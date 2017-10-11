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Разбитую большегрузами барнаульскую улицу решили оградить от тяжеловесов

13.10.2017 10:55

Схема новых знаков
Схема новых знаков

Администрация Барнаула приняла решение установить дорожные знаки-ограничители на одной из улиц Железнодорожного района города. Теперь водители грузового транспорта не смогут там остановиться и припарковаться, следует из сообщения мэрии.

Как уточнили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, 26 октября по нечетной стороне улицы Бехтерева установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку грузовых транспортных средств. Их разместят на проезжей части от улицы Матросова до дома № 17 по улице Бехтерева. При этом по четной стороне обозначенного участка установят те же дорожные знаки, однако ограничение будет действовать только в ночное время (с 18:00 до 8:00). Чиновники пояснили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка.

Фото: офсайт Барнаула

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Комментарий

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Комментариев 2
Кум

13.10.2017 11:26

А как,я своей зазнобе буду ездить,через анус или как?
Куму

13.10.2017 11:50

Именно через него