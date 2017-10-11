Алтайский сельчанин пытался пристрелить уснувшего незваного гостя

Прокуратура Улаганского района утвердила обвинительное заключение в отношении 28-летнего местного жителя. Мужчина пойдет под суд за покушение на убийство своего знакомого, информирует региональная прокуратура.

По версии следствия, в июле 2017 года подсудимый с утра успел изрядно напиться. Он пришел к себе домой в селе Коо и увидел спящего на полу мужчину, к которому испытывал неприязненное отношение. Сельчанин решил убить своего знакомого, он взял нарезное оружие и выстрелил спящему в спину. Мужчина остался жив только потому, что ему своевременно оказали медицинскую помощь в районной больнице.

В настоящее время уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ (покушение на убийство) направили в суд для рассмотрения по существу.