Одурманенный барнаульский водитель на скорости «припарковался» к бетонному столбу

13.10.2017 08:28
12 октября вечером в районе нагорной части Барнаула ряд свидетелей отметили факт неадекватной езды молодого водителя. Мужчина за рулем легкового автомобиля на скорости въехал в бетонный столб, рассказали очевидцы в группе Barnaul22 «ВКонтакте».
Как утверждают барнаульцы в Сети, перед происшествием виновник аварии какое-то время колесил по переулку Присягина, а после набрал скорость и въехал в бетонный столб. От удара опору подкосило, а у машины оказалось разбита передняя часть кузова. Со слов свидетелей ДТП, водитель самостоятельно покинул транспортное средство — он отделался ушибами. Однако было заметно, что он не совсем адекватен. Горожане предполагают, что мужчина мог быть в наркотическом опьянении.
Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»
13.10.2017 10:23
Недавно наткнулся на блог мужика который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
13.10.2017 10:35
13.10.2017 10:44