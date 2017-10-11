Банда барнаульских живодеров месяц охотилась на бездомных животных

11.10.2017 11:30
Жители барнаульского поселка Южный поднялись на борьбу с несовершеннолетними истязателями животных. С начала учебного года возле местной школы они обнаружили уже четырех изуродованных кошек. Между тем районная полиция не спешит реагировать на заявления горожан, рассказала ИА «Банкфакс» местная зоозащитница Татьяна Карманова.
Горожанка пояснила, что в сентябре текущего года на пустыре между поселковой школой и детским садом граждане обнаружили трех подвешенных на проводах кошек. «Бедные животные извивались, хрипели, на шее у каждого было по несколько узлов. К сожалению спасти удалось только одного кота, его забрала к себе одна из местных жительниц. Сейчас животное проходит необходимое лечение, но до сих пор выглядит болезненно», - поделилась зоозащитница. Она добавила, что по данным трем случаям они написали заявления в отдел полиции Центрального района Барнаула, но получили отказ в возбуждении уголовного дела или проведении проверки по факту жестокого обращения с животными.
Татьяна Карманова, жительница поселка Южный в Барнауле:
Граждане еще не успели отойти от повешенных кошек, как неподалеку от того же места жители обнаружили зверски убитого котенка. Неизвестные выпотрошили ему все внутренности и выкололи глаза. Я не понимаю, как человек мог дойти до такой жестокости! Самое страшное, что жители поселка подозревают в совершенном преступлении подростков, поскольку их видели младшие школьники, когда те подвешивали кошек. Благодаря обращению к неравнодушным гражданам в Сети, нам удалось собрать 3 тысячи рублей и провести официальное вскрытие убитого котенка. Оно показало, что животное погибло вследствие изъятия человеком жизненно важных органов. Этот акт вместе с новым заявлением мы направили в полицию и прокуратуру. Сейчас ждем от них ответов. Боюсь, что если горожане сами найдут виновных, может произойти самосуд, так как люди больше не могут спокойно наблюдать за этими зверствами.
Она также добавила, что неравнодушные горожане уже создали петицию с требованием возбудить дело о жестоком обращении с животными в поселке Южный Барнаула. Свое обращение они направили в адрес губернатора Алтайского края Александра Карлина, прокуратуры и органов опеки Центрального района Барнаула. На момент публикации материала данную петицию подписало более 7 тысяч человек.
В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщили, что после обращения граждан ведомство назначило проверку, и в ее рамках - экспертизу, которая подтвердила имеющиеся факты. На основании экспертизы 10 октября 2017 года возбудили и расследуют дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сотрудники дознания отдела полиции по Центральному району уже устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Напомним также, что 1 октября текущего года в приют «Ласка» позвонила горожанка с улицы Кутузова в Барнауле, которая обнаружила возле дома избитую собаку. Пес был весь в крови и уже почти не дышал. На шее у бездомного животного висел бытовой провод, которым, по всей вероятности, собаку пытались задушить. На данный момент жизни животного ничего не угрожает, однако ему требуется серьезное лечение. В связи с этим сотрудники приюта обращались ко всем горожанам с просьбой оказать любую посильную помощь.
Фото: PrintScreen сюжета «Наших новостей»
11.10.2017 11:58
11.10.2017 12:08
Речь в статье идет об убитых кошках возле школы.
11.10.2017 12:19
речь идет об убийстве, но убийстве бродячих животных, возможно хоть этот вопиющий факт как то заставит ответственные органы "пошевелиться" и решать проблему бродячих животных. при этом бродячие псы сбившиеся в стаю - крайне агрессивное сообщество, которое часто атакует людей - пример в прошлом году в Камне стая собак, атаковала маленького школьника, завалила его с сугроб и начала трепать, и только вмешательство водителей, которые отбили ребенка списали положение.
