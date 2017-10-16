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Главная Лента новостей Карточный долг: жители Алтайского края в 2017 году бросились в «кредитную кабалу»

Карточный долг: жители Алтайского края в 2017 году бросились в «кредитную кабалу»

17.10.2017 12:29

Алтайский край занял второе место в России по приросту объема кредитов, выданных с помощью кредитных карт за восемь месяцев 2017 года. Как следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за указанный период жители региона взяли на 58 % больше денег в долг с помощью карт.

По информации 4100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, за восемь месяцев 2017 года объем выданных кредитов по кредитным картам в России достиг 203,5 млрд рублей, что на 29,3 % больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (157,3 млрд рублей). Наибольшие темпы роста были отмечены в Челябинской области (+62,1 %), Алтайском крае (+58,3 %), Омской (+54,8 %) и Кемеровской (+52,1 %) областях.

В абсолютных значениях за указанный период в Алтайском крае по картам жители региона взяли в долг 2,84 млрд рублей. Это далеко не самый высокий результат — для сравнения, в Красноярском крае через карты выдано 6,9 млрд рублей, в Новосибирской области — 4,9 млрд рублей, в Кемеровской области — 3,97 млрд рублей. Причем годом ранее показатель для края равнялся всего 1,79 млрд рублей.

В НБКИ резонно считают, что бурный рост связан в первую очередь с активностью банков в этом направлении. «Очевидно, что такой рост кредитования связан, прежде всего, с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Поэтому, несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, включая кредитные карты. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки. В том числе за счет активного внедрения и использования кредиторами системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков, позволяющего банкам максимально эффективно управлять кредитным риском, сводя к минимуму потери от кредитования», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Отметим также, что в последние месяцы в Алтайском крае банки активно рекламируют кредитные карты, что также могло повлиять на рост.

В то же время, в некоторых регионах суммы выданных кредитов по кредитным картам сократились, в том числе в Амурской области (-11,7 %) и Республике Саха (Якутия) (-2,0 %). В Москве объемы данного вида кредитов выросли на 25,7 %, а в Санкт-Петербурге – на 30,9 %.

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Комментарий

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Комментариев 23
гость

17.10.2017 12:52

"бурный рост связан в первую очередь с активностью банков в этом направлении."

бурный рост связан в первую очередь с активным обнищанием народа.
Трезвый взгляд

17.10.2017 14:22

В моей жизни были разные периоды. Было и такое, когда приходилось экономить каждую копейку. Но никогда я не брал деньги в долг. Впрочем, и другим никогда не даю в долг. Брать деньги в долг - это не решение проблемы. Нас деды учили от каждой зарплаты откладывать хоть понемножку (подушка безопасности). Хоть по одной тысяче рублей. И тогда у вас всегда найдутся деньги на черный день. Если кто заболеет, или без работы временно останется. Будут деньги на первое время. А брать деньги в долг - так поступают только лохи.
Трезвому взгляду

17.10.2017 17:19

Впервые встречаю в комментариях на "Банкфаксе" столь умного в области финансов и кредитов человека. Браво!!! Казалось бы, не надо быть слишком сообразительным, чтобы понять: брать в долг под проценты - это кабала! Но нет, всегда находится огромное количество желающих взять кредит, и абсолютное большинство "страждущих" не хочет осознать, что это годы серьёзных финансовых ограничений для семьи. Хуже того, это часто заканчивается просто катастрофой: описанием и изъятием имущества или, что ещё хуже, полным банкротством! Я прожил 66 лет, всякое бывало, но ни разу не брал в долг: ни в банках, ни у знакомых! Вы правы, откладывай с первого дня понемногу, и всегда имей "заначку", она пригодится обязательно!!!
умники!

