Бийчанин едва не сгорел заживо в надежде «нагреть руки» у Вечного огня

Бийчане бросают мелочь в Вечный огонь

Врачи городской больницы № 2 Бийска борются за жизнь бездомного мужчины, который 12 октября сильно обгорел возле Вечного огня. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося, сообщает «Бийский рабочий».

Как удалось выяснить, 12 октября около 5:00 житель Бийского района обнаружил у мемориала «Слава воинам-бийчанам» полыхающего мужчину. Очевидец сразу же сообщил об инциденте в полицию и вызвал «скорую помощь». Прибывшие правоохранители установили, что пострадавший мужчина является гражданином без определенного места жительства. Сотрудники полиции предполагают, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, 39-летний мужчина снял решетку с мемориала, чтобы достать мелочь, которую туда часто бросают посетители. В результате неосторожных действий бийчанина загорелась одежда, которую он не смог потушить самостоятельно. Мужчина получил ожоги лица и верхней части туловища III степени. На данный момент пострадавший находится в реанимации городской больницы № 2.