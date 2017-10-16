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Главная Лента новостей Пять человек пострадали в массовой аварии с «КамАЗом» на «Чуйском тракте»

Пять человек пострадали в массовой аварии с «КамАЗом» на «Чуйском тракте»

16.10.2017 10:54

Сотрудники МЧС помогают пострадавшим выбраться
Сотрудники МЧС помогают пострадавшим выбраться

14 октября сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю оказывали помощь пострадавшим в массовой аварии на 196-м км «Чуйского тракта». Как сообщали спасатели, в районе Зудилова произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузовика.

Позже алтайские правоохранители уточнили, что участниками аварии в Первомайском районе все же стали три транспортных средства. Предварительно установили, что 31-летний водитель автомобиля Toyota Harrier двигался по крайней правой полосе со стороны Бийска в направлении Новосибирска. Он не рассчитал скорость и въехал в «КамАЗ», который двигался в попутном направлении. От удара иномарку отбросило назад на автомобиль Toyota Raum под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП один из пассажиров Toyota Harrier – 35-летний мужчина – скончался на месте до приезда «скорой помощи». Других пассажиров данного авто– 33-летнего мужчину и двух женщин 30 и 48 лет — госпитализировали в городскую больницу № 1 Барнаула. Водителя иномарки также доставили в медицинское учреждение. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку, выясняют все обстоятельства.

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

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Комментарий

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Комментариев 2
?

16.10.2017 10:57

Что такое крайняя правая полоса - обочина?
Предыдущему

16.10.2017 11:29

Речь идет о крайнем правом положении на проезжей части.