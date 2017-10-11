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Главная Лента новостей Будущим барнаульским отцам разрешили приглядывать за женой во время «кесарева сечения»

Будущим барнаульским отцам разрешили приглядывать за женой во время «кесарева сечения»

11.10.2017 17:54

В КГБУЗ «Перинатальный (клинический) центр Алтайского края» (бывший роддом № 5) наряду с «партнерскими родами» ввели новую услугу - мужу или другим близким родственникам разрешили присутствовать при операции «кесарево сечение». Теперь после удачного завершения подобных родов первым на руки ребенка возьмет будущий отец, информирует программа «На первом плане — Барнаул» на офсайте городской администрации.

Согласно сведениям журналистов, присутствующему на «кесаревом сечении» супругу разрешают перерезать младенцу пуповину, а после на несколько часов оставаться с роженицей в реанимационном отделении. Разрешение на «партнерские роды» во время кесарева сечения стало очередным шагом в программе перинатального центра по развитию семейного направления. До этого там организовывали бесплатные конкурсы для супружеских пар, которые включают экскурсии по учреждению, бесплатные советы по уходу за новорожденным и теоретические занятия. Также в учреждении предусмотрена возможность посещения только появившегося на свет ребенка родственниками прямо в палате.

В перинатальном центре особо отметили, что в настоящее время в учреждении имеется полный комплект необходимого оборудования. К примеру, здесь используют уникальный для региона аппарат искусственного кровообращения, который позволяет прямо во время операции очищать кровь и возвращать ее пациенту. В целом, в центре по минимуму используют донорскую кровь, заготавливая заранее биологический материал самой роженицы. «Кровосберегающие технологии в последние пять лет позволили нам в десятки раз снизить количество перелитой плазмы и крови», - заявила главный врач КГБУЗ «Перинатальный (клинический) центр Алтайского края». Она также добавила, что планов по развитию центра на данный момент много, хотя уже сейчас он славится особенным уходом со стороны персонала, двухместными палатами, индивидуальными залами для родов и квалифицированной медицинской помощью.

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Комментарий

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Комментариев 3
ваня

11.10.2017 19:21

Боже давно мечтаю увидеть свою жену с открытой раной живота.
Ване

11.10.2017 22:44

Вас Ивановых не понять. Одним нравится, другим не нравится..
dimyarovoy

11.10.2017 23:56

Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com