11.10.2017 12:26
11.10.2017 12:27
11.10.2017 13:24
Вась, ты видимо умный. Почитай тогда что за болезнь такая- бешенство, и как передается, и кто болеет, и как оно лечится. Самое наличие бездомных животных (для особенно "одаренных" - любых) это потенциальная угроза распространение болезни. И кошки такие же бездомные как и собаки, и ненормально когда животные "домашние" живут диким образом как в лесу в городе. Это отдельный вопрос. Другой вопрос, вытекающий из предыдущего это что делать с этими бездомными животными. И третий, связанный с первыми двумя - кто делает такие жуткие вещи, потрошит собак и кошек. Может быть распутывая этот последний вопрос наше городское сообщество хоть немного задумается, что и как делать с бездомными животными, что бы решить вопрос цивилизованно., а не так как некоторые - петросянить - "стая кошек зацарпала мужика"
11.10.2017 13:46
11.10.2017 13:49
11.10.2017 13:51
11.10.2017 14:37
11.10.2017 15:32
11.10.2017 15:48
11.10.2017 15:50
???
11.10.2017 15:51
11.10.2017 16:12
Ответ: Да вы, батенька, сами садист. Конечно, за такое отношение к животным нужно наказывать , ставить на учет, отправлять в специнтернат на перевоспитание. Так же строго следует наказывать за вандализм, безобразное поведение в школе и на улице. Но не пальцы же подросткам ломать, даже, если они такие отморозки.
11.10.2017 16:26
О кошках. А почему убить зверька, выпотрошить и съесть - норма, а убить выпотрошить и не есть - моральное уродство? Ну да, в данное время, в данном месте такие действия осуждаемы. И есть, конечно, нормы права, обычаи, мораль, но человек он остается человеком. Мы - звери, господа
11.10.2017 16:27
Если начать вводить налоги на домашних животных, то их число как раз не уменьшится, а сразу резко увеличится. У нас в стране народ в высшей степени несознательный, и безответственный, животных люди воспринимают только как игрушку. "Поиграли - и с глаз долой!", как писал на эту тему Эдуард Асадов. А что вы хотели после тысячелетия рабства, когда все это время людям внушалось "Не лезь!", "Терпи!" и т.д.? Тут любая инициативность и желание брать на себя ответственность вытравливаются еще с пеленок. Вот так и живем... Я бы сказал, что в качестве превентивной меры от появления бродячих животных может стать повышение уровня сознательности граждан, - но я прекрасно понимаю, что двигаться в этом направлении в нынешних условиях полнейшая бессмыслица. Потому что, во-первых, дело это комплексное, и там не только в отношении животных это делать нужно, а значит, и небыстрое. А во-вторых, в этой стране что ни пытайся сделать - все равно на выходе получится или НКВД или автомат Калашникова.
11.10.2017 17:08
Комментатор "Т9" поднял проблему про бродячих собак, которые гавкают и кусаются, могут наброситься стаей на человека. Этим занимается администрация районов или городов. Это кончено актуально, но статья подняла другую тему. Ну, давайте тогда будем обсуждать про сокращение численности тигров от браконьеров и отстрел слонов из-за бивней.
11.10.2017 17:08
есть опыт развитых стран в этом вопросе, и налоги, как показывает практика вполне действенны. Налоги и лицензирование. На определенные виды собак нужно вводить лицензию - как на оружие, со всеми вытекающими - с освидетельствованием хозяина, с осмотром места содержания, что бы оно соответствовало характеру породы, с ежегодным вет.осмотром и дрессировкой и т.д. - в случае невыполнения - изъятие животного, как и у оружия . И это работает. Вполне , во всяком случае исчезают подростки, бабушки и не совсем вменяемые личности с огромными псами на бульварах, которых не поймешь то ли она собаку выгуливает то ли пес - ее. Второе это налог, на всех домашних животных кроме служебных и поводорый. Чем меньше песик тем меньше и налог. Хочешь держать собаку - ок, плати налог, но при этом за счет этого сбора муниципальные власти должны строить площадки для выгула. И чипировать надо что бы все это контролировать. По бродячим - их должны отлавливать и содержать какое то время в приюте, а затем, если не заберут - усыплять, как это не прискорбно. Другого пути нет, в городских условиях. То что сейчас твориться с животными в городе, когда их выбрасывают, убивают, давят, и при этом масса диких кошек и собак обитают по подворотням а "домашние" по вечерам атакуют и обливают горожан - недпустимо, и уповать на "сознательность" людей, так же не стоит. Только рублем.
11.10.2017 17:12
11.10.2017 17:19