Полуголый новосибирец несколько часов блуждал по алтайскому лесу

Замерзший новосибирец благодарит спасителей

16 октября полицейские всю ночь искали на территории Крутихинского района жителя Новосибирска. Мужчина забуксовал в лесном массиве на своем автомобиле. Почти сразу в баке закончился бензин. Новосибирец рисковал замерзнуть, поскольку одежды на нем почти не было, сообщают «Каменские известия».

По предварительным данным, житель Новосибирска гостил в Славгороде. 16 октября ночью ему позвонили по срочному делу - он выехал в село Кузьминка, которое находится неподалеку от села Долганка Крутихинского района. Неотложное дело не терпело долгих сборов, и горожанин отправился в путь сразу после бани, накинув на себя лишь легкую кофту. Через какое-то время мужчина заблудился и потерял ориентиры, он оказался в Долганском лесу, где его авто застряло в колее, достигающей глубины до полуметра.

Когда бензин в машине был на исходе, водитель запаниковал и позвонил в полицию. В дежурной части звонок зарегистрировали в 1:50. На помощь новосибирцу выехали полицейские МО МВД России «Каменский». В поисках также принимал участие долганский лесник, хорошо знающий местность. В 4:15 поисковая операция закончилась успешно — сибиряка удалось вызволить.