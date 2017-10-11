На Алтае молодые супруги «прокатили» знакомого в багажнике перед жестокой расправой

Семейную пару из Шипуновского района признали виновной в убийстве знакомого. Супругов отправят отбывать наказание в колонии, информирует СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд установил, что 4 июня 2017 года 26-летний мужчина со своей женой проводили вечер за распитием спиртного. Ночью пара решила проучить своего 38-летнего знакомого и вывезла его в багажнике автомобиля на безлюдный участок вблизи села Родино Шипуновского района. Там супруги поочередно избивали потерпевшего, от чего мужчина скончался на месте происшествия.

Приняв во внимание все доводы следствия, суд признал семейную пару виновной. Главу семейства приговорили к девяти годам лишения свободы. Его супруга получила 6,5 лет.