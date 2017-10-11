Барнаульский предприниматель посчитал синяки и ссадины после визита правоохранителей

Как стало известно ИА «Банкфакс», владелец барнаульского культурно-оздоровительного центра, который проходит в качестве потерпевшего по уголовному делу, длящемуся уже несколько лет, в начале октября обратился к руководителю СУ СКР по Алтайскому краю с жалобой на действия оперативников УМВД России по Барнаулу.

Согласно документу, который оказался в распоряжении БФ, речь идет об инциденте, имевшем место в конце сентября 2017 года. Он зафиксирован камерами наблюдения. После просмотра видео (имеется в редакции ИА «Банкфакс») действительно складывается впечатление, что группа оперативников сопровождает некоего преступника: трое мужчин, плотно окружив четвертого, выводят его из офиса. Однако, как поясняет законный представитель бизнесмена, Максим Максимов, камеры зафиксировали момент доставки на допрос его клиента, который фигурирует в качестве потерпевшего по уголовному делу.

«Человеку 68 лет, он недавно перенес операцию. В конце рабочего дня к нему в кабинет врывается сотрудник ОЭПиПК УМВД РФ по Барнаулу. Показав удостоверение на имя Завьялова А.С., он без лишних объяснений требует поехать с ним, не уточнив куда и с какой целью. При этом, никакого правового документа, но основании которого предприниматель должен был проследовать с сотрудниками полиции, предоставлено не было. Жалобы на плохое самочувствие и просьба вызвать «скорую помощь» не помогают. Оперативники заломили руки и с помощью силы заставили поехать с ними. В коридоре были свидетели. Дошло до того, что предпринимателя вывезли в лесной массив, угрожали избиением и отобрали мобильный телефон. Потерпевший не мог понять, что происходит, пока его не привезли в следственную часть УМВД Барнаула. Только в кабинете следователя стало понятно, что таким образом он был доставлен для проведения очной ставки с человеком, который является фигурантом уголовного дела о хищении у моего клиента крупной суммы», - утверждает г-н Максимов.

Собеседник уточнил, что упомянутое уголовное дело №341344, возбужденное по факту хищения денежных средств, длится с 2015 года. За это время за него брались уже шесть следователей. При этом ранее судами были вынесены решения взыскать деньги по договору займа. Эксперты подтверждали подлинность подписей на документах, но расчет не был произведен и после судебных разбирательств. Известно, что в деле фигурирует сумма более чем 20 млн рублей (заем и проценты за просрочку). Как оказалось, на очную ставку с должником и был доставлен барнаульский предприниматель. Его представитель утверждает, что синяки и ссадины, которые получил подопечный в ходе трансфера зафиксированы судмедэспертами, а сам он в заявлении отмечает, что оперативные действия вызвали также скачок давления — уже дома герою странной ситуации пришлось вызывать «скорую помощь».

В своем обращении в следственный комитет бизнесмен просит провести проверку действий сотрудников УМВД Барнаула на наличие признаков состава преступления по ст. 116 («Побои»), 127 («Незаконное лишение свободы») и 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Как уточнили в пресс-службе ведомства, Следственным отделом по Центральному району Барнаула по заявлению гражданина зарегистрирован материал доследственной проверки на наличие в действиях оперативных сотрудников полиции признаков превышения должностных полномочий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В ГУ МВД по Алтайскому краю пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.