Дмитрий Медведев поручил Минкавказу надзирать за курортным сбором на Алтае

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет федеральный орган власти, ответственный за проведение эксперимента с курортным сбором в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, заниматься этим будет Министерство по делам Северного Кавказа.

В документе сказано, что министерство должно реализовать полномочия по надзору в рамках установленной предельной штатной численности и предусмотренных ранее ассигнований — то есть, дополнительные средства не потребуются. Кто конкретно будет следить за экспериментом в Алтайском крае, пока не указывается.

Как отмечает «Российская газета», именно от Минкавказа около двух лет назад прозвучало предложение брать с туристов, приехавших в Кавминводы, деньги на поддержку санаторно-курортной инфраструктуры. Эту идею сразу поддержали и в других курортных регионах страны, позже она вылилась в закон о курортном сборе.

Напомним, что с мая 2018 года отдыхающие в четырех субъектах страны должны будут вносить определенную сумму за каждый день пребывания на курорте. В Алтайском крае в 2018 году сбор составит 30 рублей, в 2019-2022 годы — 50 рублей в сутки с человека. Таким образом турналог будет равен 1 % от средней стоимости санаторно-курортной путевки. По предварительным прогнозам, в 2018 году «налог с туристов» в Алтайском крае позволит привлечь 45-50 млн рублей. Платить сбор будут все туристы старше 18 лет, пребывающие на отдыхе более 24 часов, но только те, кто останавливается в номерном фонде, так как по закону взимать курортный сбор могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

По мнению экспертов, введение курортного сбора должно положительно сказаться на курортной инфраструктуре: именно она особенно изнашивается из-за большого числа притока туристов в высокий сезон. Однако по данным опроса «Опоры России», 75 % имеющих отношение к туризму предпринимателей не поддерживают введение курортного сбора.

Платить курортный сбор будут отдыхающие в гостиницах, санаториях, пансионатах, которые официально оказывают туристические услуги. От этого сбора освободили детей, инвалидов, ветеранов и других льготников. А на Кубани, к примеру, местные власти заявили, что от курортного сбора освободят и тех, кто живет на территории Краснодарского края.