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Главная Лента новостей Водитель бийской «маршрутки» на полном ходу «потерял» пятилетнего пассажира

Водитель бийской «маршрутки» на полном ходу «потерял» пятилетнего пассажира

13.10.2017 13:29

12 октября вечером в Бийске маленький ребенок выпал из маршрутного автобуса из-за неожиданно открывшейся задней двери. Ребенок остался невредим исключительно благодаря бдительности других участников движения, которые успели вовремя затормозить, рассказали очевидцы событий «Алтайской правде».

Как уточнили жители наукограда, инцидент произошел около 18:00 возле одного из отделов Бийского музея. Во время движения у «маршрутки» неожиданно распахнулась задняя дверь, и пятилетний мальчик упал на дорогу под колеса другим транспортным средствам. Из-за того, что поток автомобилей был не слишком большим, водители успели быстро сориентироваться и объехать мальчика. Ребенок серьезно не пострадал — он отделался ушибами.

Межу тем возмущение горожан вызвала даже не халатность водителя, а скорее его равнодушие к случившемуся. По словам свидетелей ЧП, в отличие от пассажиров он даже не вышел из транспорта, чтобы удостовериться, что с ребенком все в порядке.

По данному факту СУ СКР по Алтайскому краю организовало доследственную проверку. Следствию предстоит дать правовую оценку действиям автоперевозчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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