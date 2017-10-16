Пять человек пострадали в массовой аварии с «КамАЗом» на «Чуйском тракте»

Сотрудники МЧС помогают пострадавшим выбраться

14 октября сотрудники ГУ МЧС России по Алтайскому краю оказывали помощь пострадавшим в массовой аварии на 196-м км «Чуйского тракта». Как сообщали спасатели, в районе Зудилова произошло столкновение пяти легковых автомобилей и грузовика.

Позже алтайские правоохранители уточнили, что участниками аварии в Первомайском районе все же стали три транспортных средства. Предварительно установили, что 31-летний водитель автомобиля Toyota Harrier двигался по крайней правой полосе со стороны Бийска в направлении Новосибирска. Он не рассчитал скорость и въехал в «КамАЗ», который двигался в попутном направлении. От удара иномарку отбросило назад на автомобиль Toyota Raum под управлением 22-летнего водителя.

В результате ДТП один из пассажиров Toyota Harrier – 35-летний мужчина – скончался на месте до приезда «скорой помощи». Других пассажиров данного авто– 33-летнего мужчину и двух женщин 30 и 48 лет — госпитализировали в городскую больницу № 1 Барнаула. Водителя иномарки также доставили в медицинское учреждение. В настоящее время по факту дорожно-транспортного происшествия проводят проверку, выясняют все обстоятельства.