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Главная Лента новостей Служебная машина алтайских оперативников «приняла» захмелевшую автоледи

Служебная машина алтайских оперативников «приняла» захмелевшую автоледи

16.10.2017 09:29

Авто виновницы аварии
Авто виновницы аварии

14 октября около 1:00 жительница Барнаула на автомобиле Volkswagen не справилась с управлением и въехала в служебную машину городских полицейских. Дама и ее пассажир были «под хмельком» и не преминули устроить дебош при задержании, информирует Barnaul22 «ВКонтакте».

Полицейские уточнили, что в девушка-водитель и пассажир Volkswagen вели себя агрессивно и оказывали сопротивление. Мужчину поместили в автомобиль ППС, где он не смог унять возмущения и разбил заднее боковое окно. Позже его увезли в отделение полиции.

По версии самих виновников ДТП, автомобиль ППС «подрезал» их и начал сдавать задним ходом, в результате чего и произошло столкновение. Пройти освидетельствование на месте и в кабинете врача-нарколога водитель отказалась.

В отношении нее сотрудники полиции составили административный материал и доставили ее в районный отдел. Автомобиль женщины поместили на спецстоянку.

Фото: Barnaul22 «ВКонтакте»

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Комментарий

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Комментариев 1
ССГ

16.10.2017 11:05

Конфискация автомобиля и лишение прав на длительный срок, для начала, ну и улицы помести не мешало бы какое то время, обоим, на пару, чтобы не скучно было.