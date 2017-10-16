Алтайские чиновники «скрутят» в госучреждениях 14 тысяч ртутных ламп

К 1 декабря 2017 года барнаульская компания «Эко-Партнер» должна завершить переработку ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов (термометры и т. п.) краевых госучреждений. Таковы условия контракта, подписанного с Минприроды Алтайского края. Стоимость работ оценивается в 200 тысяч рублей.

Министерство приурочило централизованную утилизацию опасных ртутьсодержащих отходов, принадлежащих организациям, финансируемым за счет средств краевого бюджета, к Году экологии в РФ. В конце мая прошел аукцион на право переработки ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов КГУ. Единственным участником конкурса стало ООО «Эко – Партнер». Данная компания была зарегистрирована в Барнауле в 2009 году. Уставный капитал — 12,5 тысяч рублей. Гендиректор — Константин Баранов, он же владеет 60 % компании. Оставшиеся 40 % - у Алексея Бескороваева. Основной профиль — обработка отходов и лома драгоценных металлов.

В соответствии с техническим заданием, исполнитель должен заняться транспортировкой ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов от места их сбора и хранения до пункта переработки. После этого «Эко-Партнер» производит термическую демеркуризацию по технологии, обеспечивающей эффективное улавливание ртути и позволяющей проводить переработку ртутных ламп и ртутьсодержащих приборов без угрозы для здоровья людей и окружающей среды. Предполагается, что за полгода количество переработанных ртутьсодержащих ламп и ртутьсодержащих приборов, принятых от краевых государственных учреждений, составит 14 тысяч штук. В их числе - люминесцентные лампы, ламп типа ДРЛ, энергосберегающих лампы, ртутные термометры и т. п.

Согласно информации с офсайта регионального Минприроды, всего в Барнауле организовано два пункта приема отработанных ртутных приборов. Они находятся по адресам: улица Крупской, 173 «А», 9-й Заводской проезд, 44.

Добавим, ртутьсодержащие отходы относятся к отходам I класса опасности (чрезвычайно опасные) и подлежат обязательному обезвреживанию с использованием соответствующих технологий. На территории Алтайского края также осуществляют прием отработанных ртутных ламп еще два предприятия: ООО «ТерИК» и ООО «Региональный институт экологической безопасности». Обе организации расположены в краевом центре.

Между тем в отличие от госучреждений сбор отходов у населения носит эпизодический характер. Например, в начале мая была организована акция «Экомобиль». Тогда в Барнауле участники сдали 710 отработавших компактных люминесцентных ламп и 26 градусников. На трех городских площадках работал передвижной пункт приема энергосберегающих ламп и ртутьсодержащих отходов. Спецавтомобиль побывал у торговых центров «Европа», «Бум» и «Новэкс».

К слову, юрлица и индивидуальные предприниматели обязаны заключать договор на вывоз и утилизацию ртутьсодержащих ламп со специализированной организацией.