17.10.2017 18:05

Картой обычно расплачиваются за продукты, крупные покупки по карте мало кто делает. А про какую заначку вы говорите, вообще не понимаю. Постоянно растущая зарплата в 21 с лишком тысячу существует только в воспаленном воображении папы Карло и его приближенных, а у населения растут только тарифы да цены в магазинах, а зарплата как была восемь тысяч, так и осталась - получите-распишитесь и ни в чем себе не отказывайте, как говорится. Депутан один отчаянный (не из местных, конечно) уже пробовал на "это" месяц прожить - чуть не загнулся. А нам еще семьи кормить надо. Так что без кредитов при нашей нынешней власти населению никак нельзя.
Трезвый взгляд

17.10.2017 18:26

А вот карточкой не советую расчитываться. Я с карточки сразу деньги снимаю. Деньги надо в руках держать, ощущать. Я читал исследование проводили психологи. Так вот, когда люди карточкой рассчитываются, то у них расходы на 15-20% больше, чем если бы они платили наличкой. Это психология!
А что касается опыта, как один дурак-депутат хотел прожить на минималку - так это глупость. Я, например, точно знаю, сколько я трачу денег. От аванса я отказываюсь, получаю деньги в начале месяца сразу все. Первым делом плачу за коммуналку и другие обязательные платежи. Потом откладываю на питание - в среднем на человека уходит примерно 4 тысячи рублей в месяц. Но если нужно поджаться - то можно и в две тысячи уложиться. Подсчитать это несложно. Сколько вам надо риса, картофеля, хлеба. Например, варю кастрюлю супа. Мне потребуется две куриные ножки (два крылышка или одна грудка). Пять картофелин, одна морковка, пучок зелени. В кастрюлю вмещается пять полновесных тарелок супа - как раз на один раз поесть взрослому мужику. Каши еще дешевле, чем суп. Зная цену на картофель, морковь, рис и прочее, легко распланировать меню на месяц, подсчитать сколько вам потребуется всего и сколько будет стоить. Сверх этой суммы положите пятьсот рублей на всякий случай. И в отдельный конверт положите. Подпишите его "На еду". Тысяч пять я всегда наличкой дома храню - мало ли что. А остальные деньги откладываю на сберкнижку. Проценты небольшие, но зато банк надежный - Сбербанк. Когда мне деньги нужны - всегда можно со сберкнижки снять. Следуйте моему примеру - всегда будете с деньгами, и никакие кредиты вам не потребуются.
кум

17.10.2017 18:26

Весь цивилизованный мир живет на кредиты, а Трезвый взгляд имеет свою концепцию, хахахахаха!!! Правда, стоит признать, что не на такие грабительские как в рашке.
Трезвый взгляд

17.10.2017 18:33

Немцы, кстати, свои деньги тоже по конвертам раскладывают. Для заначки один конверт. Деньги на развлечения (кино, театр, прочее) - другой конверт. Короче, это уже на ваше усмотрение, как вы по конвертам деньги распределите. Я же не знаю ваши приоритеты.
Но деньги любят аккуратных людей, поэтому у аккуратных людей всегда деньги есть. А у растяп, которые тратят деньги налево и направо - никогда денег и не будет. Для растяп придумали кредиты, чтобы они потуже себе петлю затянули и потом всю жизнь работали на банкиров. Банкиры таких дураков любят и за счет них живут.
гость

17.10.2017 18:51

Трезвый взгляд писал(а):
Хоть по одной тысяче рублей. И тогда у вас всегда найдутся деньги на черный день.

