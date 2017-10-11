Банда барнаульских живодеров месяц охотилась на бездомных животных

«Пыточная» несовершеннолетних живодеров

Жители барнаульского поселка Южный поднялись на борьбу с несовершеннолетними истязателями животных. С начала учебного года возле местной школы они обнаружили уже четырех изуродованных кошек. Между тем районная полиция не спешит реагировать на заявления горожан, рассказала ИА «Банкфакс» местная зоозащитница Татьяна Карманова.

Горожанка пояснила, что в сентябре текущего года на пустыре между поселковой школой и детским садом граждане обнаружили трех подвешенных на проводах кошек. «Бедные животные извивались, хрипели, на шее у каждого было по несколько узлов. К сожалению спасти удалось только одного кота, его забрала к себе одна из местных жительниц. Сейчас животное проходит необходимое лечение, но до сих пор выглядит болезненно», - поделилась зоозащитница. Она добавила, что по данным трем случаям они написали заявления в отдел полиции Центрального района Барнаула, но получили отказ в возбуждении уголовного дела или проведении проверки по факту жестокого обращения с животными.

Татьяна Карманова, жительница поселка Южный в Барнауле: Граждане еще не успели отойти от повешенных кошек, как неподалеку от того же места жители обнаружили зверски убитого котенка. Неизвестные выпотрошили ему все внутренности и выкололи глаза. Я не понимаю, как человек мог дойти до такой жестокости! Самое страшное, что жители поселка подозревают в совершенном преступлении подростков, поскольку их видели младшие школьники, когда те подвешивали кошек. Благодаря обращению к неравнодушным гражданам в Сети, нам удалось собрать 3 тысячи рублей и провести официальное вскрытие убитого котенка. Оно показало, что животное погибло вследствие изъятия человеком жизненно важных органов. Этот акт вместе с новым заявлением мы направили в полицию и прокуратуру. Сейчас ждем от них ответов. Боюсь, что если горожане сами найдут виновных, может произойти самосуд, так как люди больше не могут спокойно наблюдать за этими зверствами.

Она также добавила, что неравнодушные горожане уже создали петицию с требованием возбудить дело о жестоком обращении с животными в поселке Южный Барнаула. Свое обращение они направили в адрес губернатора Алтайского края Александра Карлина, прокуратуры и органов опеки Центрального района Барнаула. На момент публикации материала данную петицию подписало более 7 тысяч человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю в свою очередь сообщили, что после обращения граждан ведомство назначило проверку, и в ее рамках - экспертизу, которая подтвердила имеющиеся факты. На основании экспертизы 10 октября 2017 года возбудили и расследуют дело по ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). Сотрудники дознания отдела полиции по Центральному району уже устанавливают лиц, причастных к преступлению.

Напомним также, что 1 октября текущего года в приют «Ласка» позвонила горожанка с улицы Кутузова в Барнауле, которая обнаружила возле дома избитую собаку. Пес был весь в крови и уже почти не дышал. На шее у бездомного животного висел бытовой провод, которым, по всей вероятности, собаку пытались задушить. На данный момент жизни животного ничего не угрожает, однако ему требуется серьезное лечение. В связи с этим сотрудники приюта обращались ко всем горожанам с просьбой оказать любую посильную помощь.