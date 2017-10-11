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Главная Лента новостей «Алтайвагон» займется «вагонами-холодильниками» с подачи Минпромторга

«Алтайвагон» займется «вагонами-холодильниками» с подачи Минпромторга

11.10.2017 08:30

Вагон-рефрижератор
Вагон-рефрижератор

«Алтайвагон» намерен запустить серийное производство рефрижераторных вагонов в 2018 году. Планируемая производственная мощность – 400 штук в год, сказано на сайте Минпромторга РФ. Вагоны понадобятся для перевозки рыбы и рыбной продукции с Дальнего Востока.

Автономный рефрижераторный вагон с дублированной системой охлаждения и подогрева пола «Алтайвагон» разработал совместно с ООО «СибирьВостокБизнес» и ООО «Линда Газ Рус». Опытный образец был представлен на VI Международном железнодорожном салоне техники и технологий «ЭКСПО 1520», говорится в сообщении. Известно, что новый рефрижераторный контейнер отвечает требованиям технического регламента ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Вагон разработан в рамках плана мероприятий по импортозамещению в отрасли транспортного машиностроения РФ.

В настоящее время скоропортящиеся грузы перевозятся с Дальнего Востока вагонами-рефрижераторами и крупнотоннажными рефрижераторными контейнерами, при этом рабочий парк последних составляет порядка 5 тысяч единиц. Прогнозируется, что ежегодно из эксплуатации из-за износа будут списываться по 250-300 вагонов.

Между тем «Алтайвагон» по-прежнему втянут в ряд судебных разбирательств. Одним из самых заметных стал спор с РЖД, пишет «Интерфакс». Арбитражный суд Западно-Сибирского округа назначил на 11 ноября рассмотрение кассационной жалобы ОАО «Российские железные дороги», которое требует взыскать с АО «Алтайвагон» убытки от схода грузового вагона на Северо-Кавказкой железной дороге в декабре 2015 года.

По данным картотеки арбитражных дел, первые две инстанции отказали РЖД в иске. Основным доводом компании в суде стало техническое заключение комиссии, установившей, что сход изготовленного алтайским заводом вагона произошел из-за излома боковой рамы по причине имеющегося «литейного дефекта». Вместе с тем Арбитражный суд Алтайского края в марте текущего года пришел к выводу, что в техническом заключении «выводы о причине транспортного происшествия сделаны по результатам внешнего визуального осмотра», без привлечения необходимых специалистов, что «позволяет квалифицировать их как предположительные, требующие дальнейшего экспертного подтверждения».

Кроме того, представитель «Алтайвагона» в заключении указал «на несогласие с выводами комиссии» и счел необходимым «для окончательного определения причины излома боковой рамы» проведение металлографического исследования. Также завод представил в суд доказательства о соблюдении требований технических регламентов при изготовлении спорной боковой рамы. В то же время РЖД не стали ходатайствовать о назначении судебной экспертизы для определения причины излома спорной боковой рамы. В итоге суд отказал истцу во взыскании с вагонзавода 1,26 млн рублей убытков, причиненных в результате схода грузового вагона. В июне Седьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы первой инстанции, не согласившись с доводами РЖД. После этого истец направил заявление в кассационную инстанцию.

Фото: minpromtorg.gov.ru

Справка:

Производственные мощности АО «Алтайвагон» позволяют изготавливать до 10 тысяч грузовых вагонов в год. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году выручка предприятия составила 9,9 млрд рублей, чистый убыток - 2,6 млрд рублей. За шесть месяцев 2017 года завод увеличил выпуск вагонов в 4,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Комментарий

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Комментариев 3
ССГ

11.10.2017 10:59

Ну вот и хорошая новость - развитие предприятия, а следовательно, рабочие места, заработная плата. Кроме того, решается продовольственная проблема государства, давно назревшая из за недостатка вагонов такого типа, для доставки свежей рыбы, так необходимой человеку, от производителя, до потребителя. Что-то нет ни одного комментария от оппозиции? Или они занаряжены только на негатив, за позитив дивиденды не предусмотрены?
Филодокс

11.10.2017 11:59

ССГ писал(а):
Что-то нет ни одного комментария от оппозиции?


Навальный команду не дал - сами не знают что делать
ЕСЛИ БЫ НА АЛТАЙВАГОНЕ ШЕВЕЛИЛИ СОБСТВЕННЫМИ МОЗГАМИ, А НЕ !??

11.10.2017 12:42

Колготками МИНПРОМТОРГА, то пора догадаться, что в экономике крайне необходимы КОНТЕЙНЕРЫ - ХОЛОДИЛЬНИКИ. Выпуск контейнеров раскрывает огромный пласт их потребителей начиная от торгашей у автомобильных дорог и.т.д. и.т.п.