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«Надо как-то удивлять»

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Главная Лента новостей Барнаульский предприниматель посчитал синяки и ссадины после визита правоохранителей

Барнаульский предприниматель посчитал синяки и ссадины после визита правоохранителей

11.10.2017 09:33

Как стало известно ИА «Банкфакс», владелец барнаульского культурно-оздоровительного центра, который проходит в качестве потерпевшего по уголовному делу, длящемуся уже несколько лет, в начале октября обратился к руководителю СУ СКР по Алтайскому краю с жалобой на действия оперативников УМВД России по Барнаулу.

Согласно документу, который оказался в распоряжении БФ, речь идет об инциденте, имевшем место в конце сентября 2017 года. Он зафиксирован камерами наблюдения. После просмотра видео (имеется в редакции ИА «Банкфакс») действительно складывается впечатление, что группа оперативников сопровождает некоего преступника: трое мужчин, плотно окружив четвертого, выводят его из офиса. Однако, как поясняет законный представитель бизнесмена, Максим Максимов, камеры зафиксировали момент доставки на допрос его клиента, который фигурирует в качестве потерпевшего по уголовному делу.

«Человеку 68 лет, он недавно перенес операцию. В конце рабочего дня к нему в кабинет врывается сотрудник ОЭПиПК УМВД РФ по Барнаулу. Показав удостоверение на имя Завьялова А.С., он без лишних объяснений требует поехать с ним, не уточнив куда и с какой целью. При этом, никакого правового документа, но основании которого предприниматель должен был проследовать с сотрудниками полиции, предоставлено не было. Жалобы на плохое самочувствие и просьба вызвать «скорую помощь» не помогают. Оперативники заломили руки и с помощью силы заставили поехать с ними. В коридоре были свидетели. Дошло до того, что предпринимателя вывезли в лесной массив, угрожали избиением и отобрали мобильный телефон. Потерпевший не мог понять, что происходит, пока его не привезли в следственную часть УМВД Барнаула. Только в кабинете следователя стало понятно, что таким образом он был доставлен для проведения очной ставки с человеком, который является фигурантом уголовного дела о хищении у моего клиента крупной суммы», - утверждает г-н Максимов.

Собеседник уточнил, что упомянутое уголовное дело №341344, возбужденное по факту хищения денежных средств, длится с 2015 года. За это время за него брались уже шесть следователей. При этом ранее судами были вынесены решения взыскать деньги по договору займа. Эксперты подтверждали подлинность подписей на документах, но расчет не был произведен и после судебных разбирательств. Известно, что в деле фигурирует сумма более чем 20 млн рублей (заем и проценты за просрочку). Как оказалось, на очную ставку с должником и был доставлен барнаульский предприниматель. Его представитель утверждает, что синяки и ссадины, которые получил подопечный в ходе трансфера зафиксированы судмедэспертами, а сам он в заявлении отмечает, что оперативные действия вызвали также скачок давления — уже дома герою странной ситуации пришлось вызывать «скорую помощь».

В своем обращении в следственный комитет бизнесмен просит провести проверку действий сотрудников УМВД Барнаула на наличие признаков состава преступления по ст. 116 («Побои»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, Следственным отделом по Центральному району Барнаула по заявлению гражданина зарегистрирован материал доследственной проверки на наличие в действиях оперативных сотрудников полиции признаков превышения должностных полномочий. По результатам  проверки будет принято процессуальное решение. В ГУ МВД по Алтайскому краю пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Видео: архив ИА "Банкфакс"

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Комментарий

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Комментариев 58
Прокурорский

11.10.2017 09:46

Я так понял, у человека украли 20 миллионов рублей, дело расследуют два года, обвинение жулику не предъявили, а потерпевшего в 70 лет ломают и доставляют к следователю? Как-то даже с трудом верится, что такое сейчас может быть в полиции - прямо сюжет из 90-х годов. Его хоть не в багажнике везли?
Читатель

11.10.2017 09:49

А чё он хотел? Большие деньги всегда геморрой в разных формах.
прокурорскому

11.10.2017 09:52

Почему не верится? В полицейском государстве живем. Наверняка, никого не накажут даже. Невыгодно у нас потерпевшим быть, закон на стороне жулья оказывается.
Олег И.

