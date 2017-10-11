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Главная Лента новостей Жительница Барнаула добилась от изворотливой УК полумиллионной компенсации за травмы

Жительница Барнаула добилась от изворотливой УК полумиллионной компенсации за травмы

11.10.2017 14:24

Социалистический, 130
Социалистический, 130

В Барнауле суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу горожанки, которая пострадала в результате халатности одной из УК. Женщину покалечило стекло, сорвавшееся с фасада многоэтажного дома, следует из сообщения алтайской прокуратуры.

Установлено, что жительница Барнаула проходила мимо одного из многоквартирных домов, где на нее после сильного порыва ветра упали осколки стекла. В результате женщина получила черепно-мозговую травму и повреждения на лице, которые остались неизгладимыми рубцами. В суде вину управляющей компании, обслуживающей дом, удалось доказать, несмотря на то, что представители УК пытались уйти от наказания. В результате женщина получит от компании компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Между тем другой барнаулец, серьезно пострадавший при обрушении фасада на проспекте Социалистическом, Дмитрий Галецкий до сих пор не может добиться справедливости. С момента ЧП, когда мужчина оказался в реанимации после падения на него штукатурки, прошло более года. Сотрудники полиции так и не могут установить виновника происшествия. Адвокат горожанина и СУ СКР по Алтайскому краю ходатайствовали о передаче уголовного дела следкому. Как удалось выяснить корреспонденту ИА «Банкфакс», прокуратура до сих пор не удовлетворила это хадатайство.

Отметим, что сам Дмитрий Галецкий после нескольких периодов лечения испытывает не только физические страдания, но и материальные трудности. Сейчас он не может полноценно справляться со своими профессиональными обязанностями, в связи с чем ему сократили заработную плату. Между тем в сентябре текущего года фасад здания на проспекте Социалистическом, 130 снова начал обрушаться. По всему периметру дома кусками осыпалась штукатурка. Представители УК экстренно убрали куски фасада, однако огораживать опасный участок не стали.

Фото: Екатерина Бугоркова


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Комментарий

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Комментариев 2
Тоже готовлю иск УК

11.10.2017 14:34

Обидели ненароком и молчат . А я молчать не буду ! Бойтесь !
1

11.10.2017 16:41

была у нас одна управляшка, от которой потом всем домом кое-как отбились. Так вот, по вине этой УКашки рухнула глыба на авто (дорогое). Владельцу исковерканной машинки суд присудил значительную и достаточную сумму для ремонта машинки, ответчик естественно УК. На следующий месяц, после вступления судебного решения в законную силу, управляшка прислала нам вместе с квитанциями письмецо, в котором было указано, что мол дорогие "товарищи, из-за того, что УКашка проиграла суд, то вынуждена повысить цену.... "текущего содержания жилья" с 80 руб. (ценник был в 2006г) до 3 500 руб с каждой квартиры". Ни убавить, ни прибавить.
Теперь в этой ситуации, я предполагаю (это мое мнение и прежний опыт вышеупомянутой УК), расходы по возмещению ущерба "повесят" на жильцов. А почему не был поставлен вопрос о привлечении к уголовной ответственности руководителя этой УК или иного должностного лица, отвечаввшего за эту сферу деятельности по халатности. Вот когда их (руководов УК) реально будут отправлять на нары, тогда я считаю, что действительно справедливость восторжествуют. А то повадились: насобирают деньги с жильцов и банкротятся. А наши дома ветшают и рассыпаются.