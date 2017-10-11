Будущим барнаульским отцам разрешили приглядывать за женой во время «кесарева сечения»

В КГБУЗ «Перинатальный (клинический) центр Алтайского края» (бывший роддом № 5) наряду с «партнерскими родами» ввели новую услугу - мужу или другим близким родственникам разрешили присутствовать при операции «кесарево сечение». Теперь после удачного завершения подобных родов первым на руки ребенка возьмет будущий отец, информирует программа «На первом плане — Барнаул» на офсайте городской администрации.

Согласно сведениям журналистов, присутствующему на «кесаревом сечении» супругу разрешают перерезать младенцу пуповину, а после на несколько часов оставаться с роженицей в реанимационном отделении. Разрешение на «партнерские роды» во время кесарева сечения стало очередным шагом в программе перинатального центра по развитию семейного направления. До этого там организовывали бесплатные конкурсы для супружеских пар, которые включают экскурсии по учреждению, бесплатные советы по уходу за новорожденным и теоретические занятия. Также в учреждении предусмотрена возможность посещения только появившегося на свет ребенка родственниками прямо в палате.

В перинатальном центре особо отметили, что в настоящее время в учреждении имеется полный комплект необходимого оборудования. К примеру, здесь используют уникальный для региона аппарат искусственного кровообращения, который позволяет прямо во время операции очищать кровь и возвращать ее пациенту. В целом, в центре по минимуму используют донорскую кровь, заготавливая заранее биологический материал самой роженицы. «Кровосберегающие технологии в последние пять лет позволили нам в десятки раз снизить количество перелитой плазмы и крови», - заявила главный врач КГБУЗ «Перинатальный (клинический) центр Алтайского края». Она также добавила, что планов по развитию центра на данный момент много, хотя уже сейчас он славится особенным уходом со стороны персонала, двухместными палатами, индивидуальными залами для родов и квалифицированной медицинской помощью.