Алтайские браконьеры жестоко расправились с самкой краснокнижного барана и двумя ягнятами

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай задержали троих жителей села Кокоря, в автомобиле которых обнаружили разделанные туши аргали, занесенного в Красную книгу. Теперь сельчанам грозит крупный штраф и уголовное преследование, информирует пресс-служба национального парка «Сайлюгемский».

Сами задержанные утверждали, что в машине находилось мясо сибирской косули, хотя разрешение на добычу у охотников в любом случае отсутствовало. На место происшествия вызвали оперативную группу Кош-Агачского отделения МВД России по Республике Алтай и представителя Сайлюгемского национального парка. Прибывшие установили, что в машине находились не косули, а самка алтайского горного барана (аргали, архар) с двумя ягнятами, которых добыли на в урочище Текелю.

По предварительным оценкам специалистов регионального комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира, ущерб от добычи одной особи алтайского горного барана составляет 500 тысяч рублей, соответственно общий ущерб, нанесенный животному миру Республики Алтай, – 1,5 млн рублей. В настоящее время правоохранители ведут оперативно-следственные мероприятия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Данное преступление квалифицируется по ст. 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных диких животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ). Преступление, совершенное организованной группой, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом до 2 млн рублей.

Стоит отметить, что как раз в эти дни на территории Кош-Агачского района проводятся международные учеты аргали. По данным последнего мониторинга, численность данного вида в Алтае-Саянском регионе составляет 3900 особей. Что касается Республики Алтай, там обитает самая многочисленная группировка горных баранов – 1200.

