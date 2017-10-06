Барнаульские энергетики грозят «обесточить» должников через сайт

«Барнаульская горэлектросеть» (БГЭС) начнет отключать должников с помощью сайта. Для того, чтобы воспользоваться «рубильником», энергетикам достаточно опубликовать список должников на официальном ресурсе в Сети. Ноу-хау планируют внедрить к концу года, передает пресс-служба компании.

В ближайшие месяцы барнаульских должников за электроэнергию начнут отключать по-новому. Процедура ограничения сокращена до одного этапа. Теперь для этого БГЭС достаточно выложить список неплательщиков в Интернете. Новый порядок отключения должников введен постановлением правительства РФ. Изменения вступили в силу с 29 сентября и касаются всех юрлиц, индивидуальных предпринимателей и владельцев нежилых помещений. Помимо публикаций на офсайте компании, энергетики могут уведомить должника о предстоящем отключении отправив sms-сообщение или электронное письмо. Номер телефона и адрес электронной почты с настоящего времени стали обязательным условием в договоре энергоснабжения.

Как пояснила начальник юротдела «Барнаульской горэлектросети» Ирина Тишина, после уведомления об отключении абонент обязан самостоятельно ввести режим ограничения энергопотребления. Если процедура не соблюдена и данный факт зафиксирован контролерами БГЭС, отключение «Барнаульская горэлектросеть» произведет самостоятельно. Должнику же, если он продолжит потреблять электроэнергию в период отключения, произведут расчет уже не по прибору учета, а по мощности. Данная цифра, как правило, в 10 раз выше фактического потребления.

Еще одно изменение в законе предусматривает ответственность отключаемых должников за так называемых субабонентов. Иными словами, отключение одного предприятия не может повлечь отключение другого, несмотря на то, что по техническим условиям они присоединены к общим энергопринимающим устройствам. В противном случае «отключенца» ждут штрафы по статье 9.21 КоАП. Для должностного лица они составляют от 10 до 40 тысяч рублей, для юридического - от 100 до 500 тысяч рублей.

После оплаты долга энергетики обязаны в течении суток возобновить энергоснабжение абоненту. Компенсация за подключение составляет 8 тысяч рублей. В «черный список» лиц, подлежащих ограничениям по энергоснабжению, можно угодить, если сумма задолженности составит 30 % аванса от ежемесячного платежа.