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Главная Лента новостей Дмитрий Медведев поручил Минкавказу надзирать за курортным сбором на Алтае

Дмитрий Медведев поручил Минкавказу надзирать за курортным сбором на Алтае

10.10.2017 16:26

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое определяет федеральный орган власти, ответственный за проведение эксперимента с курортным сбором в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, заниматься этим будет Министерство по делам Северного Кавказа.

В документе сказано, что министерство должно реализовать полномочия по надзору в рамках установленной предельной штатной численности и предусмотренных ранее ассигнований — то есть, дополнительные средства не потребуются. Кто конкретно будет следить за экспериментом в Алтайском крае, пока не указывается.

Как отмечает «Российская газета», именно от Минкавказа около двух лет назад прозвучало предложение брать с туристов, приехавших в Кавминводы, деньги на поддержку санаторно-курортной инфраструктуры. Эту идею сразу поддержали и в других курортных регионах страны, позже она вылилась в закон о курортном сборе.

Напомним, что с мая 2018 года отдыхающие в четырех субъектах страны должны будут вносить определенную сумму за каждый день пребывания на курорте. В Алтайском крае в 2018 году сбор составит 30 рублей, в 2019-2022 годы — 50 рублей в сутки с человека. Таким образом турналог будет равен 1 % от средней стоимости санаторно-курортной путевки. По предварительным прогнозам, в 2018 году «налог с туристов» в Алтайском крае позволит привлечь 45-50 млн рублей. Платить сбор будут все туристы старше 18 лет, пребывающие на отдыхе более 24 часов, но только те, кто останавливается в номерном фонде, так как по закону взимать курортный сбор могут только юридические лица или индивидуальные предприниматели.

По мнению экспертов, введение курортного сбора должно положительно сказаться на курортной инфраструктуре: именно она особенно изнашивается из-за большого числа притока туристов в высокий сезон. Однако по данным опроса «Опоры России», 75 % имеющих отношение к туризму предпринимателей не поддерживают введение курортного сбора.

Платить курортный сбор будут отдыхающие в гостиницах, санаториях, пансионатах, которые официально оказывают туристические услуги. От этого сбора освободили детей, инвалидов, ветеранов и других льготников. А на Кубани, к примеру, местные власти заявили, что от курортного сбора освободят и тех, кто живет на территории Краснодарского края.


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Комментарий

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Комментариев 14
Болт всемогущий

10.10.2017 17:03

По губам поводили, мимо рта пронесли!!! КАБ, так то?
Я ..., дорогая редакция, хотя пишу вам не впервые

10.10.2017 17:16

а эта новость как-то связана с новостью про 1,5 млн и пресечение межрасовых конфликтов?
Болт всемогущий

10.10.2017 17:20

* как так то?
Гость

10.10.2017 17:22

Называться будет так: ОА "СевероКавказский курорт Белокуриха", Кавказская Белокуриха 1, Кавказская Белокуриха 2, Северокавказская Белокуриха 3, 4, 5, 6..... 10. Теперь понятно к чему идет. Дальше легче не будет.
Массаж мозга

10.10.2017 17:28

Правильная и своевременная инициатива!
Наши-то,сразу весь сбор своруют,а эти-хоть копейку,да оставят!
Массажисту

10.10.2017 17:34

держи карман шире и рот не забудь закрыть, а то наср...т и в него, а не только в карман
из села

10.10.2017 17:40

Кавказ на Кавказе, а Белокуриха в Алтайском крае. Это разные курорты и разные природные условия. Конечно с жителей этих мест курортный налог брать не допустимо.
Писал массажисту

10.10.2017 17:41

Кум, ты?
селу

10.10.2017 18:51

Кавказу теперь денег не хватает, вот и нашли новый источник дохода им, а не курортной зоне.
Очевидец

10.10.2017 19:54

Ну вот и определили дополнительный источник финансирования кавказских ОПГ, обосновавшихся в столичных министерских коридорах!
идиот димон

10.10.2017 20:06

и приказы и постановления у него идиотские..это не премьер а враг народа.
999

10.10.2017 20:09

смотрящего назначил
из принципа

10.10.2017 21:01

буду отдыхать за границей или не буду отдыхать совсем, но поддерживать государство в его стремлении "улучшить нашу жизнь" не буду.
А невеста молодая чтоб не видеть срамоту

10.10.2017 21:54

завернулася в фату . А наш премьер в Алжир подался , с ними еще деловые отношения завязать . Наше бущущее будет прирастать Алжиром да Кавказом ....судя по задумкам