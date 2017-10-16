Карточный долг: жители Алтайского края в 2017 году бросились в «кредитную кабалу»

Алтайский край занял второе место в России по приросту объема кредитов, выданных с помощью кредитных карт за восемь месяцев 2017 года. Как следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за указанный период жители региона взяли на 58 % больше денег в долг с помощью карт.

По информации 4100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, за восемь месяцев 2017 года объем выданных кредитов по кредитным картам в России достиг 203,5 млрд рублей, что на 29,3 % больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (157,3 млрд рублей). Наибольшие темпы роста были отмечены в Челябинской области (+62,1 %), Алтайском крае (+58,3 %), Омской (+54,8 %) и Кемеровской (+52,1 %) областях.

В абсолютных значениях за указанный период в Алтайском крае по картам жители региона взяли в долг 2,84 млрд рублей. Это далеко не самый высокий результат — для сравнения, в Красноярском крае через карты выдано 6,9 млрд рублей, в Новосибирской области — 4,9 млрд рублей, в Кемеровской области — 3,97 млрд рублей. Причем годом ранее показатель для края равнялся всего 1,79 млрд рублей.

В НБКИ резонно считают, что бурный рост связан в первую очередь с активностью банков в этом направлении. «Очевидно, что такой рост кредитования связан, прежде всего, с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Поэтому, несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, включая кредитные карты. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки. В том числе за счет активного внедрения и использования кредиторами системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков, позволяющего банкам максимально эффективно управлять кредитным риском, сводя к минимуму потери от кредитования», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Отметим также, что в последние месяцы в Алтайском крае банки активно рекламируют кредитные карты, что также могло повлиять на рост.

В то же время, в некоторых регионах суммы выданных кредитов по кредитным картам сократились, в том числе в Амурской области (-11,7 %) и Республике Саха (Якутия) (-2,0 %). В Москве объемы данного вида кредитов выросли на 25,7 %, а в Санкт-Петербурге – на 30,9 %.