«Паровоз-здоровье»: рубцовские единороссы поставили главврача онкодиспансера председателем горсовета

10 октября прошла первая организационная сессия нового созыва горсовета Рубцовска, на которой новоизбранные депутаты распределили посты. Председателем горсовета ожидаемо стал главврач КГБУЗ «Онкологический диспансер Рубцовска» Василий Курганский, стоявший во главе общемуниципального списка «Единой России» на выборах 10 сентября, сообщила ИА «Банкфакс» депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина, присутствовавшая в зале заседаний.

На пост председателя претендовали всего две кандидатуры — конкуренцию г-ну Курганскому составил лидер рубцовских коммунистов Владимир Белкин. Голосование по сложившейся практике было тайным, его омрачило неожиданное для 27-и присутствующих депутатов отключение электричества в здании горадминистрации, где проходила сессия. В итоге «выборы» председателя все же удалось провести, Василий Курганский получил 19 голосов, Владимир Белкин — 7, один бюллетень оказался испорчен. Отметим, что во фракцию «Единой России» входит 14 депутатов, КПРФ — 7, ЛДПР — 6, «Справедливой России» — 1.

Заместителем председателя избрали депутата от ЛДПР Владимира Бачурина, он обошел выдвинутого коммунистами и на этот пост Владимира Белкина (17 голосов против 8). Вероятно, избрание «жириновца» зампредом стало частью соглашения между ЕР и ЛДПР о совместном голосовании двух фракций по ключевым вопросам.

Василий Курганский выступил перед депутатами с итоговым словом уже в статусе председателя. Он заявил, что с первой сессии намерен ввести практику «парламентского часа» в горсовете, на котором депутаты будут отчитываться о своей работе. Первыми, по его задумке, отрапортовать должны избранный по одномандатному округу № 1 депутат горсовета Владимир Овчинников (ЛДПР) и депутат Алтайского Заксобрания Вероника Лапина.

Новый председатель будет работать на освобожденной основе, то есть, Василий Курганский покинет пост главврача онкодиспансера. На сессии ему предложили «поделиться» зарплатой с председателями комитетов, однако идея не нашла поддержки. Комитет по социальной политике по итогам голосования возглавил единоросс Валерий Никеев, комитет по законодательству, вопросам законности и местному самоуправлению — единственный прошедший в горсовет эсер Евгений Криволапов, комитет по экономической политике — единоросс Александр Гуньков, комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, природопользованию и земельным отношениям — единоросс Александр Вартанов. Обращает на себя внимание, что коммунисты, показавшие неплохой результат на выборах, вовсе не получили постов в новом созыве гордумы. «Наша задача — работать с избирателями, а не получить должности. Сразу видно, кто шел за портфелями», — прокомментировала «Банкфаксу» ситуацию Вероника Лапина.

Следует отметить, что по итогам сентябрьской кампании партийная организация ЕР в Рубцовске — «под пристальным вниманием регионального отделения партии», как сказано в официальном сообщении. Ранее на политсовете в Барнауле лидер алтайских единороссов Александр Романенко, анализируя итоги голосования, заявил, что Бийску и Рубцовску необходима «серьезная организационная и содержательная «перезагрузка» и выразил надежду, что партийцы примут знаковые решения, которые придадут «глоток свежего воздуха» городским партийным организациям». В итоге единороссы на треть обновили состав местного политсовета и расширили его до 24 человек — «для повышения эффективности местного отделения и качественного обновления подходов к работе». Пост секретаря Рубцовского городского местного отделения партии за собой сохранил Сергей Черноиванов, который ранее отказался от мандата горсовета.