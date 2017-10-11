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Главная Лента новостей Алтайский суд определил виновного в гибели младенца в районном роддоме

Алтайский суд определил виновного в гибели младенца в районном роддоме

11.10.2017 13:28

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 58-летней врача-анестезиолога-реаниматолога славгородского роддома. Женщину признали виновной в смерти младенца в 2014 году, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2014 года обвиняемая проводила реанимацию мальчику, родившемуся с признаками кислородного голодания. Однако врач вовремя не обеспечила организм ребенка кислородом. Кроме того, она не поместила младенца в теплый кувез, чтобы достаточно обогреть новорожденного. В результате у ребенка развились легочная и сердечно-сосудистая недостаточность, что привело к его гибели. Хотя следствию удалось доказать, что своевременная помощь могла бы спасти жизнь новорожденного.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал медицинского работника виновным в совершении преступления и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Напомним, 28 сентября 2014 года жительницу Славгородского района доставили в родильное отделение местной больницы, где она родила здорового ребенка. Однако через некоторое время состояние мальчика ухудшилось и его перевили в реанимацию для искусственной вентиляции легких. Спустя 15 часов вследствие ненадлежащей медицинской помощи младенец скончался. При этом беременность у женщины, как говорят правоохранители, протекала без патологий.

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Комментарий

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Комментариев 10
.....

11.10.2017 15:25

Почему банфакс никогда не пишет, скольких людей спасли, скольким помогли врачи. СМИ раздувают и делают из врачей убийц, описывая единичные случаи, формируя у людей негативное отношение к врачам и желание мстить и зарабатывать деньги на врачах. Зачем Вы это делаете? И так уже в районах просто нет хирургов , реаниматолов, акушеров, и на сегодняшний день в эти специальности никто не хочет идти работать из-за этих судебных дел. Все хотят быть подальше от пациентов , работать экспертами и т.д. Очень хорошо, что вы все, осуждающие, прекрасные профессионалы в своем деле и не совершаете ошибок!
Я

11.10.2017 15:38

Уважаемые врачи, ваши ОШИБКИ порой приносят горе, можете сколько угодно изворачиваться и оправдываться, но рано или поздно отвечать за ваши ошибки и чужие слезы придется если не вам, то, увы, вашим детям.
Ч

11.10.2017 16:19

Да, на славу юристы поработали. Представляю себе довольного следака, предвкушающего повышение по службе за раскрытие тяжкого преступления, так же довольного прокурора и даже адвоката, радующегося за то, что сумел условку выбить. Все молодцы, такое дело сделали!
Р

11.10.2017 16:25

Интересно у нас теперь каждый считает себя грамотным экспертом, врачом и судьей в одном лице! Лихо ставят диагнозы и выносят приговоры одновременно. Этак ребята можно каждого врача засудить - к сожалению люди имеют свойство умирать и не смотря на проводимое лечение. Значит, по вашему все врачи - убийцы? И что вообще значит этот термин «врачебная ошибка»? Значит, если больного не удалось спасти - врач виноват?
Гостья

11.10.2017 16:41

А вот интересно, 58-летний врач-реаниматолог за свою деятельность сколько жизней спас?
мнение

11.10.2017 16:54

а мне вот из этой статьи стало ясно как младенчик в муках длительное время погибал. Врачу 58 лет, ну если уже профессионально деградировала, то должна была понять, что уже как 3 года должна быть на пенсии. Вы, уважаемые комментаторы, объясните лучше матери, которая родила здорового ребетенка, о прежних заслугах этого врача-убийцы и пожурите ее за то, что обратилась в правоохранительные органы. В статье никто не подводил итогов, что все врачи такие-разсякие. Нет, речь идет конкретно об одном враче, который давненько давал клятву Гиппократа, и который по своей халатности, безалаберности и нежелания выполнять свои функциональные обязанности загубил новорожденного. Давайте еще вспомним о том. что каждый врач имеет свое кладбище. Вообще вынесенный приговор уникальный, ведь все мы знаем о врачебной солидарности. В этой ситуации и следователь, который добросовестно провел расследование, и прокурор, который поддерживал обвинение, и суд, который был на это раз беспристрастный и объективный- все они действительно сейчас (а не раньше, и не позже) заслуживают уважение.
гостье

11.10.2017 16:57

а мне интересно, сколько до этого было случаев фактически и латентных (скрытых) "врача" по неоказанию помощи, которые привели к смерти пациентов.
....

11.10.2017 17:04

Соболезнование родным.Не исключаю халатности врача.Но не может в одночасье здоровому ребеночку стать плохо до искусственной вентиляции легких.
.?

11.10.2017 17:21

Месть сильное чувство, только это никому ничего не дало, кроме желания врачей этого роддома бежать оттуда подальше от тюрьмы, рожайте сами дома и никаких проблем и врачей убийц
тупице

11.10.2017 17:31

.? писал(а):
чувство
Да как можно хвалить врача убийцу.А если у тебя помрут из-за халатности врача.Что петь будешь.Все верно надо сажать за халатность, тогда ответственней будут!!!