Служебная машина алтайских оперативников «приняла» захмелевшую автоледи

Авто виновницы аварии

14 октября около 1:00 жительница Барнаула на автомобиле Volkswagen не справилась с управлением и въехала в служебную машину городских полицейских. Дама и ее пассажир были «под хмельком» и не преминули устроить дебош при задержании, информирует Barnaul22 «ВКонтакте».

Полицейские уточнили, что в девушка-водитель и пассажир Volkswagen вели себя агрессивно и оказывали сопротивление. Мужчину поместили в автомобиль ППС, где он не смог унять возмущения и разбил заднее боковое окно. Позже его увезли в отделение полиции.

По версии самих виновников ДТП, автомобиль ППС «подрезал» их и начал сдавать задним ходом, в результате чего и произошло столкновение. Пройти освидетельствование на месте и в кабинете врача-нарколога водитель отказалась.

В отношении нее сотрудники полиции составили административный материал и доставили ее в районный отдел. Автомобиль женщины поместили на спецстоянку.