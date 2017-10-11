Всепоглощающий «Магнит»: «Холидей» сохранится на Алтае только в формате дискаунтера

Сети новосибирской ГК «Холидей» будет выкуплены краснодарской сетью «Магнит» Сергея Галицкого. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет «Континент Сибирь». Предполагается, что основатель «Холидея» Николай Скороходов оставит за собой бренд «Холди Дискаунтер», на который в частности была сделана ставка в Алтайском крае. «Магниту» может отойти 10 точек, расположенных в Барнауле и Новоалтайске, а также единственный супермаркет в Бийске.

На текущий момент продолжается сделка по приобретению компанией «Магнит» крупного сибирского ритейлера — группы компаний «Холидей». Информацию об этом подтвердил один из поставщиков «Холидея» и источник внутри группы компаний. По предварительным данным, в собственности у основного бенефициара ГК «Холидей» Николая Скороходова останутся бренды «Холди Дискаунтер» и «Фермер-центр», остальной бизнес перейдет к АО «Тандер» (развивает сеть «Магнит» - прим. ред. БФ). Согласно информации, попавшей в распоряжение КС, планируется, что уже с 1 января 2018 года большинство магазинов группы компаний «Холидей» перейдут под бренд «Магнит». Речь идет о сетях «Холидей Классик», «Сибириада», «Планета Холидей», «Кора», «Турне», «Палата». В «Холидее» от каких-либо комментариев на данный счет отказываются. Примерная сумма сделки также не разглашается. По данным «КС», сотрудникам «Холидея» уже объявили о предстоящих сокращениях, которые могут затронуть более половины персонала.

Напомним, ГК«Холидей» основана в 2000 году. Около 500 магазинов ритейлера расположены в Новосибирской, Омской, Кемеровской, Томской и Тюменской областях, а также в Алтайском и Красноярском краях. Компания «Холидей» входит в Топ-200 крупнейших частных компаний России, по версии журнала Forbes. Штат сотрудников – около 20 тысяч человек. В свою очередь компания «Магнит» - крупнейший ритейлер России. Сеть была создана Сергеем Галицким в 1994 году, в нее входит почти 15 тысяч торговых точек в 2567 населенных пунктах. Любопытно, что весной 2012 года «Холидей» планировал приобрести X5 Retail Group. На тот момент сделка не состоялась. По данным источников «КС», ГК предпринимала усилия для роста инвестиционной привлекательности бизнеса. Для этого в частности нерентабельные магазины сети переформатировались под новый бренд «Холди Дискаунтер». Также ритейлер начал открывать флагманские премиальные магазины, которые должны были стать его визитной карточкой.

«Приобретение «готовых» сетей весьма распространено, так как такой подход позволяет существенно снизить операционные расходы за счет имеющейся логистической сети, налаженных связей с поставщиками, отстроенной схемы управления», - полагает аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев. «Магниту», по мнению эксперта, остается организовать ребрендинг приобретаемой сети и провести определенную реорганизацию структуры управления для того, чтобы органично вписать ее в уже имеющуюся. «Указанная сделка, несомненно, приведет к усилению конкуренции как между уже имеющимися в регионе ритейлерами, так и к более высокой конкуренции с малоформатными магазинами», - считает г-н Коренев.

Как уже сообщалось, в I квартале 2017 года компания «Холидей» решила закрыть два магазина в Барнауле. Торговые точки в «Европе» и «Вавилоне» проработали до 1 апреля. Горожане давно обратили внимание на то, что в классических супермаркетах «Холидей» ценник в среднем выше, чем в других магазинах подобных категорий. Кроме того, точку при «Вавилоне» плотно окружили другие ритейлеры, расположенные рядом с остановками общественного транспорта. Что касается ТРЦ «Европа», рядом с ним в середине прошлого года открылась «Мария-Ра» формата «макси» (в ТЦ «Лето»). При этом «Холидей» в 2016 году сделал ставку на развитие дискаунтеров. За короткий период в Барнауле и районах Алтайского края открыли несколько магазинов «Холидей Дискаунтер» и только один гипермаркет «Палата» в ТРЦ «Арена». Планировалось, что в 2017 году сеть реорганизует свой магазин в ТРЦ «Европа» и представит премиальный формат, который удачно стартовал в Новосибирске. Однако от этой идеи отказались, в итоге «Холидей» попросту съехал из ТРЦ. В настоящее время в Барнауле и Новоалтайске работают 18 магазинов «Холди Дискаунтер», а также по две «Сибириады» и «Палаты». Формат «Холидей Классик» представлен 10 точками, из них семь находятся в краевом центре. Для сравнения, в Бийске расположены семь дискаунтеров и один «классический» «Холидей».