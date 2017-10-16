Звонки и письма с угрозами убить мирового судью в Барнауле оценили «условно»

Железнодорожный районный суд Барнаула вынес обвинительный приговор жителю Майкопа, который угрожал убить мирового судью, «обидевшую» его «неправильным» решением по иску о взыскании кредита. О наказании сообщается на сайте прокуратуры Алтайского края.

Как установил суд, мировая судья рассматривала гражданский иск в отношении майкопчанина, который задолжал денег по договору займа. Решением его, естественно, обязали вернуть долги, что расстроило мужчину. После вынесения решения он начал названивать на рабочий телефон судьи и ошарашил ее угрозами убийства. Не успокоившись на этом, он направил на официальную электронную почту суда письмо с тем же посылом.

В итоге было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи в связи с рассмотрением дел или материалов в суде). Суд, оценив характер общественной опасности преступления, а также раскаяния майкопчанина, назначил наказание в виде лишения свободы, но условно, с испытательным сроком в один год.