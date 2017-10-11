Одурманенный барнаульский водитель на скорости «припарковался» к бетонному столбу

Падающий столб

12 октября вечером в районе нагорной части Барнаула ряд свидетелей отметили факт неадекватной езды молодого водителя. Мужчина за рулем легкового автомобиля на скорости въехал в бетонный столб, рассказали очевидцы в группе Barnaul22 «ВКонтакте».

Как утверждают барнаульцы в Сети, перед происшествием виновник аварии какое-то время колесил по переулку Присягина, а после набрал скорость и въехал в бетонный столб. От удара опору подкосило, а у машины оказалось разбита передняя часть кузова. Со слов свидетелей ДТП, водитель самостоятельно покинул транспортное средство — он отделался ушибами. Однако было заметно, что он не совсем адекватен. Горожане предполагают, что мужчина мог быть в наркотическом опьянении.