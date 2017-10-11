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Партнер Нодара Шонии в одиночку возьмется за новый барнаульский ЖК

11.10.2017 11:59

Рендеры будущего жилкомплекса
Рендеры будущего жилкомплекса

В Барнауле на перекрестке улицы Северо-Западной и проспекта Ленина построят жилой комплекс «Мотор». Проектом занимается одноименная компания. Площадка под новостройку расположена на территории бывшей станции технического обслуживания за магазином «Гарнизонный», пишет «Алтапресс».

ЖК «Мотор» по адресу: улица Северо-Западная, 15 будет состоять из двух жилых домов. Четырехподъездная панельная десятиэтажка протянется вдоль проспекта Ленина, а кирпичная «свечка» высотой в 16 этажей выйдет на Северо-Западную. В первом доме спроектированы квартиры площадью от 25,8 до 89,4 кв. м, во втором — от 41 до 97 кв. м. Всего в жилом комплексе запланировано около 23 тысяч кв. м жилья.

Вид на высотку со стороны Северо-Западной
Вид на высотку со стороны Северо-Западной

Фасад новостроек планируют выполнить в бело-красно-черных цветах. Одна высотка будет декорирована шестеренками, на другой изобразят сердце - «пламенный мотор». «Мы уже получили разрешение на строительство высоток. Сейчас на площадке, где раньше располагалась СТО, идет демонтаж старых конструкций. Строить дома мы начнем в этом году. Планируется, что панельную десятиэтажку достроим в конце 2018 года, а кирпичный дом в конце 2019-го», - рассказал соучредитель компании «Мотор» Сергей Фефелов.

ЖК «Мотор» на карте
ЖК «Мотор» на карте

Одно из проблемных мест нового проекта - расположенные рядом железнодорожные пути. Сергей Фефелов отметил, что эти пути ведут к заводу «Механических прессов», который в настоящее время распродают: «Сейчас они используются крайне редко, потому что предприятие банкротится. У этих путей есть своя санитарно-защитная зона. ЖК «Мотор» ее не нарушает».

По данным ФНС, компания «Мотор» зарегистрирована в мае 2017 года. Ее основной вид деятельности — заказчик-застройщик, генподрядчик. Учредителями в равных долях стали Сергей Фефелов, который развивает компанию «Вотэтодом», «Этодом» и другие вместе с компанией «Селф», а также Зелимхан Сусуркаев. Предприниматель в числе прочего сейчас является директором «Барнаульской строительной компании» - одной из организаций, которая выступает как основной подрядчик на строительстве объектов «Селфа». Однако г-н Фефелов подчеркнул, что новый проект не имеет отношения к компании «Селф» Нодара Шонии.

Добавим, площадку по адресу: улица Северо-Западная, 5, неподалеку от будущего ЖК «Мотор», застраивает СК «Алтай» Алексея Гражданкина. Кроме того, рядом расселяют ветхие двухэтажные дома.

Фото: вотэтодом.рф

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