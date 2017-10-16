Алтайские браконьеры жестоко расправились с самкой краснокнижного барана и двумя ягнятами

17.10.2017 09:16
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали троих жителей села Кокоря, в автомобиле которых обнаружили разделанные туши аргали, занесенного в Красную книгу. Теперь сельчанам грозит крупный штраф и уголовное преследование, информирует пресс-служба национального парка «Сайлюгемский».
Сами задержанные утверждали, что в машине находилось мясо сибирской косули, хотя разрешение на добычу у охотников в любом случае отсутствовало. На место происшествия вызвали оперативную группу Кош-Агачского отделения МВД России по Республике Алтай и представителя Сайлюгемского национального парка. Прибывшие установили, что в машине находились не косули, а самка алтайского горного барана (аргали, архар) с двумя ягнятами, которых добыли на в урочище Текелю.
По предварительным оценкам специалистов регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, ущерб от добычи одной особи алтайского горного барана составляет 500 тысяч рублей, соответственно общий ущерб, нанесенный животному миру Республики Алтай, – 1,5 млн рублей. В настоящее время правоохранители ведут оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Данное преступление квалифицируется по ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Преступление, совершенное организованной группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом до 2 млн рублей.
Стоит отметить, что как раз в эти дни на территории Кош-Агачского района проводятся международные учеты аргали. По данным последнего мониторинга, численность данного вида в Алтае-Саянском регионе составляет 3900 особей. Что касается Республики Алтай, там обитает самая многочисленная группировка горных баранов – 1200.
17.10.2017 10:04
17.10.2017 10:38
Сам лучше?
17.10.2017 10:42
17.10.2017 10:45
Это всего лишь ваши догадки.
17.10.2017 10:47
"не судите, да не судимы будете" - очень в жизни помогает...
17.10.2017 11:27
17.10.2017 11:28
.... настоящее время правоохранители ведут оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Данное преступление квалифицируется по ст. 258.1 УК РФ...
мы это уже проходили в ООО Лесное Бурлинского района
--19 01 2015г отделом дознания МО МВД России «Славгородский» возбуждено уголовное дело №355512 по признакам преступления предусмотренные УК РФ п.2 То же деяние, совершенное лицом с использованием своего служебного положения либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, ст 258 «Незаконная охота», в период 09.01.2015-10.01.2015г незаконной охоты на Сибирских косуль на территории Бурлинского района АК на одном из ООО «Лесное» действующим депутатом АКЗС Диркс И В, которое согласно подследственности /раз депутат/ передано для дальнейшего расследования в Славгородский МСО СУ СК РФ по АК, а потом по чьей-то команде из администрации АК и АКЗС.--
....главное вовремя передать старшему следователю второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по АК Седешеву Р Г /если он не ушёл на повышение в Москву по рекомендации Ванечки Лоор/ - его даже и ФСБ не берет, и через примерно 1.5 лет по аналогии краснокрныижные животные станут бешеными лисами, кабанами /полагаю их отстрел разрешён без лицензии/ и дело закроют, нужны просто деньги, хорошие деньги и покровительство в АКЗС или ГД...
Или я опять добросовестно заблуждаюсь? С уважением «Почётный и Заслуженный Узник г. Славгорода АК в защиту ст 35 и ст 36 Конституции РФ в АК» А И Егер ЕБЖ долго.
17.10.2017 11:39
Братан, извини, но я тебе не верю!
17.10.2017 11:58
17.10.2017 12:35
17.10.2017 14:12
Вам подавно не верю! Я вас вообще не знаю!