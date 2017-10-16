На Алтае водитель «ЗИЛа» сразу после серьезной аварии насмерть сбил молодого мужчину

15 октября около 14:30 в Горно-Алтайске в результате ДТП погиб пешеход. Виновником аварии стал водитель грузовика, который не справился с управлением и устроил на проезжей части настоящий дорожный «винегрет», следует из сообщения регионального главка.

Полицейские установили, что 38-летний местный житель на автомобиле «ЗИЛ» ехал по проспекту Коммунистическому. В районе дома № 122 он решил перестроиться в правую полосу и допустил столкновение с попутным Nissan Bluebird под управлением 30-летней горожанки. От удара грузовик выехал на встречную полосу и смял металлическое ограждение. После этого машину вынесло на тротуар, где она сбила двоих мужчин — 24-летнего горожанина и 35-летнего жителя Чойского района. Молодой горожанин от полученных травм скончался на месте ДТП, второго мужчину увезли в республиканскую больницу.

В настоящее время по факту ДТП проводят доследственную проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Уже установили, что в момент аварии оба водителя были трезвы.