Разбитую большегрузами барнаульскую улицу решили оградить от тяжеловесов

Схема новых знаков

Администрация Барнаула приняла решение установить дорожные знаки-ограничители на одной из улиц Железнодорожного района города. Теперь водители грузового транспорта не смогут там остановиться и припарковаться, следует из сообщения мэрии.

Как уточнили в комитете по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Барнаула, 26 октября по нечетной стороне улицы Бехтерева установят дорожные знаки, ограничивающие остановку и стоянку грузовых транспортных средств. Их разместят на проезжей части от улицы Матросова до дома № 17 по улице Бехтерева. При этом по четной стороне обозначенного участка установят те же дорожные знаки, однако ограничение будет действовать только в ночное время (с 18:00 до 8:00). Чиновники пояснили, что такие меры приняли для обеспечения безопасности дорожного движения и общественного порядка.