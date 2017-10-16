Карточный долг: жители Алтайского края в 2017 году бросились в «кредитную кабалу»

17.10.2017 12:29
Алтайский край занял второе место в России по приросту объема кредитов, выданных с помощью кредитных карт за восемь месяцев 2017 года. Как следует из отчета Национального бюро кредитных историй (НБКИ), за указанный период жители региона взяли на 58 % больше денег в долг с помощью карт.
По информации 4100 кредиторов, передающих сведения в НБКИ, за восемь месяцев 2017 года объем выданных кредитов по кредитным картам в России достиг 203,5 млрд рублей, что на 29,3 % больше, чем было выдано за аналогичный период 2016 года (157,3 млрд рублей). Наибольшие темпы роста были отмечены в Челябинской области (+62,1 %), Алтайском крае (+58,3 %), Омской (+54,8 %) и Кемеровской (+52,1 %) областях.
В абсолютных значениях за указанный период в Алтайском крае по картам жители региона взяли в долг 2,84 млрд рублей. Это далеко не самый высокий результат — для сравнения, в Красноярском крае через карты выдано 6,9 млрд рублей, в Новосибирской области — 4,9 млрд рублей, в Кемеровской области — 3,97 млрд рублей. Причем годом ранее показатель для края равнялся всего 1,79 млрд рублей.
В НБКИ резонно считают, что бурный рост связан в первую очередь с активностью банков в этом направлении. «Очевидно, что такой рост кредитования связан, прежде всего, с относительно высокой рентабельностью розничного кредитования в сравнении со многими другими направлениями банковского бизнеса. Поэтому, несмотря на имеющиеся риски, банки находят возможности для наращивания выдачи розничных кредитов, включая кредитные карты. При этом активность проявляют не только кредиторы, но и граждане, которые после некоторого перерыва стали охотнее обращаться за кредитами в банки. В том числе за счет активного внедрения и использования кредиторами системы оперативного мониторинга финансового поведения заемщиков, позволяющего банкам максимально эффективно управлять кредитным риском, сводя к минимуму потери от кредитования», — отмечает генеральный директор НБКИ Александр Викулин. Отметим также, что в последние месяцы в Алтайском крае банки активно рекламируют кредитные карты, что также могло повлиять на рост.
В то же время, в некоторых регионах суммы выданных кредитов по кредитным картам сократились, в том числе в Амурской области (-11,7 %) и Республике Саха (Якутия) (-2,0 %). В Москве объемы данного вида кредитов выросли на 25,7 %, а в Санкт-Петербурге – на 30,9 %.
17.10.2017 12:52
бурный рост связан в первую очередь с активным обнищанием народа.
17.10.2017 14:22
17.10.2017 17:19
17.10.2017 18:05
17.10.2017 18:26
А что касается опыта, как один дурак-депутат хотел прожить на минималку - так это глупость. Я, например, точно знаю, сколько я трачу денег. От аванса я отказываюсь, получаю деньги в начале месяца сразу все. Первым делом плачу за коммуналку и другие обязательные платежи. Потом откладываю на питание - в среднем на человека уходит примерно 4 тысячи рублей в месяц. Но если нужно поджаться - то можно и в две тысячи уложиться. Подсчитать это несложно. Сколько вам надо риса, картофеля, хлеба. Например, варю кастрюлю супа. Мне потребуется две куриные ножки (два крылышка или одна грудка). Пять картофелин, одна морковка, пучок зелени. В кастрюлю вмещается пять полновесных тарелок супа - как раз на один раз поесть взрослому мужику. Каши еще дешевле, чем суп. Зная цену на картофель, морковь, рис и прочее, легко распланировать меню на месяц, подсчитать сколько вам потребуется всего и сколько будет стоить. Сверх этой суммы положите пятьсот рублей на всякий случай. И в отдельный конверт положите. Подпишите его "На еду". Тысяч пять я всегда наличкой дома храню - мало ли что. А остальные деньги откладываю на сберкнижку. Проценты небольшие, но зато банк надежный - Сбербанк. Когда мне деньги нужны - всегда можно со сберкнижки снять. Следуйте моему примеру - всегда будете с деньгами, и никакие кредиты вам не потребуются.
17.10.2017 18:26
17.10.2017 18:33
Но деньги любят аккуратных людей, поэтому у аккуратных людей всегда деньги есть. А у растяп, которые тратят деньги налево и направо - никогда денег и не будет. Для растяп придумали кредиты, чтобы они потуже себе петлю затянули и потом всю жизнь работали на банкиров. Банкиры таких дураков любят и за счет них живут.
