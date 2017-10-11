×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Студенты вышли за ВВП

21 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
20
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

71

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Депутаты Бийска без воодушевления встретили предложение увеличить налоги
Улица в Бийске попала в список самых коротких в России
Спираль истории. В галерее «Нагорная» начали проводить лекции об искусстве
Поставлена точка в затяжной истории погорельцев из Барнаульского поселка Октябрьского


Резонанс
Темы недели
В администрации президента России прокомментировали слухи о грядущих отставках глав «двух Алтаев»
58
Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении управделами правительства Алтайского края
43
В блогах
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

21
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

15
Александр Романенко

06.10.2017

Александр Романенко

председатель Алтайского Заксобрания

А чем вам запомнился прошедший год?

31
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей На Алтае молодые супруги «прокатили» знакомого в багажнике перед жестокой расправой

На Алтае молодые супруги «прокатили» знакомого в багажнике перед жестокой расправой

12.10.2017 11:30

Семейную пару из Шипуновского района признали виновной в убийстве знакомого. Супругов отправят отбывать наказание в колонии, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что 4 июня 2017 года 26-летний мужчина со своей женой проводили вечер за распитием спиртного. Ночью пара решила проучить своего 38-летнего знакомого и вывезла его в багажнике автомобиля на безлюдный участок вблизи села Родино Шипуновского района. Там супруги поочередно избивали потерпевшего, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

Приняв во внимание все доводы следствия, суд признал семейную пару виновной. Главу семейства приговорили к девяти годам лишения свободы. Его супруга получила 6,5 лет.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0