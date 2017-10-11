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Главная Лента новостей Нерасторопный подрядчик может добавить «волн» обновленной каменской набережной

Нерасторопный подрядчик может добавить «волн» обновленной каменской набережной

13.10.2017 09:22

Набережная на пути к успеху
Набережная на пути к успеху

Жители Камня-на-Оби обеспокоены затянувшимся ремонтом городской набережной. Сотрудники барнаульской компании «Монолит», которые ведут строительство, не только нарушили обозначенные в контракте сроки, но и вовсе перестали появляться на объекте, сообщают «Каменские известия».

Как удалось выяснить, ремонт городской набережной стал возможен благодаря федеральному приоритетному проекту «Формирование комфортной городской среды». На обновление городского объекта выделили 687 тысяч рублей. Победителем аукциона стало ООО «Монолит», которое в конце сентября текущего года рьяно взялось за стройку. На объекте работали четверо сотрудников компании, а позже количество строителей должны были увеличить вдвое. Однако запала барнаульского подрядчика хватило буквально на неделю, после чего работы временно приостановили. При этом на объекте остались все стройматериалы: плитка, щебень, песок, цемент.

В ожидании строителей
В ожидании строителей

3 октября журналисты обратились за комментарием к бригадиру подрядной организации «Монолит» Вартану Манукяну, который заверил, что работы будут завершены в ближайшее время, а для оперативности планируется привлечь дополнительную рабочую силу. «Главное для нас — качество выполненных работ, поэтому в дождь работать не будем, ведь это отразится на качестве в будущем», - рассуждал бригадир. Несмотря на его обещания, спустя несколько дней его подчиненные вовсе перестали появляться на набережной. Руководитель барнаульской фирмы Мамикон Солкарян в свою очередь объяснил ситуацию нехваткой материалов и заверил, что 13 октября бригада вновь приступит к ремонту.

Между тем такое положение дел уже перестало устраивать местные власти. Начальник отдела ЖКХ администрации Каменского района Валерий Басманов заявил, что они планируют наказать нерасторопного подрядчика. На данный момент представители администрации ждут директора ООО «Монолит» на «серьезный разговор», поскольку скоро ожидается существенное понижение температуры воздуха, от чего качество ремонта может серьезно пострадать. При этом подрядной организации придется заплатить штраф за несвоевременную сдачу объекта (с момента запланированного срока прошло уже 13 дней).

Фото: «Каменские известия»

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