17.10.2017 18:51
Очень полезный совет мудрого человека! Особенно пригодится моей соседке Татьяне Ивановне. Не от большого ума Танюшка при пенсии в 8 700 рублей взяла сапожки в рассрочку. Теперь будет отдавать по 1000 в месяц магазину и ходить по снегу в натуральной коже. А могла бы, глупая, заплатив, как обычно половину пенсии за квартиру, сидеть всю зиму дома. А до Марийки раз в неделю за продуктами (чаще все равно не сможет, домашняя экономика не позволит) и в кедах сбегать не проблема.
17.10.2017 19:05
При пенсии в 9 тысяч рублей, я думаю, можно по две тысячи ежемесячно в заначку откладывать. За год наберется 24 тысячи рублей. Так что хватит денег и прохудившиеся сапоги заменить. Кстати, сейчас очень хорошие вещи можно на avito купить. И хорошего качества, и относительно дешево.
Да и конце концов у стариков есть дети и внуки, которые им тоже обязаны деньги подкидывать. На те же лекарства. А если старик одинок, так у него наверняка квартира есть. Если уж совсем невмоготу одному жить, то соцзащита его в пенсионерский дом поселит.
17.10.2017 19:09
с нынешней воровской властью через год тебе за 24 тыс.руб.пузырек валокордина в аптеке продадут со скидкой
17.10.2017 19:21
17.10.2017 19:22
И опять же, я же не призываю к безудержному накоплению денег. Если у вас нет конкретной цели на что-то накопить, то достаточно иметь в заначке 2-3 месячную зарплату. Вполне достаточно,чтобы рассчитывать только на себе. Что было где перехватить деньги, когда в них будет острая нужда.
И кончайте ерничать на это счет. Так жили мои деды, так жили мои родители, и этой науке я учу своих детей. И знаете, эта наука нашу семью еще никогда не подводила.
Вам же никто не запрещает брать кредиты. Только потом никому не жалуйтесь, когда с вас придут снимать последние штаны. Сами будете виноваты.
17.10.2017 19:36
Я так понимаю, что вы никогда с калькулятором не рассчитывали свое питание на месяц вперед? Вот самый простейший рацион на человека. Одна курица на месяц. Ее делим на четыре части, и варим супы каждую неделю. На неделю нужно пять картофелин, одна морковка, пучок зелени. В обед будете супы есть. А на завтрак и на ужин варите кашу. Полстакана крупы на один день вам хватит. Чередуйте разные каши, чтобы в организм разные вещества поступали. А чтобы авитаминоза у вас не было, съедайте каждый день какой-нибудь овощ или фрукт. Например, по морковке, или по яблоку. Или капусту покупайте. Цитрусовые недорогие. Короче берите овощи и фрукты по сезону - какие дешевле на данный период года.
Уверяю вас, что двух тысяч вполне достаточно в месяц, чтобы питаться одному человеку. Но, естественно, без деликатесов: без колбасы, сыра и прочего. Без сахара и варенья.
Но если вы на 3 тысячи рублей будете питаться (я на питание трачу 4 тысячи рублей), то у вас на столе будет и молочка, и даже деликатесные продукты (сыр. колбаса). И из фруктов будет богаче выбор.
17.10.2017 19:43
17.10.2017 19:56
17.10.2017 20:17
17.10.2017 21:12
Вы мужского или женского пола?
17.10.2017 21:17
Сколько весит курочка? Вас обманули, это был кабанчик.
P.S. Вообще, фантазия у вас работает неплохо. Сочинить про курочку, которую едят в течении даже мне не под силу.
17.10.2017 21:41
17.10.2017 22:24
17.10.2017 23:09
Все геркулесовцы увенчивали свой завтрак чаем; Александр Иванович выпил стакан белого кипятку вприкуску. Чай возбуждает излишнюю деятельность сердца, а Корейко дорожил своим здоровьем.
Обладатель десяти миллионов походил на боксера, расчетливо подготавливающего свой триумф. Он подчиняется специальному режиму, не пьет и не курит, старается избегать волнений, тренируется и рано ложится спать; все для того, чтобы в назначенный день выскочить на сияющий ринг счастливым победителем. Александр Иванович хотел быть молодым и свежим в тот день, когда все возвратится к старому и он сможет выйти из подполья, безбоязненно раскрыв свой обыкновенный чемоданишко. В том, что старое вернется, Корейко никогда не сомневался. Он берег себя для капитализма.
И чтобы никто не разгадал его второй и главной жизни, он вел нищенское существование, стараясь не выйти за пределы сорокашестирублевого жалования, которое получал за жалкую и нудную работу в финсчетном отделе." ("Золотой теленок")
Объясни нам Трезвый, к чему эти твои терзания? У тебя здоровье хлипкое, чтобы шашлычок с пивком послать в игнор? Или как Святая Санта - она своей святостью все бахвалится, а ты аскезой кичишься? Смысл в чем? Ведь на миллионера Корейко ты явно не тянешь!
18.10.2017 01:15
18.10.2017 01:24