Очень полезный совет мудрого человека! Особенно пригодится моей соседке Татьяне Ивановне. Не от большого ума Танюшка при пенсии в 8 700 рублей взяла сапожки в рассрочку. Теперь будет отдавать по 1000 в месяц магазину и ходить по снегу в натуральной коже. А могла бы, глупая, заплатив, как обычно половину пенсии за квартиру, сидеть всю зиму дома. А до Марийки раз в неделю за продуктами (чаще все равно не сможет, домашняя экономика не позволит) и в кедах сбегать не проблема.
Трезвый взгляд

17.10.2017 19:05

При пенсии в 9 тысяч рублей тоже можно откладывать деньги. Если жестко экономить, то 2 тысяч рублей на еду вполне хватит на одного человека в месяц. А если 3 тысячи в месяц - то еще и бутербродик с маслом у вас будет на завтрак, а вечером - стакан кефира и яблоко.
При пенсии в 9 тысяч рублей, я думаю, можно по две тысячи ежемесячно в заначку откладывать. За год наберется 24 тысячи рублей. Так что хватит денег и прохудившиеся сапоги заменить. Кстати, сейчас очень хорошие вещи можно на avito купить. И хорошего качества, и относительно дешево.
Да и конце концов у стариков есть дети и внуки, которые им тоже обязаны деньги подкидывать. На те же лекарства. А если старик одинок, так у него наверняка квартира есть. Если уж совсем невмоготу одному жить, то соцзащита его в пенсионерский дом поселит.
Лене Голубкову

17.10.2017 19:09

Трезвый взгляд писал(а):
За год наберется 24 тысячи рублей. Так что хватит денег и прохудившиеся сапоги заменить.


с нынешней воровской властью через год тебе за 24 тыс.руб.пузырек валокордина в аптеке продадут со скидкой
Трезвое трепло,

17.10.2017 19:21

питаясь на две тысячи в месяц, ты к концу года сдохнешь или от истощения, или от авитаминоза. А людям еще работать надо, а не только, как тебе, с утра до ночи по клаве стучать.
Трезвый взгляд

17.10.2017 19:22

Инфляция, безусловно, деньги "чикает". Это факт. Поэтому, если большая сумму, то ее, конечно, лучше в валюте хранить. Так надежней. Хотя в банке на валюту и процент меньше. Зато сохраннее будет.
И опять же, я же не призываю к безудержному накоплению денег. Если у вас нет конкретной цели на что-то накопить, то достаточно иметь в заначке 2-3 месячную зарплату. Вполне достаточно,чтобы рассчитывать только на себе. Что было где перехватить деньги, когда в них будет острая нужда.
И кончайте ерничать на это счет. Так жили мои деды, так жили мои родители, и этой науке я учу своих детей. И знаете, эта наука нашу семью еще никогда не подводила.
Вам же никто не запрещает брать кредиты. Только потом никому не жалуйтесь, когда с вас придут снимать последние штаны. Сами будете виноваты.
Трезвый взгляд

17.10.2017 19:36

Цитата: питаясь на две тысячи в месяц, ты к концу года сдохнешь или от истощения, или от авитаминоза.
Я так понимаю, что вы никогда с калькулятором не рассчитывали свое питание на месяц вперед? Вот самый простейший рацион на человека. Одна курица на месяц. Ее делим на четыре части, и варим супы каждую неделю. На неделю нужно пять картофелин, одна морковка, пучок зелени. В обед будете супы есть. А на завтрак и на ужин варите кашу. Полстакана крупы на один день вам хватит. Чередуйте разные каши, чтобы в организм разные вещества поступали. А чтобы авитаминоза у вас не было, съедайте каждый день какой-нибудь овощ или фрукт. Например, по морковке, или по яблоку. Или капусту покупайте. Цитрусовые недорогие. Короче берите овощи и фрукты по сезону - какие дешевле на данный период года.
Уверяю вас, что двух тысяч вполне достаточно в месяц, чтобы питаться одному человеку. Но, естественно, без деликатесов: без колбасы, сыра и прочего. Без сахара и варенья.
Но если вы на 3 тысячи рублей будете питаться (я на питание трачу 4 тысячи рублей), то у вас на столе будет и молочка, и даже деликатесные продукты (сыр. колбаса). И из фруктов будет богаче выбор.
гость

