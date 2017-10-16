Сознательная супруга вернула пьяного барнаульца на место устроенной им аварии

Разбитая иномарка

14 октября ночью в Барнауле на пересечении улиц Попова и Георгия Исакова столкнулись автомобили Toyota и Lexus. При этом виновник происшествия оказался пьян и поспешил ретироваться с места аварии, однако его жена «сдала» его полицейским, сообщает «Дорожный патруль» «ВКонтакте».

По факту ДТП установили, что водитель Lexus, находясь в алкогольном опьянении, при повороте не справился с управлением и допустил столкновение с Toyota. Жертв и пострадавших в аварии не было. Тем не менее водитель иномарки заехал на тротуар, закрыл машину и решил скрыться с места ДТП. Свидетели аварии позже его опознали. В результате супруга барнаульца оказалась более сознательной и привела его на место происшествия. К тому времени мужчина был уже сильно пьян. Проходить медосвидетельствование он отказался. По факту случившегося составили административный материал.