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Главная Лента новостей Бийчанин едва не сгорел заживо в надежде «нагреть руки» у Вечного огня

Бийчанин едва не сгорел заживо в надежде «нагреть руки» у Вечного огня

16.10.2017 12:57

Бийчане бросают мелочь в Вечный огонь
Бийчане бросают мелочь в Вечный огонь

Врачи городской больницы № 2 Бийска борются за жизнь бездомного мужчины, который 12 октября сильно обгорел возле Вечного огня. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает «Бийский рабочий».

Как удалось выяснить, 12 октября около 5:00 житель Бийского района обнаружил у мемориала «Слава воинам-бийчанам» полыхающего мужчину. Очевидец сразу же сообщил об инциденте в полицию и вызвал «скорую помощь». Прибывшие правоохранители установили, что пострадавший мужчина является гражданином без определенного места жительства. Сотрудники полиции предполагают, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина снял решетку с мемориала, чтобы достать мелочь, которую туда часто бросают посетители. В результате неосторожных действий бийчанина загорелась одежда, которую он не смог потушить самостоятельно. Мужчина получил ожоги лица и верхней части туловища III степени. На данный момент пострадавший находится в реанимации городской больницы № 2.

Фото: Екатерина Егорова

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Комментарий

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Комментариев 5
Барнаулец

16.10.2017 15:10

Бедный человек
фд.вмлу 0тши

16.10.2017 15:49

Месяц назад вернулся из турпоездки по Греции. С удивлением узнал, что в этой - одной, кстати, из самых бедных стран в Евросоюзе - нет нищих и нет бездомных граждан ! И это при уровне безработицы, достигшей почти 25% трудоспособного населения страны. Любому нуждающемуся, разумеется, при должной проверке его состояния, бесплатно выделяется муниципальное жильё ( не хоромы, конечно, но вполне сносная однушка со всем необходимым - от скромной мебели до быттехники) и минималка денег, на которую вполне можно существовать. И это прописано у них в законе ! Повторюсь : Греция вместе с Ирландией и Португалией - "беднейшие" страны ЕЭС !
Тому из Греции

16.10.2017 17:22

Русская поговорка- надолго дураку хрен стеклянный? Либо разобьёт, либо потеряет. Так и тут, либо пропьёт, либо соседей по пьяни подожжет. Проходили, плавали знаем.
CALIBR

16.10.2017 18:22

Всё просто, нищих нет , от того, что они все от голода сдыхают!
Каг то таг, фд.вмлушнику!
Эсер

16.10.2017 18:43

А с каких пор в Вечный огонь бросают мелочь? Нормально? Затоптали Великий праздник!