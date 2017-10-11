Житель Алтайского края погиб в полыхающей иномарке после столкновения с автокраном

Машина горит открытым огнем

11 октября утром в Зональном районе Алтайского края произошла смертельная авария с участием «КамАЗа» и иномарки. Легковой автомобиль не только получил серьезные повреждения, но и загорелся, сообщают в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По прибытии полицейские установили, что водитель автомобиля Mitsubishi двигался со стороны Барнаула. На 318-м км «Чуйского тракта» он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» (автокран) под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП Mitsubishi загорелся, и его водитель погиб на месте. Мужчина за рулем грузовика - не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.