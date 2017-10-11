Алтайский суд определил виновного в гибели младенца в районном роддоме

Суд вынес обвинительный приговор в отношении 58-летней врача-анестезиолога-реаниматолога славгородского роддома. Женщину признали виновной в смерти младенца в 2014 году, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Следствием и судом установлено, что в сентябре 2014 года обвиняемая проводила реанимацию мальчику, родившемуся с признаками кислородного голодания. Однако врач вовремя не обеспечила организм ребенка кислородом. Кроме того, она не поместила младенца в теплый кувез, чтобы достаточно обогреть новорожденного. В результате у ребенка развились легочная и сердечно-сосудистая недостаточность, что привело к его гибели. Хотя следствию удалось доказать, что своевременная помощь могла бы спасти жизнь новорожденного.

Суд, приняв во внимание все доводы следствия, признал медицинского работника виновным в совершении преступления и назначил ей наказание в виде одного года ограничения свободы.

Напомним, 28 сентября 2014 года жительницу Славгородского района доставили в родильное отделение местной больницы, где она родила здорового ребенка. Однако через некоторое время состояние мальчика ухудшилось и его перевили в реанимацию для искусственной вентиляции легких. Спустя 15 часов вследствие ненадлежащей медицинской помощи младенец скончался. При этом беременность у женщины, как говорят правоохранители, протекала без патологий.