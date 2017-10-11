Удальство пьяного барнаульского водителя обернулось массовой ночной аварией

Пострадавшая иномарка

12 октября ночью в Барнауле на улице Ковыльной произошла авария с участием трех легковых автомобилей. Свидетели происшествия утверждают в Сети, что больше всех пострадал виновник ДТП, который ехал на машине пьяным.

Со слов очевидцев происшествия, мужчина за рулем Renault решил совершить обгон на опасном участке дороги, где зачастую случаются аварии. Во время маневра он не справился с управлением и допустил столкновение с автомобилями «ВАЗ» и Toyota Ipsum. От удара машины разбросало по разным сторонам проезжей части. Все три транспортных средства получили серьезные повреждения. Горожане, которые находились в салонах авто, отделались ушибами, за исключением самого виновника аварии, которого на «скорой» увезли в городскую больницу № 1.