Алтайская компания сэкономила 930 млн рублей на кемеровском банкроте

ООО «Фактория» из Республики Алтай приобрело за 48,9 млн рублей имущество кемеровского производственного объединения «Химпром». Это лишь 5 % от начальной цены лота. Об этом со ссылкой на конкурсного управляющего Александра Герасимова пишет «Коммерсантъ-Сибирь».

Стоимость ПО «Химпром» со стартовых 976,2 млн рублей снизилась в 20 раз. Цена на лот падала с конца июня. По условиям конкурса, она снижалась каждые пять дней на 5 %. В состав проданного лота входило недвижимое и движимое имущество, в том числе оборудование и производственный инвентарь, предназначенные для химического производства, органического синтеза и производства кислот, следует из данных ЕФРСБ. Всего выставлялись на продажу 4,8 тысяч единиц товара.

ООО ПО «Химпром», производящее каустик, соляную кислоту и хлор, работает на площадке кемеровского завода «Химпром», построенного в 1930-е годы. На ней также работает ООО «Химпром», которое выпускает антифриз и хлористый кальций. В мае 2015 года в ПО «Химпром» было введено внешнее управление на 1,5 года. В августе 2016 года на предприятии открыто конкурсное производство. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2016 году выручка ПО составила 977 млн рублей, в 2015 году - 1,27 млрд рублей. Чистый убыток вырос почти в три раза — с 45,8 до 127,6 млн рублей.

Единственным учредителем и директором ООО «Фактория» является Софья Полонская. Добавим, согласно выписке из ЕГРЮЛ, компания зарегистрирована в Горно-Алтайске в январе 2010 года. Уставный капитал — 30 тысяч рублей. Основной профиль — «оптовая торговля химическими продуктами». По сведениям издания, ранее г-жа Полонская работала в одном из предприятий, подконтрольных кемеровскому ООО ФПС «Сибконкорд» (является основным акционером ХК «Сибирский цемент»). Один из участников ФПС Андрей Бондарев — владелец 99,999 % обанкроченного ООО ПО «Химпром».