11.10.2017 09:52

Читатель писал(а):
А чё он хотел? Большие деньги всегда геморрой в разных формах.


Похоже чужие большие деньги людям спать спокойно не дают? Вот его и возят в багажнике!
Не удивлен

11.10.2017 09:52

Так это же целый начальник отдела БЭП выехал на задержание потерпевшего!!! Обычно на такие мероприятия ездят сержанты, ну ладно лейтенанта отправят:)) Возникает вопрос, а кто тут деньги зарабатывает...
Якут

11.10.2017 09:55

Получается, в полицию лучше не обращаться? Иначе сам уедешь в неизвестном направлении... И на твой возраст не посмотрят даже. Вот не зря им всякие обидные прозвища народ придумывает
тож не удивлен

11.10.2017 09:56

Не удивлен писал(а):
Так это же целый начальник отдела БЭП выехал на задержание потерпевшего!!! Обычно на такие мероприятия ездят сержанты, ну ладно лейтенанта отправят:)) Возникает вопрос, а кто тут деньги зарабатывает..


реально начальник отдела? Вот тогда и ответ -КТО зарабатывает
прохожий

11.10.2017 09:59

странно, что сами "правоохранители" до сих пор не в тюрьме...или они в пагонах и им все можно?
Вася Васин

11.10.2017 10:04

А вдруг его 10 раз приглашали на очную ставку, а он не хотел приезжать? Вот его и доставили принудительно. Может такое быть?
Новости Барнаула

11.10.2017 10:06

Каждый день новости о ментах. Задолбали уже, все им спокойно не живется... Видимо зарплаты меньше чем в народном хозяйстве!
Васе Васину

11.10.2017 10:09

Ага, потерпевший сам обратился в органы, чтобы мошенника посадили, а потом 10 раз бегал от следователя) очень смешно, не надо сочинять
догадки

11.10.2017 10:09

интересно, кто тот перец, который 20 лямов не возвращает? Из приближенных? Или поделился?
Васину-оперу-следователю

11.10.2017 10:12

Надо было за это покалечить пожилого человека?
Гость

11.10.2017 10:13

Ох Завьялов! СИЗО по тебе плачет!
Васе Васину

11.10.2017 10:14

Вася Васин писал(а):
А вдруг его 10 раз приглашали на очную ставку, а он не хотел приезжать? Вот его и доставили принудительно. Может такое быть?

а если так, то надо до синяков? прям так доставляют?
Догадкам

11.10.2017 10:19

интересно, кто тот перец, который 20 лямов не возвращает? Из приближенных? Или поделился?

Один мошенник, который выдает себя за юриста, ранее уже судимый за мошенничество
Васе Васину

11.10.2017 10:19

и? Вы считаете НОРМОЙ, что потерпевшую сторону в наше время надо скручивать, бить и насильно тащить на очные ставки? во первых не бъется с т.з. логики....ЗАЧЕМ ему не являться??? во вторых - человеку 70!!! шок от нашего мира, людей и вседозволенности
ССГ

11.10.2017 10:50

То, что у нас не все в порядке в правоохранительных органах, ни для кого не секрет. Но и там, по закону нормального распределения, есть нормальные люди, и валить на всех, что все они там уроды, не стоит, это бьет по рукам нормальным. В данном видео что то не видно, чтобы предпринимателя силой, как сказано в теме «заломили руки», выводили из здания, кроме того, настораживает то, что человек в плохом состоянии здоровья находился на рабочем месте. Или у него аллергия на полицию, и как только он их видит, ему сразу плохеет? Тогда зачем он вообще обращался к ним за помощью? Ему это противопоказано. Короче, вопросов по этому делу больше, чем ответов, а потому не стоит тупо вставать на сторону как правоохранителей, так и предпринимателя.
неравнодушная

