В частности 81-летний архитектор Николай Звонков попросил народного избранника помочь восстановить памятник японским военнопленным в Барнауле. Утверждается, что монумент в 1990-е годы был разрушен, а на его месте построена городская поликлиника. На самом деле памятник был открыт в 1996 году, за горбольницей № 4. В дальнейшем он был частично растащен вандалами. Любопытно, что в сквере рядом со скульптурой находится памятный камень в честь встречи председателя ВЦИК Михаила Калинина с жителями Барнаула.

Г-н Звонков рассказал парламентарию, что у него уже более 20 лет в мастерской хранится скульптура Будды, вылитая из бронзы в человеческий рост. Правда, обнадеживать посетителя Иван Лоор не стал. По словам думца, этот вопрос помимо финансовых вложений требует детальной проработки со всех сторон. «Давайте к следующему приезду договоримся с вами о встрече на том месте, где был установлен предыдущий памятник, пригласим архитектора города и главу администрации района, чтобы всем вместе обсудить перспективу возрождения монумента», - подытожил депутат. Таким образом «рандеву» с участием главного архитектора Барнаула Сергея Боженко и главы администрации Ленинского района Александра Михалдыкина ориентировочно состоится в начале ноября.

Расположение скульптуры на карте

Добавим, первые группы японских военнопленных (14 тысяч человек) прибыли в Барнаул в декабре 1945 года. Непосредственно на территории города находилось пять лаготделений. Точное месторасположение некоторых из них до сих пор неизвестно. Чаще всего пленные жили там же, где и работали — это стройки и заводы Барнаула. Два лагеря находились в восточной части города и обслуживали станкостроительный завод. Еще один располагался в 500 м от Барнаульского вагоноремонтного завода. Всего в Алтайском крае скончались от ран около 2500 японских военнопленных. В результате проводившихся в 1990-ые годы работ по поиску захоронений, были эксгумированы и отправлены в Японию останки 81 солдата. В настоящее время на месте барнаульского кладбища расположены парк, больница, жилые дома и гаражный кооператив.

Около больницы «СтройГАЗ» на Юрина в середине 1990-х годов установили памятник по проекту архитектора Николая Звонкова. Художником выступил Виталий Полукаров, спонсором проекта стал Александр Кудашов. Монумент представлял собой три стелы, схваченные кольцом, что символизировало людей, рвущихся из неволи. Будда у подножия мемориала охранял покой умерших, а скорбные колокола должны были напоминать живым о прошлом. Памятник стоял как раз в том месте, где находилось старое японское кладбище. Спустя десятилетие многие элементы памятника, сделанные из бронзы, были украдены. Единственное, что сохранилось из скульптурной композиции - фигура Будды.