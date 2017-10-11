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Главная Лента новостей Одурманенный барнаульский водитель на скорости «припарковался» к бетонному столбу

Одурманенный барнаульский водитель на скорости «припарковался» к бетонному столбу

13.10.2017 08:28

Падающий столб
Падающий столб

12 октября вечером в районе нагорной части Барнаула ряд свидетелей отметили факт неадекватной езды молодого водителя. Мужчина за рулем легкового автомобиля на скорости въехал в бетонный столб, рассказали очевидцы в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как утверждают барнаульцы в Сети, перед происшествием виновник аварии какое-то время колесил по переулку Присягина, а после набрал скорость и въехал в бетонный столб. От удара опору подкосило, а у машины оказалось разбита передняя часть кузова. Со слов свидетелей ДТП, водитель самостоятельно покинул транспортное средство — он отделался ушибами. Однако было заметно, что он не совсем адекватен. Горожане предполагают, что мужчина мог быть в наркотическом опьянении.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 3
rudkovvan

13.10.2017 10:23


Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
Славгородец

13.10.2017 10:35

Можно сделать вывод , что 11 октября славгородский полицейский тоже был накачан наркотиками , если врезался в автомобиль на стоянке. Но уже коллеги отбеливают его , виноватыми считают пострадавших .
Фишер Иван Яковлевич, г. Славгород

13.10.2017 10:44

Славгородцу .Полиция редко виновата.этого горе полицая уволят задним числом и всё будет нормально. Это моё мнение.