11.10.2017 10:55

ПРОКУРОРСКОМУ - у наших "провоохранителей" все возможно, нисколько не удивлена, сама попадала в такую ситуацию некоторое время назад:
неадекватный клиент на отказ в оказании ему услуги по объективной причине (день рабочий закончился) оскорбил сотрудника нецензурной бранью и сорвал график работы со стены, в связи с чем мы вызвали полицию (Железнодорожный район). Приехали быстро, клиента забрали и нам предложили проехать с ними для подачи заявления. В результате чего в ментовке провели около двух часов, причем нарушителю порядка разрешалось выйти на крыльцо покурить, а мои сотрудники были буквально заперты в комнате и их не выпускали. Только после приезда к одной из сотрудниц ее супруга (бывшего сотрудника МИЛИЦИИ), дело сдвинулось с мертвой точки - хоть заявление оформили. А результатов так и не было!
Зильберштейн

11.10.2017 11:00

ССГ видно тоже из бывших! Вот что делает зависть к богатым! ему не понятно, что это не жульбан, а потерпевший, и не видно ему, как ведут, и что специально потерпевшего прессуют перед очной ставкой, что ломали его в кабинете при свидетелях,а видео камеры только в коридоре
Неравнодушной

11.10.2017 11:02

Да это постоянно у них так. Вы расскажите лучше, чем дело в конце концов закончилось?
Ваха-Зильберштейну

11.10.2017 11:07

Да ССГ вечно за власть, ему лишь бы что-то вякнуть
и всеж интересно

11.10.2017 11:13

ребят, а чем дело то закончилось? потерпевшего посадят, виновного отпустят? банфакс, теперь держите нас в курсе, чтоб мы знали -как дальше жить и кому доверять и можно ли у нас еще быть потерпевшим???
Гость

11.10.2017 11:22

Я так понимаю писать хоть что, но о ментах? Ни кому не кажется, что бред? Дед то вообще в уме, 70 лет так-то возраст?! Сайт испортился, всякая лажа!
гость

11.10.2017 11:25

Судя по видео полицейские вели себя "очень жестко"! Беспредел!.. Всех уволить...
Гость

11.10.2017 11:34

И следы крови тянутся
гостю

11.10.2017 11:44

Простите, Вы дебил? Суть не уловили? О какой крови Вы говорите? О ментах вам что то не нравится, Вас только про кровь интересует? Вот бы Вы учитались тогда про кровь, правда???? Вы наверное один из них? Из тех кто вел????
Гость

11.10.2017 11:56

Кому то видимо обещана доля с этой двадцатки за решение вопроса, а иначе чем это объяснить ? Кто там начальник то самый главный на Путиловской без которого ни чего не делается ?
гостю

11.10.2017 12:05

Нет повода для шуток. Всякий может попасть в ситуацию, когда бесполезно произволу сопротивляться.
бабы говорили

11.10.2017 12:06

А этот Завьялов не участковый из Каменского района?
гость

11.10.2017 12:09

сам он в заявлении отмечает, что оперативные действия вызвали также скачок давления — уже дома герою странной ситуации пришлось вызывать «скорую помощь».
__________________________________________________________________________________
Стандартная ситуация. Кто-то пожаловался на соседей в полицию: шумят, ругаются; похоже , что в квартире учат уроки с ребенком и бьют его. Пришли полицейские, через дверь вежливо объяснили ситуацию: «На вас поступила жалоба». В ответ матом: «Какая еще е….я полиция? Называй фамилии, буду звонить Александру Геннадьевичу!» Полицейские снова вежливо попросили не оскорблять их, а дать удостоверится, что в квартире в данный момент нет несовершеннолетних. Дверь открыла пожилая женщина, также с матами объявила, что она заслуженная учительница с 40-летним стажем, сегодня была в больнице, да и на настоящее время находится на излечении в стационаре. А визит полицейских ухудшил ее состояние и сейчас она вызовет скорую. (Здесь надо заметить, что судя по поведению, бывшая учительница, похоже, была изрядно выпивши. Есть такие пенсионеры, вечером примут водочки, а потом идут по врачам, лечите меня, давление, сахар и прочее. ) При этом матершинница, в оскорбительной форме разговаривавшая с полицейскими, которые вели себя очень корректно, все пугала их бывшим зятем Александром Геннадьевичем, тоже полицейским, но в высоких чинах. Остается только догадываться, что за фамилию носит этот всесильный Александр Геннадьевич!
Не удивлен

