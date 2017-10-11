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Главная Лента новостей Житель Алтайского края погиб в полыхающей иномарке после столкновения с автокраном

Житель Алтайского края погиб в полыхающей иномарке после столкновения с автокраном

11.10.2017 15:29

Машина горит открытым огнем
Машина горит открытым огнем

11 октября утром в Зональном районе Алтайского края произошла смертельная авария с участием «КамАЗа» и иномарки. Легковой автомобиль не только получил серьезные повреждения, но и загорелся, сообщают в пресс-службе ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По прибытии полицейские установили, что водитель автомобиля Mitsubishi двигался со стороны Барнаула. На 318-м км «Чуйского тракта» он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ» (автокран) под управлением 51-летнего мужчины. В результате ДТП Mitsubishi загорелся, и его водитель погиб на месте. Мужчина за рулем грузовика - не пострадал.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, они выясняют все обстоятельства случившегося.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 2
ОПЯТЬ 318-й евдокимовский...

11.10.2017 17:10

За 12 лет это уже пятое или седьмое здесь смертельное ДТП.
Соболезнование родным.
Пора баннер предупреждающий здесь установить: у села Буланиха и у посёлка Восход...
Очевидец-житель Славгорода

11.10.2017 17:31

Сегодня 11 октября между 12-13 часами произошла страшная авария на перекрёстке улиц Суворова и Ленина . Иномарка которой управлял сотрудник полиции ,был одет в форму , на погонах лейтенантские звёздочки со скоростью 150-180 км/час летела по улице Ленина и врезалась в синиюю девятку , которая стояла на остановке. От удара девятка подскочила метра на два в воздухе и сделала двойное сальто и перевернулась колёсами кверху. Машина полностью разрушена.Из неё тащили людей.Трое молодых людей и среди них женщина. Все слава Богу живы , но видно было , что в шоковом состоянии и один из мужчин держался за правый бок.Народу собралось видимо не видимо. А ДПСники крутились возле машины своего коллеги и никто из них не поинтересовался пострадавшими. Вот и делайте выводы жители Славгорода.