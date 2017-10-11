Спасатели назвали возможные причины масштабного пожара в здании барнаульского собора

Пожарные прибыли на место ЧП

Подразделениям пожарно-спасательного гарнизона Барнаула удалось спасти от огня историческое здание Покровского кафедрального собора, рядом с которым 11 октября загорелся его хозкорпус. Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, предварительной причиной возгорания стало нарушение правил монтажа электрооборудования.

По информации спасателей, сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного в 13:50. На место происшествия первыми прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части № 1, которые обнаружили горящую крышу хозяйственного корпуса собора. Согласно уточненным данным, общая площадь пожара составила около 150 кв. м, однако угрозы распространения огня на соседние строения не было.

Из-за сильного задымления в работе пришлось задействовать три звена газодымозащитной службы. Спустя час пожарные ликвидировали открытый огонь. Пострадавших в результате пожара нет. Для тушения привлекали 37 человек и 11 единиц техники, в том числе от подразделений МЧС 25 человек и семь единиц техники. Кроме того, на место происшествия выезжали сотрудники полиции, бригада «скорой помощи», работники газовой службы и электросети.

Очевидцы событий в свою очередь поделились в Сети подробностями происшествия. Они рассказали, что в горевшей хозпостройке проживали семинаристы. Непосредственно в момент возгорания в здании находилась семья с маленьким ребенком, которую спасателям быстро удалось эвакуировать. Благодаря этому люди не пострадали. Есть сведения, что во время тушения произошел взрыв газового баллона. Впрочем, официально это не подтверждено.

«Комсомольской правде» удалось выяснить, что в хозкомплексе жили пять семей семинаристов. В сгоревших комнатах остались все вещи молодых людей, включая документы и ноутбуки. По словам прихожан, несколько «погорельцев» во время пожара забежали в храм и молились у иконы Божьей матери «Неопалимая купина», прося помощи. Очевидцы также уточнили, что после пожара в живых осталась и белка из вольера под мансардным этажом.

После того, как возгорание удалось ликвидировать, стало ясно, что здание осталось без мансардного этажа. По всей вероятности, проживать в нем в ближайшее время не представится возможным.

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