17.10.2017 19:43

С одной курицы на месяц много не наработаешь - загнешься. И полстакана крупы не помогут. Это только тебе, бездельнику, такой рацион подходит, а нормальному мужику, чтоб работать и не сдохнуть раньше времени, надо хорошо питаться. И мясо есть в достаточном количестве: у нас Сибирь, а не Италия какая-нибудь. Наши предки -крестьяне хорошо знали, что без мяса здесь не прожить.
Трезвый взгляд

17.10.2017 19:56

Лично мне одной курицы на месяц вполне хватит. Кстати, вегетарианцы, вообще мясо не едят. И ничего. А курочку, когда сварите, то вы ее достаньте и мелко порежьте. Чтобы потом этот суп можно было на всю неделю протянуть. А Вы что разве мешки ворочаете, если вам так много мяса надо? У меня, помню, в армии тоже был аппетит зверский.
А ты что, думал, все по клаве стучат?

17.10.2017 20:17

Нет, брат, кто-то и мешки ворочать должен. А еще детишек кормить надо, а они растут, им одну курочку на месяц не растянешь, им полноценное питание нужно. И конфетку-шоколадку тоже хочется. Там вот главный радетель наш что-то за повышение рождаемости в АК пи ел - а как с дитем на одной курочке в месяц прожить? Не подскажешь? А с двумя еслиф - ваще труба?
гость

17.10.2017 21:12

Трезвый взгляд писал(а):
Лично мне одной курицы на месяц вполне хватит.

Вы мужского или женского пола?
гость

17.10.2017 21:17

Трезвый взгляд писал(а):
А курочку, когда сварите, то вы ее достаньте и мелко порежьте. Чтобы потом этот суп можно было на всю неделю протянуть.

Сколько весит курочка? Вас обманули, это был кабанчик.
P.S. Вообще, фантазия у вас работает неплохо. Сочинить про курочку, которую едят в течении даже мне не под силу.
трезвому

17.10.2017 21:41

не надо такие советы давать, что одной курицей сыт будешь целый месяц, а то некоторые почитают тут и пенсию быстро урежут.
Про трезвый взгляд..

17.10.2017 22:24

Юмор у него такой. Приколист блин.
Трезвому

17.10.2017 23:09

Трезвый взгляд писал(а):
Если жестко экономить, то 2 тысяч рублей на еду вполне хватит на одного человека в месяц. А если 3 тысячи в месяц - то еще и бутербродик с маслом у вас будет на завтрак, а вечером - стакан кефира и яблоко.
"Ровно в двенадцать часов Александр Иванович отодвинул в сторону контокоррентную книгу и приступил к завтраку. Он вынул из ящика заранее очищенную сырую репку и, чинно глядя вперед себя, съел ее. Потом он проглотил холодное яйцо всмятку. Холодные яйца всмятку — еда очень невкусная. И хороший веселый человек никогда их не станет есть. Но Александр Иванович не ел, а питался. Он не завтракал, а совершал физиологический процесс введения в организм должного количества жиров, углеводов и витаминов.
Все геркулесовцы увенчивали свой завтрак чаем; Александр Иванович выпил стакан белого кипятку вприкуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейко дорожил своим здоровьем.
Обладатель десяти миллионов походил на боксера, расчетливо подготавливающего свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать; все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старое вернется, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма.
И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы сорокашестирублевого жалования, которое получал за жалкую и нудную работу в финсчетном отделе." ("Золотой теленок")
Объясни нам Трезвый, к чему эти твои терзания? У тебя здоровье хлипкое, чтобы шашлычок с пивком послать в игнор? Или как Святая Санта - она своей святостью все бахвалится, а ты аскезой кичишься? Смысл в чем? Ведь на миллионера Корейко ты явно не тянешь!
yakepetrov

18.10.2017 01:15

Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров. Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог --- https://kachook.blogspot.com
гость

18.10.2017 01:24

yakepetrov писал(а):
Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома
ты давай ищи, как член накачать у чувака, чтобы в задницу его себе засунуть...