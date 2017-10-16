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Главная Лента новостей Сознательная супруга вернула пьяного барнаульца на место устроенной им аварии

Сознательная супруга вернула пьяного барнаульца на место устроенной им аварии

16.10.2017 08:28

Разбитая иномарка
Разбитая иномарка

14 октября ночью в Барнауле на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова столкнулись автомобили Toyota и Lexus. При этом виновник происшествия оказался пьян и поспешил ретироваться с места аварии, однако его жена «сдала» его полицейским, сообщает «Дорожный патруль» «ВКонтакте».

По факту ДТП установили, что водитель Lexus, находясь в алкогольном опьянении, при повороте не справился с управлением и допустил столкновение с Toyota. Жертв и пострадавших в аварии не было. Тем не менее водитель иномарки заехал на тротуар, закрыл машину и решил скрыться с места ДТП. Свидетели аварии позже его опознали. В результате супруга барнаульца оказалась более сознательной и привела его на место происшествия. К тому времени мужчина был уже сильно пьян. Проходить медосвидетельствование он отказался. По факту случившегося составили административный материал.

Фото: группа «Дорожный патруль» «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
ССГ

16.10.2017 11:13

Пока по отношению к пьяным водителям не будут применяться самые жесткие меры, а именно - конфискация авто, как потенциальное орудие убийства, лишение прав пожизненно, высокие финансовые штрафы и общественные работы на благо общества, так и будут садиться за руль в пьяном виде, так и будут гибнуть на дорогах невинные жители. Милость к преступнику - жестокость по отношению к его жертве.