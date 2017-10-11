Жительница Барнаула добилась от изворотливой УК полумиллионной компенсации за травмы

Социалистический, 130

В Барнауле суд взыскал компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу горожанки, которая пострадала в результате халатности одной из УК. Женщину покалечило стекло, сорвавшееся с фасада многоэтажного дома, следует из сообщения алтайской прокуратуры.

Установлено, что жительница Барнаула проходила мимо одного из многоквартирных домов, где на нее после сильного порыва ветра упали осколки стекла. В результате женщина получила черепно-мозговую травму и повреждения на лице, которые остались неизгладимыми рубцами. В суде вину управляющей компании, обслуживающей дом, удалось доказать, несмотря на то, что представители УК пытались уйти от наказания. В результате женщина получит от компании компенсацию в размере 500 тысяч рублей.

Между тем другой барнаулец, серьезно пострадавший при обрушении фасада на проспекте Социалистическом, Дмитрий Галецкий до сих пор не может добиться справедливости. С момента ЧП, когда мужчина оказался в реанимации после падения на него штукатурки, прошло более года. Сотрудники полиции так и не могут установить виновника происшествия. Адвокат горожанина и СУ СКР по Алтайскому краю ходатайствовали о передаче уголовного дела следкому. Как удалось выяснить корреспонденту ИА «Банкфакс», прокуратура до сих пор не удовлетворила это хадатайство.

Отметим, что сам Дмитрий Галецкий после нескольких периодов лечения испытывает не только физические страдания, но и материальные трудности. Сейчас он не может полноценно справляться со своими профессиональными обязанностями, в связи с чем ему сократили заработную плату. Между тем в сентябре текущего года фасад здания на проспекте Социалистическом, 130 снова начал обрушаться. По всему периметру дома кусками осыпалась штукатурка. Представители УК экстренно убрали куски фасада, однако огораживать опасный участок не стали.