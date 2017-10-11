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Главная Лента новостей Накинули годков: ученые «состарили» алтайского «денисовца» на 250 тысяч лет

Накинули годков: ученые «состарили» алтайского «денисовца» на 250 тысяч лет

13.10.2017 10:31

«Денисовский человек» жил на Алтае уже 300 тысяч лет назад, полагают археологи. Ранее существовавшие датировки относили его появление к рубежу в 50 тысяч лет до н. э., пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Института археологии и этнографии (ИАЭТ) Михаила Шунькова.

Археологи нашли подтверждение тому, что один из подвидов древних людей, так называемый «денисовский человек», появился на Алтае не менее 300 тысяч лет назад. По словам г-на Шунькова, в 2017 году была установлена генетическая принадлежность найденного в самом нижнем - 22-м слое Денисовой пещеры - зуба. «Нам удалось произвести палеогенетический анализ этой находки, и было установлено, что она принадлежит «денисовцам», - рассказал ученый.

Ранее антропологические материалы (кости и т. п.) «денисовцев» находили в слоях, относящихся к периоду 50 тысяч лет назад. Таким образом, заявил Михаил Шуньков, можно считать установленным, что «денисовцы» обитали в одноименной пещере с самого начала ее заселения людьми. «Сейчас древность обитания этой популяции на Алтае увеличилась с 50 до 250-300 тысяч лет», - подчеркнул спикер. Тем самым, отметил г-н Шуньков, носителем культуры верхнего палеолита на Алтае были именно «денисовцы».

Также нашли свои подтверждения данные о том, что в Денисовой пещере одновременно с «денисовцами» жили и неандертальцы. По археологическим данным, «денисовский человек» появился на Алтае после прохождения около 300 тысяч лет назад мощной волны миграции через Ближний Восток до Южной Сибири. Неандертальцы обитали на Алтае 50-70 тысяч лет назад, их следы были найдены не только в Денисовой, но и соседних пещерах - Чагырской и Страшной. Палеогенетические исследования показали, что у современного человека сохранилось около 6 % генов «денисовцев», эти гены обнаружены у жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии. Современным жителям Евразии около 4 % генов достались от неандертальцев.

Между тем специалисты Института археологии и этнографии нашли подтверждение гипотезы о том, что первобытные люди начали осваивать Сибирь около 800 тысяч лет назад, сообщил директор ИАЭТ Михаил Шуньков. По его словам, в прошедшем полевом сезоне работы были сосредоточены на изучении самого нижнего, 12-го слоя стоянки Карама на Алтае, наиболее древнего. «Были получены новые коллекции каменных артефактов, наиболее древние в истории человечества, по своему облику они наиболее близки знаменитым олдувайским африканским находкам», - сказал он. Установлено, что возраст находок - 800 тысяч лет. По словам г-на Шунькова, заселение Сибири произошло в ходе первой волны миграции древнейших людей - «человека прямоходящего» - из Африки, которая началась около 2 млн лет назад.

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Комментарий

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Комментариев 7
Массаж мозга

13.10.2017 11:22

Ага,а кто спорит с тем,что протоокры вырыли Чёрное море!
ФигВам

13.10.2017 11:25

" одновременно с «денисовцами» жили и неандертальцы..."
В смысле как жили? Семьями или просто "по согласию"?
А наших там не было?
СашОК

13.10.2017 11:38

Там жили радотники "Голоса",, определявшие права съеденных животных на голосование и самоопределение их в кастрюле , быть пожаренными или сварёнными!
Хрест

13.10.2017 11:55

СашОК писал(а):
быть пожаренными или сварёнными

Еда - это скучно. Вот секс с неандераталкой... Ммм... Вот это да!
Размышляющий

13.10.2017 13:01

Короче, сотни тысяч лет назад некий бог создал первобытного человека по своему подобию. Это первобытный в ходе эволюции превратился в современного хомо сапиенса. А бог остался в том же, т.е. первобытном, состоянии или тоже эволюционировал. Как попы прокомментируют?
не поп

13.10.2017 16:37

Размышляющий писал(а):
Как попы прокомментирую

ты дурак или только прикидываешься? с чего ты взял что "по образу и подобию" надо буквально понимать? по себе что ли меришь? ну тогда и подобие же у тебя....
Верный пёс Мухтар

13.10.2017 16:48

"НАКИНУЛИ ГОДКОВ: УЧЕНЫЕ «СОСТАРИЛИ» АЛТАЙСКОГО «ДЕНИСОВЦА» НА 250 ТЫСЯЧ ЛЕТ"

Годы текут, а Денисовцы не меняются...

PS Что-то Юрий Николаевич вспомнился. Как он там, бедненький?