Алтайский «Песков» оценил «гречневые потуги» омского губернатора

Начальник департамента по информационной политике губернатора и правительства Алтайского края Андрей Ляпунов не видит проблем в том, что Омская область намерена догнать Алтайский край по производству гречневой крупы. Между тем собеседник напомнил, что региональный Минсельхоз ранее неоднократно советовал фермерам сокращать посевы данной культуры из-за ее переизбытка на рынке.

На прошлой неделе врио губернатора Омской области Александр Бурков публично озвучил задачу догнать Алтайский край про производству гречки. Новоиспеченный глава региона заявил: «Я почему-то везде вижу алтайскую гречку - в Москве и в регионах центральной полосы. А где наша гречка?» Между тем в Омской области под данную культуру отводится 14 тысяч гектаров, тогда как в Алтайском крае — около 700 тысяч гектаров. Г-н Бурков поинтересовался, сколько времени потребуется, чтобы догнать Алтай по производству гречки. Министр сельского хозяйства региона отметил, что на это уйдет примерно два-три года, пишет портал superomsk.ru.

Начальнику департамента по информационной политике губернатора и правительства Алтайского края Андрею Ляпунову было непросто сформулировать свое отношение к инициативе омского губернатора: «Каждый регион имеет право заниматься тем, чем хочет, Омская область — не исключение. Напомню, что наш Минсельхоз ранее уже говорил про то, что в крае слишком большие посевы гречки и их надо как-то оптимизировать... Надо ли двигаться в этом направлении, каждый субъект решает для себя сам. Алтайский край давно занимается гречкой и признан по всей России как ведущий поставщик сельхозпродукции. Это наш самый серьезный ресурс. Думаю, инициатива омичей на нашем крае в итоге никак не скажется», - высказался г-н Ляпунов.

К слову, в конце августа министр сельского хозяйства Алтайского края Александр Чеботаев сообщил, что аграрии в регионе не прислушались к рекомендациям профильного ведомства, не став снижать количество посевных площадей под гречиху. По прогнозу министра, перенасыщенность рынка может привести к падению цен на данную крупу. Несмотря на ураганные ветры, урожайность культуры будет неплохой, но даже при этом раскладе она станет одной из самых слабых за последние годы. «За два года в России мы достигли максимума. Не надо рубить сук, на котором мы сидим. Тем не менее срубили, и более чем на 170 тысяч гектаров увеличили площадь гречихи... Думаю, рубеж в 600 тысяч достаточен для Алтайского края и страны», - рассуждал г-н Чеботаев.

В 2017 году общая площадь посевов гречихи в Алтайском крае составляет 740 тысяч гектаров. Это около 35-40 % от всех площадей данной культуры в стране. По состоянию на 10 октября, гречиха в регионе убрана почти с 50 % территории. Валовой сбор культуры составляет более 360 тысяч тонн.