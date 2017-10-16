×

Электронная почта

Пароль


×

Электронная почта

×

Электронная почта

Имя пользователя

Пароль

Повтор пароля

×

Имя

Электронная почта

Сообщение

Календарь
/ /
Без комментариев

Студенты вышли за ВВП

26 |
Есть мнение
Председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич: «Сравнивать меня с Людмилой Зубович пока можно только по прическе»
22
Разговор
Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

Вячеслав Новиков, глава администрации Октябрьского района Барнаула

«Надо как-то удивлять»

170

Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите:

Система Orphus

Объявлен конкурс для молодых учителей географии
В алтайском селе объявили карантин из-за вспышки бешенства
«Большая сцена – 3». Репетиции-исследования. Группа Татьяны Тимофеевой
Бабье лето продлило строительный сезон в Барнауле


Резонанс
Темы недели
Стало известно, кто возглавил крупнейшую алтайскую больницу вместо Валерия Елыкомова
82 |
Казаки вызвали спикера Алтайского Заксобрания на подмогу в «штурме» Барнаульского элеватора
32 |
В блогах
Олег Боронин

16.10.2017

Олег Боронин

глава Сибирского сельсовета Алтайского края

Время как волчица

2
Владислав Вакаев

11.10.2017

Владислав Вакаев

секретарь бюро совета алтайского реготделения «Справедливой России»

Приближается дата весьма значимого для многих жителей Алтайского края юбилея...

42
Александр Карлин

10.10.2017

Александр Карлин

губернатор Алтайского края

Не рубите сгоряча

26
Loading...
Пластическая хирургия
Главная Лента новостей Алтайские чиновники «скрутят» в госучреждениях 14 тысяч ртутных ламп

Алтайские чиновники «скрутят» в госучреждениях 14 тысяч ртутных ламп

16.10.2017 09:54

К 1 декабря 2017 года барнаульская компания «Эко-Партнер» должна завершить переработку ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов (термометры и т. п.) краевых госучреждений. Таковы условия контракта, подписанного с Минприроды Алтайского края. Стоимость работ оценивается в 200 тысяч рублей.

Министерство приурочило централизованную утилизацию опасных ртутьсодержащих отходов, принадлежащих организациям, финансируемым за счет средств краевого бюджета, к Году экологии в РФ. В конце мая прошел аукцион на право переработки ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов КГУ. Единственным участником конкурса стало ООО «Эко – Партнер». Данная компания была зарегистрирована в Барнауле в 2009 году. Уставный капитал — 12,5 тысяч рублей. Гендиректор — Константин Баранов, он же владеет 60 % компании. Оставшиеся 40 % - у Алексея Бескороваева. Основной профиль — обработка отходов и лома драгоценных металлов.

В соответствии с техническим заданием, исполнитель должен заняться транспортировкой ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов от места их сбора и хранения до пункта переработки. После этого «Эко-Партнер» производит термическую демеркуризацию по технологии, обеспечивающей эффективное улавливание ртути и позволяющей проводить переработку ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов без угрозы для здоровья людей и окружающей среды. Предполагается, что за полгода количество переработанных ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов, принятых от краевых государственных учреждений, составит 14 тысяч штук. В их числе - люминесцентные лампы, ламп типа ДРЛ, энергосберегающих лампы, ртутные термометры и т. п.

Согласно информации с офсайта регионального Минприроды, всего в Барнауле организовано два пункта приема отработанных ртутных приборов. Они находятся по адресам: улица Крупской, 173 «А», 9-й Заводской проезд, 44.

Добавим, ртутьсодержащие отходы относятся к отходам I класса опасности (чрезвычайно опасные) и подлежат обязательному обезвреживанию с использованием соответствующих технологий. На территории Алтайского края также осуществляют прием отработанных ртутных ламп еще два предприятия: ООО «ТерИК» и ООО «Региональный институт экологической безопасности». Обе организации расположены в краевом центре.

Между тем в отличие от госучреждений сбор отходов у населения носит эпизодический характер. Например, в начале мая была организована акция «Экомобиль». Тогда в Барнауле участники сдали 710 отработавших компактных люминесцентных ламп и 26 градусников. На трех городских площадках работал передвижной пункт приема энергосберегающих ламп и ртутьсодержащих отходов. Спецавтомобиль побывал у торговых центров «Европа», «Бум» и «Новэкс».

К слову, юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать договор на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих ламп со специализированной организацией.

* Администрация сайта не несет ответственности за содержание
сообщений, публикуемых в комментариях к материалам.

Имя

Вы также можете авторизоваться для комментирования или использовать свой профиль «ВКонтакте» или Facebook.

Комментарий

{{message}}
{{error}}
Комментариев 0