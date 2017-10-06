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Главная Лента новостей «Ростелеком» установит датчики весогабаритного контроля на трассе Барнаул – Камень-на-Оби

«Ростелеком» установит датчики весогабаритного контроля на трассе Барнаул – Камень-на-Оби

10.10.2017 14:51

Алтайский филиал «Ростелеком» совместно с подрядной организацией ООО «ИТС-Сибирь» приступил к монтажно-строительным работам по установке пункта динамического весогабаритного контроля на трассе Барнаул – Камень-на-Оби, на границе Алтайского края и Новосибирской области (WIM)*. Работы будут завершены в конце октября.

В рамках выигранного конкурса на поставку и монтаж стационарного пункта весового и габаритного контроля, «Ростелеком» установит на данном участке трассы необходимое оборудование фотовидеофиксации, измерения веса и определения габаритов большегрузного транспорта, а также построит оптический канал связи для передачи данных. Заказчиком работ выступило государственное учреждение «Управление автомобильных дорог Алтайского края». Напомним, что в ноябре 2016 года «Ростелеком» организовал для нужд «Алтайавтодора» аналогичные работы по установке стационарного пункта весового и габаритного контроля, расположенного в Залесовском районе, на 80-м км автодороги Алтай – Кузбасс.

Стационарный пункт контроля решает задачу измерения веса автомобиля и определения габаритов грузовиков без участия человека. Датчики встроены в дорожное полотно и определяют осевые нагрузки и полный вес автомобиля без снижения его скорости. О том, что на данном участке автодороги установлен весогабаритный контроль участников дорожного движения информирует специальное электронной табло. Датчики работают при любой погоде и скорости транспорта до 140 км/ч. Видеокамеры, входящие в состав комплекса, распознают государственные регистрационные знаки автомобилей. Габариты проезжающего транспорта фиксируются сканерами. Дополнительная система фото видеофиксации выявляет недобросовестных водителей, которые пытаются уклониться от весового контроля, объезжая измерительные датчики по встречной полосе или по обочине. Информация об этом передается в режиме онлайн на серверы ГИБДД.

Сергей Лавренюк, директор Алтайского филиала ПАО «Ростелеком»:

В настоящее время одновременно с монтажом основного оборудования идет строительство оптической линии связи от ближайшей АТС до стационарного комплекса. Работы будут завершены в срок. Реализация проекта поможет в дальнейшем обеспечить сохранность дорог в местах их максимальной загруженности, а также приучить владельцев большегрузного транспорта соблюдать установленные нормативы.

* WIM (Weigh In Motion) – системы динамического (в движении) взвешивания транспорта.

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