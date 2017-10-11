Водитель бийской «маршрутки» на полном ходу «потерял» пятилетнего пассажира

12 октября вечером в Бийске маленький ребенок выпал из маршрутного автобуса из-за неожиданно открывшейся задней двери. Ребенок остался невредим исключительно благодаря бдительности других участников движения, которые успели вовремя затормозить, рассказали очевидцы событий «Алтайской правде».

Как уточнили жители наукограда, инцидент произошел около 18:00 возле одного из отделов Бийского музея. Во время движения у «маршрутки» неожиданно распахнулась задняя дверь, и пятилетний мальчик упал на дорогу под колеса другим транспортным средствам. Из-за того, что поток автомобилей был не слишком большим, водители успели быстро сориентироваться и объехать мальчика. Ребенок серьезно не пострадал — он отделался ушибами.

Межу тем возмущение горожан вызвала даже не халатность водителя, а скорее его равнодушие к случившемуся. По словам свидетелей ЧП, в отличие от пассажиров он даже не вышел из транспорта, чтобы удостовериться, что с ребенком все в порядке.

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям автоперевозчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.