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Главная Лента новостей Заменить невозможно: из-за смерти Дмитрия Марьянова в Барнауле отменили «Нереальное шоу»

Заменить невозможно: из-за смерти Дмитрия Марьянова в Барнауле отменили «Нереальное шоу»

16.10.2017 16:27

Дмитрий Марьянов должен был исполнить главную роль
Дмитрий Марьянов должен был исполнить главную роль

В Барнауле отменен спектакль «Нереальное шоу», который должен был быть представлен в Алтайском театре Музкомедии 18 октября. Одну из главных ролей в фантастической комедии исполнял актер Дмитрий Марьянов, скоропостижно скончавшийся на 48-м году жизни 15 октября. Об отмене шоу сказано в сообществе гастрольного агентства «Лига-Арт» «ВКонтакте».

«К сожалению, спектакль «Нереальное шоу» отменен. Дмитрия Марьянова никто не сможет заменить как в жизни, так и на сцене. С прискорбием вам сообщаем эту новость. Билеты можно вернуть в кассе театра Музкомедии с завтрашнего дня и вплоть до запланированного дня мероприятия (18 октября)», — говорится в сообщении гастрольного агентства.

По информации федеральных СМИ, известный российский актер театра и кино Дмитрий Марьянов скончался на 48-м году жизни после отдыха с друзьями в подмосковной Лобне. Известно, что звезда фильмов «День радио» и «Выше радуги» почувствовал себя плохо, когда отдыхал с друзьями на даче. Затем Дмитрию Марьянову стало хуже, он потерял сознание. Друзья решили доставить актера в больницу, не дожидаясь «скорой помощи», так как там, по словам очевидцев, посетовали на загруженность бригад. Однако усилия друзей не увенчались успехом — г-н Марьянов скончался, по дороге в лечебное учреждение. «У Марьянова оторвался тромб, однако его не успели довезти до больницы», — цитирует правоохранителей ТАСС.

Дмитрий Марьянов прославился, исполнив главную роль в фильме «Выше радуги». Актер входил в состав труппы театра «Ленком», играл в спектаклях «Юнона и Авось», «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Он сотрудничал с «Квартетом-И», играл в кино. Г-н Марьянов снялся в фильмах «День радио», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Черный город». Всего им было сыграно в кино более 80 ролей.

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Комментарий

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Комментариев 1
гость

16.10.2017 20:27

Алкаш по жизни, лечился от алкогольной зависимости в частной клинике Подмосковья , оттуда и не довезли. Не оказалось специалистов в этом учреждении.
Молодой,жаль конечно.