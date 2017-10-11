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Главная Лента новостей Спасатели назвали возможные причины масштабного пожара в здании барнаульского собора

Спасатели назвали возможные причины масштабного пожара в здании барнаульского собора

12.10.2017 10:57

Пожарные прибыли на место ЧП
Пожарные прибыли на место ЧП

Подразделениям пожарно-спасательного гарнизона Барнаула удалось спасти от огня историческое здание Покровского кафедрального собора, рядом с которым 11 октября загорелся его хозкорпус. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:50. На место происшествия первыми прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 1, которые обнаружили горящую крышу хозяйственного корпуса собора. Согласно уточненным данным, общая площадь пожара составила около 150 кв. м, однако угрозы распространения огня на соседние строения не было.

Из-за сильного задымления в работе пришлось задействовать три звена газодымозащитной службы. Спустя час пожарные ликвидировали открытый огонь. Пострадавших в результате пожара нет. Для тушения привлекали 37 человек и 11 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС 25 человек и семь единиц техники. Кроме того, на место происшествия выезжали сотрудники полиции, бригада «скорой помощи», работники газовой службы и электросети.

Очевидцы событий в свою очередь поделились в Сети подробностями происшествия. Они рассказали, что в горевшей хозпостройке проживали семинаристы. Непосредственно в момент возгорания в здании находилась семья с маленьким ребенком, которую спасателям быстро удалось эвакуировать. Благодаря этому люди не пострадали. Есть сведения, что во время тушения произошел взрыв газового баллона. Впрочем, официально это не подтверждено.

«Комсомольской правде» удалось выяснить, что в хозкомплексе жили пять семей семинаристов. В сгоревших комнатах остались все вещи молодых людей, включая документы и ноутбуки. По словам прихожан, несколько «погорельцев» во время пожара забежали в храм и молились у иконы Божьей матери «Неопалимая купина», прося помощи. Очевидцы также уточнили, что после пожара в живых осталась и белка из вольера под мансардным этажом.

После того, как возгорание удалось ликвидировать, стало ясно, что здание осталось без мансардного этажа. По всей вероятности, проживать в нем в ближайшее время не представится возможным.

Вид на пожар из соседней высотки
Огнеборцы в работе
Очевидцы обсуждают случившееся
Здание горит открытым огнем
Пожару сопутствовало сильное задымление

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

Справка:

Покровский кафедральный собор — православный храм в Барнауле. Его заложили 9 августа 1898 года, а освятили только спустя шесть лет. Собор строился из красного кирпича в византийском стиле на частные пожертвования в беднейшей слободе старого Барнаула. В 1939 году храм закрыли, а колокольню и крест на куполе снесли. Здание позже превратили в склад. Однако в 1943 году он вновь стал действующим и практически единственным в городе, что и послужило причиной превращения его в кафедральный. С конца 40-х годов начали проводить реставрацию росписей храма, а в 1993 году заново отстроили колокольню.

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Комментарий

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Комментариев 7
гость

12.10.2017 11:17

логово бизнесменов горело .... жаль не полностью . пожар - дело богоугодное . знать наказал
господь за ложь всяких вралей типа мельникова и ему подобных , и что смешно !
попы вызвали пожарных ! а как же молитва????? они же нам рекомендуют вместо
больницы - молитву , а сами прибегают к мирским способам ! каяться надо , иномарки продать .....
на людей перестать кидаться , начать соблюдать христовы заповеди .... да что это я размечтался так .
бизнес юбер алес . затем они и бабские платья напялили .
НОД рыжеголовая

12.10.2017 12:16

чего не призываешь к покоянию длинногривых шулеров?

Пож инспекция туда в кельи храмовые не заглядывает и неукоснительного исполнения противопожарого законодательства РФ там не требует? Предписаний не делает?
знающий

12.10.2017 12:43

Вообще-то во время пожара в здании уже никого не было. В здании была не семья, а мамочка с маленьким ребенком, которую не эвакуировали спасатели. Она выбралась сама. Даже Банкфакс косячит в фактах.
КУКИШИ ЛЕНИНА СТАЛИ ТЕПЕРЬ СВИДЕТЕЛЯМИ ИЕГОВЫ !?? С ПОГОСТА !??

12.10.2017 13:21

преданного ими РАЗВИТОГО СОЦИАЛИЗМА... ВОТ и по БЕСОВСКИ РАДУЮТСЯ МИЛЫМ ДЛЯ ИХ ПОТЕРЯНОЙ ДУШИ ПОЖАРАМ.
Deckman

12.10.2017 13:43

Наташка НОДовская дурочка, а ты еще и ПГМнутая, оказывается... Чо, на "Матильду" будешь перед кинотеатром в своем угребищном замызганном платочке с плакатом в руках стоять?
ЭТО "" УМНЫЕ "" КУКИШИ ЛЕНИНА ПРИГРАЛИ ХОЛОДНУЮ ВОЙНУ и СДАЛИ !??

12.10.2017 13:52

СУВЕРЕНИТЕТ РОССИИ... ДЛИННО ЯЗЫКОВЫЕ лыцари пятой колонны ....
Аркадий

12.10.2017 15:31

В грядущих летописях незначительная информация (пожарные, 37 единиц техники, газодымозащитная служба...) канет в лету. Останется ПОЖАР, СОБОР, СЕМИНАРИСТЫ, МОЛИТВА, ИКОНА.