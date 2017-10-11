Многострадальный бийский дом «принял в свои объятия» очередного «каскадера»

Подсчитывают убытки

10 октября вечером в заречном районе Бийска гонщик на иномарке снес забор, а после подмял стену частного дома, рассказал очевидцы в группе «Инцидент Бийск» «ВКонтакте». Примечательно, что пострадавшее строение уже не впервые оказывается в такой ситуации из-за неудачного расположения дома вблизи крутого поворота дороги.

Как уточнили свидетели происшествия, водитель легкового автомобиля двигался по переулку Красноярскому на скорости свыше 140 км/ч. На повороте дороги машину занесло, и она въехала в забор частного дома. От удара автомобиль подбросило вверх — иномарка перевернулась, подмяв под себя одну из несущих стен дома. Водитель не пострадал, а его транспортное средство пришлось увозить с места происшествия на эвакуаторе. Соседи пострадавших уверяют в Сети, что им несколько раз в год приходится меня забор из-за любителей быстрой езды. При том зачастую делать это приходится за свой счет.