11.10.2017 12:21

Странно, что про следователя все молчат. Задумка то понятная, сначала прессануть терпилу, а потом на очную ставку. Глядишь так и заявление потерпевший заберёт. Явно оперативные сотрудники исполняли только часть плана. Нельзя вырывать из контекста один "трансфер". Все включено так все включено!!!
ССГ

11.10.2017 12:29

Ну, ну, поперемывайте мне косточки, пофантазируйте над моим прошлым, может даже и над будущим, интересно узнать о себе что-то новое. А все из-за того лишь, что я сказал, что не стоит дилетантски смаковать над происшествием, не будучи в курсе всех нюансов этого дела.
Понимающий

11.10.2017 12:29

Тогда и Прокуратура не должна быть забыта!!! Слышал от пострадавшего именно прокуратура в суд не направляет дело, а тормозит под различным предлогом.
гость,

11.10.2017 12:33

Интересное приглашение на очную ставку... Приезжает сотрудник по борьбе с экономическими преступлениями за потерпепевшим, да еще и не один... На видео видно, что человеку даже одеться не дали, а сами в куртках... Видно совсем кому-то не хочется с 20 млн. расставаться, если можно оплачиваются приезды таких сотрудников. Не думаю, что он просто так поехал за потерпевшим...
И он до сих пор работает? Его не наказали?
Всезнайка

11.10.2017 12:37

А может тема Арестова, одно из его заказных дел? А то абсурд в статье!!! Максимов Максим бывший зам начальника того же следственного органа!!! Не кажется ли странным, когда даёт пояснения на бывших «своих», а может не своих, то что он и Арестов друзья не секрет, а может так и возбуждали дело? А может он и вовсе не потерпевший? Как показала жизнь с сотрудниками по наркотикам! Вот где вопросы???????????
А вот и правда!!!

11.10.2017 12:45

Понимающий писал(а):
Тогда и Прокуратура не должна быть забыта!!! Слышал от пострадавшего именно прокуратура в суд не направляет дело, а тормозит под различным предлогом.

Не просто гость

11.10.2017 12:50

Дело 1000% лажа!!! Вот и ведут себя так, а прокуратура тут не причём, а если прекратят дело, то кто-то ответить за это.... ждём продолжения
читатель

11.10.2017 13:09

не... говорят, что у того жулика в подручных по месту жительства помощники из не прошедших аттестацию ментов, и здесь есть один сексот .... поэтому и тянут резину
Новости Барнаула

11.10.2017 13:17

Прократура края должна среагировать. Кто же еще следит за законностью? Странно если они промолчат по данному факту... На прокурорских и надо жалобу накатать, может поставят на место "опричников"!
гость 5+

11.10.2017 13:38

Егошин П. (потерпевший) и его сын проходили по ряду уголовных дел связанных с незаконным возмещением НДС суммы до 50000000 и все бы ничего если бы не....!!!!! Руководитель следственного отдела лично!!!! Логачев (пенсионер) расследовал дела и усердно их разваливал под чутким руководством начальника Максимова Максима (пенсионер) , а ныне вот те... на... Логачев и Максимов в одной юридической консультации и все бы ничего, да вот защищают все того же Егошина!!!! *кстати дело направили в суд только после того как отстранили Логачева и Максимова от расследования* вот и вопрос????? А был ли дедушка??? А может дедушки то и не.........
Барнаулец

11.10.2017 13:39

В нашем городе и не такое бывало. Чему тут удивляться, это же следствие и БЭП Барнаула работают. Скоро предпринимателей всех сожрут.
мдяяяя

11.10.2017 13:43

попахивает лихими 90-ми
жалко дедушку

11.10.2017 13:43

если отстегнули хорошенько следакам - будут изворачиватся и придумают как дедушку подставить. Не вернет он свои денежки. Еще самого затаскают по допросам
гость

11.10.2017 13:51

Эй 5+, так много знаешь? А не ты ли тот сексот про которого выше написано?
Наблюдательница

11.10.2017 14:00

Беспредел, который творится в полиции всем известен , и методы их работы с подозреваемыми, свидетелями и как выясняется, с потерпевшими , мало отличаются друг от друга... Ну а в этом случае жаль дедушку конечно очень, надо жалобы писать везде куда можно, наказывать таких " блюстителей закона и порядка"!!!
сосед

11.10.2017 14:05

Дедушка? да этот "ДЕДУШКА" у нас на ул КУТУЗОВА устроил публичный дом в своем комплексе !!!! куда только не жаловались.... все без внимания
из Барнаула

11.10.2017 14:05

надо жалобы и на этих троих-провожатых и, главное, на тех, кто дело тормозит. Понятно, что раз так экстравагантно на очную ставку везли, связаны с тем, что два или три (сколько там?) года дело висит. И то, что "брались уже шесть следователей" - тоже настораживает. Что-то слишком уж много сменилось. В суть-то успевают вникнуть? Или просто перебрасывают?
ух ты

11.10.2017 14:21

сосед писал(а):
Дедушка? да этот "ДЕДУШКА" у нас на ул КУТУЗОВА устроил публичный дом в своем комплексе !!!! куда только не жаловались.... все без внимания

а где это? что там? прям обслуживают? дорого?
Барнаулец

11.10.2017 14:26

Странные события всегда вызывают вопрос "кому это выгодно".
житель города Б

11.10.2017 14:30

походу 20 лямов уже распилили те, кто 6 раз дело начинал и закрывал....вот оно правосудие....а старика видимо пугают специально, чтобы забыл про свои 20 млн и забрал заяву
в точку

11.10.2017 14:38

житель города Б писал(а):
походу 20 лямов уже распилили те, кто 6 раз дело начинал и закрывал....вот оно правосудие....а старика видимо пугают специально, чтобы забыл про свои 20 млн и забрал заяву

Вот это больше всего на правду похоже. Более подходящего объяснения не придумаешь. В точку!
фио в студию

11.10.2017 14:40

Догадкам писал(а):
интересно, кто тот перец, который 20 лямов не возвращает? Из приближенных? Или поделился?

Один мошенник, который выдает себя за юриста, ранее уже судимый за мошенничество

и фамилию знаете?
123

11.10.2017 15:37

Беспредельщики, как обычно уже, не бандиты а представители закона в погонах.
Тёма

11.10.2017 15:43

То следаков задержат, то опера накосячат. День ото дня не легче. Зачем же так со старшим поколением? Как с бандитами из 90-х кино... В лес вывезли, избили. Бандитский Петербург какой то.
Не удивлен

11.10.2017 15:52

Одного не пойму. Зачем Завьялову А.С. при его должности заниматься такими делами?
Саныч

11.10.2017 16:03

Сами то одетые, а мужика на улицу тащат в чем был, без верхней одежды. Видео задержания явно не потерпевшего. Отношение к людям как к дерьму. А мы на них надеемся, думаем защитят от жуликов и бандитов.
гость

11.10.2017 16:28

Завьялов этот вообще адекватный? Показал удостоверение, засветил себя, потом руки заламывать начал. Или не сомневается в безнаказанности? Совсем уже оборзели.